Yksi biisi teki raumalaisesta Williamista tähden – osti Helsingistä luksusasunnon ja nyt ranteessa kimaltaa timantti-Rolex

Rap-artisti William tunnetaan parhaiten Penelope-hitistään. Hän on yksi eniten Emma-ehdokkuuksia kahmineista artisteista.

Spotifyn Suomi-ennätyksiä rikkonut rap-artisti William on yksi vuoden 2020 Emma-gaalassa eniten ehdokkuuksia kahmineista artisteista. William, eli Ville Virtanen, on ehdolla neljässä eri kategoriassa: vuoden tulokas, rap/R&B, vuoden biisi ja yleisöäänestys.

Raumalta kotoisin olevasta Williamista tiedetään melko vähän, sillä hän on vältellyt haastatteluiden antamista. IS tapasi artistin Emma-gaalan lehdistötilaisuudessa torstaina. Williamin kanssa haastatteluun saapui levy-yhtiön edustaja.

William toteaa olleensa ehdokkuuksistaan yllättynyt, sillä ei ollut osannut odottaa niitä.

– Fiilikseni on hyvä ja olen onnellinen, että olen saanut ehdokkuuksia. Eniten haluan kuitenkin keskittyä musiikkiin, William sanoo.

William tunnetaan parhaiten Penelope-hitistään, jossa mukana on myös yhdysvaltalaisräppäri Clever. Jättisuosioon noussutta kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli 18 miljoonaa kertaa, YouTubessa sen musiikkivideota on katsottu yli 3 miljoona kertaa ja biisi on soinut runsaasti myös radiossa. Williamin toiseksi kuunnelluimmilla kappaleilla Kopiokissa ja demonit on molemmilla myös Spotifyssa yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa.

Voit kuunnella Penelope-kappaleen alta olevalta videolta:

Etenkin nuoret tunnistavat, tätä nykyä Helsingissä asuvan, räppärin usein yleisillä paikoilla.

– Olenhan minä vähän introvertti, mutta pakko siihen on ollut tottua. Ei se minua haittaa. Onhan se ihan kiva ja kyllä siitä tulee hyvä fiilis, jos joku tulee kysymään, miten menee.

Syksyn jälkeen Williamilla ei ole keikkoja ollut koronarajoitusten vuoksi. Kaipuu lavoille on kova ja hän on iloinen siitä, että pääsi viime kesänä vetämään kolmisenkymmentä keikkaa, kun rajoituksia hetkeksi aikaa höllennettiin.

– Olen vetänyt pääasiassa yökerhokeikkoja, joilla käy noin 18–25-vuotiaita. Sen olen huomannut, että keikoilla on paljon enemmän mimmejä kuin äijiä.

Williamista on julkaistu myös paparazzikuvia Seiskassa. Kuvissa hän näkyi tyttöystävänsä Instagram-julkkis Sonja Aiellon kanssa. Pari on sittemmin julkistanut suhteensa sosiaalisessa mediassa. William ei oikein tiedä, miten suhtautua salaa otettuihin kuviin.

– Sen kanssa pitää elää. It is what it is, hän toteaa.

William toteaa, ettei hänellä ole sen kummempaa musiikillista taustaa ja räppiäkin hän päätyi tekemään, kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä. Kun räppi vei mennessään, jäivät opinnot Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisellä tradenomilinjalla.

– Olen minä siellä koulussa varmaan vieläkin kirjoilla, vaikka lopetin sen joskus 1,5 vuotta sitten. Ei sieltä mitään ole kuulunut perään.

– Menin kouluun, etten nyt aivan tyhjän päällä olisi. Se oli niin perseestä, että se motivoi minua tekemään enemmän musaa.

William toteaa, että bisnesmaailma kyllä kiinnostaa häntä, mutta ei sillä tavoin kuin sitä koulussa opetettiin.

– Näen bisnesmaailmaa koko ajan tässä ympärilläni ja se kiinnostaa. Musa on kuitenkin minulle se ykkönen.

William muutti syyskuussa Raumalta Helsingin Kallioon.

– Ostin syyskuussa Kalliosta 50-neliöisen penthousen. Olin päättänyt, etten muuta Helsinkiin ennen kuin pystyn ostamaan täältä kämpän, sillä en halunnut mennä vuokralle.

Raumalla hän asui vuokra-asunnossa, mutta hän toteaa vuokrien siellä olevan niin halpoja, ettei sillä ollut väliä. Helsingistä hän etsi asuntoa kahden viikon ajan, kunnes unelmien koti tuli vastaan.

– Halusin juuri sen kämpän, ei minua oikeastaan kiinnostanut, missä päin Helsinkiä se sijaitsi. Kun tulee oikea asunto vastaan, sitten pitää vaan toimia ja ei saa jäädä miettimään.

William kiittää manageriaan Kalle Kallosta siitä, että tämä on auttanut häntä asuntoon liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

– Tuntuu, että jengin pitäisi enemmän puhua näistä asioista ja pitäisi olla vanhempia tyyppejä, jotka kertovat meille nuorille, mitä pitää tehdä. En minäkään varmaan olisi älynnyt ostaa kämppää niin nopeasti ilman manageriani.

Hän sanoo tulleensa viime vuosina järkevämmäksi talousasioissaan.

– Nyt olen vähän alkanut miettiä, mihin rahojani laitan. Silti pitää välillä tuhlata ja nauttia, kun rahaa on.

Räppärin rannetta koristaa kimalteleva kello, jota ei voi olla huomaamatta. William kertoo sen olevan Rolex Datejust, jonka hän osti muutama päivä sitten.

Kun kellon hintaa kysyy, William on aikeissa vastata ennen kuin vilkaisee huoneessa istuvaa levy-yhtiön edustajaa. Tämä pudistaa päätään sivulta toiselle.

– Eikö se ole ihan hyvä juttu, jos kerron? William kysyy.

Levy-yhtiön edustaja jatkaa päänsä pudistelemista ja William jättää vastaamatta kysymykseen. IS:n jututtaman kelloasiantuntijan mukaan kyseessä on kustomoitu Rolexin Datejust -kello, jonka markkinahinta on noin 10 000 euroa.

William toteaa, ettei hän niinkään välitä merkkituotteista vaan hän ostaa asioista, joista pitää. Kaiken kaikkiaan William kertoo olevansa tällä hetkellä melko onnellinen.

– Kaikki elämässäni on ihan ok, jos keikat alkaisivat, niin menisi vielä paremmin, mutta minkä teet.

Helsingissä hän on viihtynyt hyvin, eikä voisi enää kuvitellakaan muuttavansa Raumalle takaisin.

– Tai katsotaan nyt, jos kesällä ei ole keikkoja, niin ehkä täytyy sitten lähteä takaisin, hän heittää vitsillä.

Muutamat asiat Suomen pääkaupungissa ovat yllättäneet raumalaisen.

– Vaikka Helsinki on Raumaa isompi kaupunki, minut on yllättänyt se, kuinka nopeasti jutut pyörii tuolla ja kuinka vähän oikeasti on hyviä tyyppejä.