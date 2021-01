Olivia, 17, julkaisi ensimmäisen singlensä ja rikkoi heti Spotifyn ennätykset – maailmalla kohistaan nyt salamyhkäisestä kuviosta megahitin taustalla

Olivia Rodrigon, 17, drivers license -kappale on noussut musiikkipalvelun kuunnelluimmaksi niin Suomessa kuin maailmalla.

Musiikkimaailma kohahti hiljattain, kun vasta 17-vuotias Disney-tähti Olivia Rodrigo julkaisi esikoissinglensä. Rodrigon drivers license -niminen kappale nousi välittömästi musiikkipalvelu Spotifyn kuunnelluimmaksi ja tällä hetkellä kappale pitää hallussaan listaykkösen paikkaa myös Suomessa.

Rodrigon kappale rikkoi ilmestyessään liudan Spotifyn ennätyksiä. Jos joululaulut poistetaan laskuista, on Rodrigon drivers license nyt Spotifyn historian eniten yhdessä päivässä striimattu kappale. Ennen Rodrigoa kärkipaikkaa piti hallussaan Ariana Grande kappaleellaan thank u, next. Rodrigon kappaletta ovat ylistäneet lukuisat maailmantähdet, mukaan lukien Grande sekä Taylor Swift.

Nyt maailmalla kuitenkin kohistaan salamyhkäisestä kuviosta, joka osaltaan nosti Rodrigon yhdessä yössä maailman musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon. Drivers licence -kappaleen taustalla piilee nimittäin mehukas kolmiodraama, jonka monet fanit ovat leimanneet pr-tempuksi.

Olivia Rodrigo tunnetaan rooleistaan Disney Channelilla.­

Olivia Rodrigo on tullut tunnetuksi urastaan Disney-tähtenä. Rodrigo oli vasta 12-vuotias, kun hän nappasi pääroolin Disney Channelin Bizaardvark-sarjasta. Supertähteyteen Rodrigon singautti kuitenkin rooli Disney+ -suoratoistopalvelun alkuperäissarjassa High School Musical: The Musical: The Series, joka perustuu aikanaan supersuosiota nauttineisiin High School Musical -elokuviin. Rodrigo sävelsi myös kappaleen sarjaan, joka kantaa nimeä All I Want.

Rodrigon vastanäyttelijänä sarjassa nähdään 20-vuotias Joshua Bassett. Kun sarja sai maailmanensi-iltansa viime keväänä, nousivat Rodrigo ja Bassett välittömästi romanssihuhujen keskiöön silmiinpistävän kemiansa vuoksi. Kaksikko viihtyi yhdessä myös vapaa-ajalla, mutta Rodrigo seurusteli tiettävästi tuolloin Bizaardvark-vastanäyttelijänsä Ethan Wackerin kanssa.

Rodrigon kappaleen uskotaan kertovan hänen vastanäyttelijästään Joshua Bassetista.­

Samoihin aikoihin Bassett julkaisi kappaleen, jossa hän laulaa rakastuneensa varattuun tyttöön. Fanit ympäri maailman olivat tuolloin vakuuttuneita, että Bassettin Anyone Else -kappale kertoi juuri Rodrigosta. Kun Rodrigo ja Wacker ilmoittivat erostaan, kiihtyivät romanssihuhut entisestään.

Huhut saivat uuden käänteen viime kesänä, kun Bassett alkoi viihtyä entistä enemmän niin ikään Disney Channelilta tutun Sabrina Carpenterin, 22, kanssa. Sarjasta Girl Meets World sekä elokuvista Tall Girl, Clouds ja Work It tuttu Carpenter kuvattiin toistuvasti yhdessä Bassetin kanssa ja spekulaatiot kolmiodraamasta alkoivat käydä kuumina.

Sabrina Carpenterin uskotaan olevan vaaleatukkainen tyttö, josta Rodrigo laulaa hittikappaleessaan.­

Jo käynnissä olleet huhut Rodrigon, Bassetin ja Carpenterin välisestä kolmiodraamasta räjähtivät käsiin, kun Rodrigo julkaisi drivers licence -kappaleensa viime viikolla. Kappaleessa Rodrigo laulaa pojasta, joka opetti häntä ajamaan. Hän kertoo olevansa surullinen, koska poika viihtyy nykyään todennäköisesti Rodrigoa vanhemman, vaaleatukkaisen tytön kanssa.

Rodrigo myös laulaa siitä kuinka poika ei tarkoittanutkaan niitä asioita, joista poika lauloi hänestä kertovassa kappaleessa. Fanit ovatkin nyt vakuuttuneita siitä, että poika, josta Rodrigo kappaleellaan laulaa on Bassett, joka tiettävästi kirjoitti Anyone Else -kappaleensa Rodrigosta. Vaaleatukkaisella tytöllä Rodrigon uskotaan tarkoittavan Carpenteria, joka on Rodrigoa neljä vuotta vanhempi.

High School Musical: The Musical: The Series sai ensi-iltansa Disney+ -palvelussa viime vuonna.­

Nuorten Disney-tähtien välinen kolmiodraama siivitti Rodrigon esikoissinglen suureen suosioon muun muassa videosovellus TikTokissa ja oli näin ollen merkittävä tekijä kappaleen räjähdysmäisen suosion taustalla. Siinä missä monet ovat ilmaisseet tukensa mitä ilmeisimmin sydänsuruista kärsivälle Rodrigolle, epäilevät monet draamaa tekaistuksi julkisuustempuksi, sillä myös Bassett julkaisi samalla viikolla uuden Lie, Lie, Lie -singlensä.

Rodrigon ja Bassetin tähdittämästä High School Musical: The Musical: The Series -sarjasta on tarkoitus kuvata vielä toinen tuotantokausi. Siitä, miten kaksikon välinen suhde tulee vaikuttamaan sarjan jatkoon, ei ole varmuutta. Tuotantokautta ehdittiin kuvata kahden jakson verran ennen kuin tuotanto keskeytettiin koronaviruksen vuoksi.

Rodrigo ja Bassett näyttelevät sarjan pääparia.­

Alkuperäinen High School Musical -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2006. Elokuvaa tähdittivät Zac Efron ja Vanessa Hudgens, joiden suhde niin ikään siirtyi valkokankaalta tosielämään. Pariskunta viihtyi yhdessä viiden vuoden ajan, kunnes he erosivat vuonna 2010. Elokuvasta ilmestyi myös kaksi jatko osaa. Sekä elokuvan että Rodrigon ja Bassetin tähdittämän sarjan takana on tuottaja Kenny Ortega.

