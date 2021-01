Yllätyspaljastus: Alexi Laihon ”toinen avioliitto” ei ollut virallinen – pysyi naimisissa ensimmäisen vaimonsa kanssa kuolemaansa asti: miten käy perinnön?

Joulukuun lopussa kuollut kitaristi Alexi Laiho oli loppuun saakka naimisissa yhdysvaltalaisen Kimberly Gossin kanssa.

Children of Bodom -yhtyeen kitaristi Alexi Laiho ei ollut virallisesti naimisissa australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa, vaikka siltä on julkisesti näyttänyt niin suomalaisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä kuin sosiaalisessakin mediassa.

Alexi Laiho eli Markku Uula Aleksi Laiho avioitui yhdysvaltalaisen Kimberly Gossin kanssa 1. helmikuuta 2002.

He eivät koskaan virallisesti eronneet.

Tämä käy ilmi IS:n viranomaistahoista tekemästä selvityksestä.

IS tavoitti Gossin, joka vahvistaa tiedon.

– Voin vahvistaa, että emme ole koskaan eronneet, Goss sanoo IS:lle.

Tieto 19 vuotta sitten solmitun avioliiton jatkumisesta Laihon kuolemaan asti on yllättävä, sillä kitaristi on julkisuudessa ollut viime vuosina yhdessä australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa. Wright-Laiho on antanut muun muassa sosiaalisen median päivityksillään ymmärtää, että hän on ollut Alexi Laihon kanssa avioliitossa vuodesta 2017 lähtien.

Goss ja Laiho olivat romanttisen suhteensa päättymisen jälkeenkin hyvissä väleissä, Laihon lähipiiri kuvailee IS:lle. Goss on samaa mieltä:

– Hänen viimeisten kymmenen kuukautensa aikana puhuimme melkein päivittäin. Mitään ei jäänyt sanomatta, Goss sanoo IS:lle.

– Se merkitsee minulle paljon.

He olivat yhteydessä vielä joulukuussa kitaristin kuolinpäivänä. Laihon lähipiiristä vahvistetaan IS:lle viestivaihdon olemassaolo.

Laiho kuoli Helsingissä, ja Goss oli samaan aikaan nykyisessä kodissaan Chicagossa Yhdysvalloissa.

Laihon viime vuosien puolisona julkisuudessa esiintynyt Kelli Wright-Laiho oli puolestaan joulukuun lopussa Australiassa.

Suomen avioliittolaki sanoo seuraavaa:

”Ennen vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä.”

Avioliiton esteeksi määritellään muun muassa aiempi, voimassa oleva liitto.

”Kukaan ei saa mennä avioliittoon, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mennä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa.”

Suomen lain mukaan Laiho ei siis ole voinut avioitua Kelli Wrightin kanssa, sillä Laiho tai Goss eivät ole virallisesti eronneet.

Kelli Wright-Laihon Instagramissa joulukuussa 2017 julkaisemat hääkuvat eivät siis ole Suomen lain näkökulmasta kuvia virallisesta avioliittoon vihkimisestä.

Wright-Laiho oli laittanut sosiaaliseen mediaan ”3-vuotishääpäiväkuvan” joulukuussa, vain muutama viikko ennen Laihon kuolemaa.

IS:n tietojen mukaan Laiho oli kuvan julkaisun aikaan Suomessa, Wright-Laiho Australiassa. Kuvan julkaisemisen yhteydessä ei tosin väitetäkään, että kuva olisi otettu juuri väitettynä hääpäivänä.

Laiho ja Goss olivat paitsi pariskunta, myös bändikavereita.

Goss toimi vuosina 1997–1998 norjalaisen black metal -yhtyeen Dimmu Borgirin kosketinsoittajana, ja samaan aikaan Laihon johtama Children of Bodom julkaisi ensilevynsä.

Goss suunnitteli norjalaisyhtyeessä soittaessaan oman power metal -yhtyeen perustamista. Nimi ja ensimmäinen versio bändistä oli valmiina jo vuonna 1997: Sinergy. Samoin roolitus: Goss laulaisi ja vastaisi yhtyeen sanoituksista.

Vauhtia bändin perustaminen sai, kun Goss muutti Suomeen. Laiho tuli yhtyeen kitaristiksi ja säveltäjäksi yhdessä muiden jäsenten kanssa. Muilta osin yhtyeen kokoonpano oli eläväinen, bändissä soittivat tunnetuista suomalaisista raskaan rockin muusikoista muun muassa basistit Marko Hietala ja Lauri Porra sekä kitaristi Roope Latvala.

Sinergyltä julkaistiin kolme albumia. Yhtyeen toiminta hiipui 2000-luvun alkupuolella, kun Children Of Bodom alkoi olla kansainvälisesti yhä kiireisempi. Neljäs, vuonna 2004 lähes valmiiksi tehty albumi jäi julkaisematta.

Bändin uran loppuminen oli kuitenkin pitkään epävarmaa. Vasta vuonna 2011 Laiho ilmoitti haastattelussa, että Sinergyä ei enää ole.

Yhtye saavutti kansainvälistä suosiota. Se kävi esiintymismatkoilla muun muassa Japanissa sekä Saksan suurilla Wacken-festivaaleilla, ja oli lämmittelybändinä Nightwishin kiertueella vuonna 2000.

Omien kappaleidensa lisäksi Sinergy muistetaan myös raskaista versioistaan popin ja rockin klassikoista: yhtye levytti muun muassa Abban Gimme Gimme Gimmen ja Blondien Hanging On The Telephonen.

Goss asui Suomessa Sinergyn aktiivisen uran ajan ja sen jälkeenkin. Hän muutti takaisin Yhdysvaltoihin vasta 2012.

Virallisista asiakirjoista selviää, että hänen ja Laihon avioliitto oli katkeamaisillaan melko pian, vain noin kahdeksan kuukautta häiden jälkeen: Alexi Laiho haki avioeroa yksin marraskuussa 2002.

Hän veti hakemuksen kuitenkin nopeasti pois. Avioerolle ei ehditty antaa harkinta-aikaa, vaan se oli vasta tiedonantovaiheessa Gossin suuntaan.

Päätös perutusta avioerohakemuksesta on kirjattu Helsingin käräjäoikeuteen maaliskuussa 2003.

Tätä myöhempiä avioerohakemuksia ei Alexi Laiholla ole. Avioliitto oli siis voimassa Laihon kuollessa joulukuun lopussa.

Laihon kuolemasta kerrottiin kaksi viikkoa sitten. Kitaristi oli pitkään kärsinyt terveysongelmista.

Laihon kuolema huomioitiin kansainvälisesti. Häntä muistelivat sosiaalisessa mediassa monet huippumuusikot, muun muassa kitaristit Steve Vai ja Zakk Wylde, joiden kanssa Laiho oli ollut monien ”maailman paras kitaristi” -äänestyksen kärkipäässä. Sekä Guitar World – ja Total Guitar -lehtien lukijaäänestyksissä Laiho valittiin maailman parhaaksi metallikitaristiksi.

Children of Bodom -yhtyeen Laiho luotsasi kansainväliseen menestykseen ja metallifanien arvostuksen kohteeksi. Kiertueita yhtye teki kaikissa raskasta rockia kuluttavissa maanosissa. Maailman suurimmilla ja seuratuimmilla musiikkimarkkinoilla, Yhdysvaltain levymyyntilistalla bändin levy Blooddrunk nousi sijalle 22. vuonna 2008. Vain HIM on suomalaisnimistä yltänyt ylemmäs.

Children of Bodom lopetti toimintansa runsas vuosi sitten. Viimeisen elinvuotensa ajan Laiho keskittyi uuden yhtyeensä Bodom After Midnightin käynnistämiseen. Bändi ehtikin tehdä muutaman keikan koronasta huolimatta sekä äänittää tiettävästi kolme uutta kappaletta ja tehdä yhden musiikkivideon.

Laiho vietti Suomessa kymmenen viimeistä kuukautta elämästään.

Alexi Laiho niitti kansainvälistä mainetta Children of Bodomin riveissä.­

Kuoleman jälkeen sekä Kimberly Goss että Kelli Wright-Laiho viestittivät sosiaalisessa mediassa suruaan.

– Ensirakkauteni, bändikaverini ja paras ystäväni. Tämän pandemian hopeareunus on, että saimme viettää niin paljon aikaa yhdessä. FaceTime-maratonpuhelut, loputtomat tekstiviestit ja puhelut öin ja päivin säilyvät minulla ikuisesti. On lohduttavaa, että pystyimme tukemaan toisiamme elämässä ja vaalimaan ystävyyttämme lavalla ja sen ulkopuolella. Allu, sydämeni on samaan aikaan sekä täysi että rikki, Goss kirjoitti Instagramiin samana päivänä, kun Laihon kuolemasta tiedotettiin, 4. tammikuuta.

Tämän jälkeenkin Goss on tehnyt useita nostalgisia Instagram-päivityksiä ja jakanut seuraajilleen muistojaan elämästä Laihon kanssa.

– Kiitos paljon teidän kaikkien kauniista energiasta ja tuesta. Otan aikaa surrakseni valtavaa menetystämme suomalaisen ja australialaisen lähiperheemme kanssa. Olemme ymmärrettävästi täysin murtuneita, kuten tekin olette, mutta halusimme teidän tietävän, että rakastamme ja arvostamme teitä kaikkia todella paljon, Wright-Laiho kommentoi 6. tammikuuta.

Kimberly Goss ja Kelli Wright-Laiho eivät IS:n tietojen mukaan tunne toisiaan. Gossilla on kuitenkin viesti Wright-Laiholle:

– Alexin tunteneille australialaisille en toivo muuta kuin rauhaa ja valoa. En halua julkista vihanpitoa. Älkäämme pilatko hänen perintöään ilkeydellä. Hän ei haluaisi tästä (avioliiton voimassaolosta) mitään spektaakkelia. Kuka tahansa hänet todella tuntenut tietää tämän.