Legendaarinen musiikkituottaja Phil Spector, 81, on kuollut – sairastui koronavirukseen istuessaan murhatuomiota

81-vuotias Phil Spector menehtyi TMZ:n mukaan koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin lauantaina.

Yhdysvaltalainen musiikkituottaja Phil Spector on kuollut 81-vuotiaana, uutisoi TMZ.

Sivuston mukaan Spector kuoli koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin sen jälkeen, kun hänet siirrettiin vankilasta sairaalaan. Spector istui vähintään 19 vuoden tuomiota vuonna 2009 tehdystä murhasta.

TMZ:n mukaan Spectorilla todettiin koronatartunta neljä viikkoa sitten ja hänet vietiin sairaalaan. Tuottaja toipui sairaudesta niin hyvin, että hän pääsi myöhemmin palamaan selliinsä.

TMZ:n mukaan Spector kiidätettiin kuitenkin uudelleen sairaalaan sen jälkeen, kun hän alkoi kärsiä hengitysvaikeuksista. Sivusto kertoo, että hänen vointinsa romahti nopeasti ja hän kuoli lauantaina sairaalassa.

New York Timesin mukaan viranomaiset vahvistavat Spectorin kuoleman lehdelle. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet Spectorin kuolinsyytä, mutta kertovat hänen menehtyneen vankilan ulkopuolisessa sairaalassa.

Spector tunnettiin uraauurtavana tuottajana, jonka työllä oli valtava vaikutus popmusiikkiin 1960-luvulta alkaen. Spector kehitti tuolloin niin kutsutun ”wall of sound” -tekniikan, joka perustui kappaleiden taustojen täyttämiseen jopa kymmenillä soittimilla ja muun muassa kaiun käyttöön. Tuottaja keksi tekniikan Hollywood Boulevardin läheisessä tunnelissa, jossa ääni sai aikaan pauhaavan äänen.

Phil Spector uransa kultavuosina.­

Spector tuotti lukuisia hittejä 1960-luvulla ja hänet valittiin Rock n’ Roll Hall of Fameen vuonna 1989. Hänen ensimmäinen suuri hittinsä oli Teddy Bearsin To Know Him Is To Love Him -kappale. Myöhemmin hän toimi muun muassa The Beatlesin viimeisen Let It Be -albumin ja John Lennonin Imagine- ja Instant Karma -hittien tuottajana.

Spectorin käsialaa oli myös Iken & Tina Turnerin River Deep, Mountain High -kappale. Hänet on lisäksi palkittu Grammy-palkinnolla vuonna 1972.

Spector vuonna 1993.­

Viimeiset vuotensa Spector vietti vankilassa. Hänet tuomittiin näyttelijä Lana Clarksonin murhasta 12 vuotta sitten. Clarkson löydettiin helmikuussa 2003 kuolleena tuottajan asunnosta. Spector väitti Clarksonin tehneen itsemurhan, mutta hänet tuomittiin lopulla syylliseksi näyttelijän murhasta vuonna 2009.

Spectorin tuomio oli elinkautinen ja hänen olisi ollut mahdollista vapautua ehdonalaiseen aikaisintaan 19 vuoden kuluttua sen alkamisesta.