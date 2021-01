David Hasselhoff teki kappaleen suomalaisartistin kanssa – tältä näyttää kasarihenkisen biisin musiikkivideo

Musiikkituottaja Veikka Erkola kertoo, mistä yhteistyö näyttelijälegendan kanssa sai alkunsa.

Rakkauttaan Suomea kohtaan hehkuttanut David Hasselhoff on tehnyt suomalaisen artistin kanssa yhteisen kappaleen.

Legendaarinen näyttelijän ja suomalaisen DJ Wheelzin eli Veikka Erkolan single kantaa nimeä Keep Spinning.

Erkola on ollut mukana kirjoittamassa ja tuottamassa kappaleita muun muassa JVG:lle, Paula Vesalalle, Ressu Redfordille ja pääsi nyt tekemään biisiä lapsuuden idolilleen.

– Ajauduin yhteisten tuttaviemme kautta tähän projektiin mukaan, ja onhan tämä ollut kokemus. THE HOFF on ehdottomasti yksi lapsuusvuosien sankareistani, ja yhteistyö hänen kaltaisensa legendan kanssa voidaan nyt siis ruksata bucket-listalta pois. Kirjoitimme biisin yhdessä: minä tuotin ja olin artistina proggiksessa mukana olemalla DJ Wheelz, Keski-Euroopasta, Erkola kuvailee yhteistyötä tiedotteessa.

Kappale kuvastaa Erkolan mielestä myös Hasselhoffia monin tavoin.

– David Hasselhoff on hyvä laulaja ja todellinen showmies. Keep Spinningissä on mahtavaa retrotunnelmaa, ja aikoinaan räjähdysmäiseen suosioon singahtanut David Hasselhoffkin on tietyllä tavalla ajaton. Pyrimme heijastamaan sitä tässä biisissä, Erkola jatkaa.

Voit katsoa DJ Wheelz feat. David Hasselhoff -single Keep Spinningin musiikkivideon tästä linkistä tai alta.

Suomi-faniksi tunnustautunut David Hasselhoff on muun muassa kuvannut omaa talk show'taan Suomessa ja tutustunut lukuisiin suomalaisiin. Hän on muun muassa laulanut dueton Samu Haberin kanssa Nova Rock -festivaaleilla Itävallassa vuonna 2014.