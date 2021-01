Miten käy Nightwishin Marko Hietalan sokkieron jälkeen? Asiantuntijoilta lävähti yksimielinen tuomio – yhtyeen tulevaisuus riippuu nyt yhdestä seikasta

Basisti-laulaja Marko Hietala eroaa Nightwish-yhtyeestä. IS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan bändin haaste on nyt löytää basisti, joka pystyy myös laulamaan.

Marko Hietala ilmoitti maanantaina jättävänsä Nightwish-yhtyeen. Torstaina 55 vuotta täyttävä Hietala on toiminut kansainvälisesti menestyneen suomalaisyhtyeen toisena solistina ja basistina 20 vuoden ajan.

Hän ilmoitti vetäytyvänsä paitsi musiikista myös julkisuudesta, ainakin kuluvan vuoden ajaksi.

Hietala perusteli päätöstään pettymisellä musiikkiteollisuuden tulonjakoon – ja masennuksellaan.

– Markon kirjoitus oli tyylikäs ja rehellinen. Se teki vaikutuksen. Eikä hänen tietenkään tarvitse keneltäkään pyytää anteeksi ratkaisuaan, Nightwishin pitkäaikainen levy-yhtiöpomo Riku Pääkkönen sanoo.

Pääkkösen perustama Spinefarm-yhtiö kiinnitti Nightwishin vuonna 1997 ja yhteistyö jatkui aina 2011 vuoteen saakka.

– Hyvä, että hän ymmärtää toimia. Musiikkialalla on paljon ihmisiä, jotka tekevät hulluja tekoja vain siksi, että he eivät uskalla hypätä oravanpyörästä.

Pääkkönen ja raskaaseen rockiin erikoistunut toimittaja Jone Nikula kommentoivat IS:lle Hietalan lähtöä. Nikula on seurannut bändin uraa sen alusta lähtien.

– On ymmärrettävää, että Marko nosti esiin turhautumisensa suoratoistopalvelujen tulonjakoon. Sotien jälkeen on rakennettu tekijänoikeusjärjestelmä, joka suojaa immateriaalioikeuksia. Nyt siitä ei ole paljon jäljellä. Tämä olisi varmasti isommankin keskustelun paikka, Nikula sanoo.

Hietalalle toivotetaan jaksamista, mutta samalla esiin nousee kysymys: mitä tekee Nightwish?

Valistunut arvaus on, että yhtye jatkaa. Sekä Pääkkönen että Nikula uskovat niin.

– Marko on ollut yhtyeessä tärkeä jäsen. Ja vaikka häntä varmasti ryhmän sisällä ihmisenä kaivataankin, niin näen Nightwishin toimivan niin korkealla ammattimaisella tasolla, että hänen tilalleen otetaan toinen soittaja, eikä sota kaipaa yhtä miestä, Nikula sanoo.

Näin Nightwish uutisoikin Hietalan irtisanoutumisilmoituksen yhteydessä. Uusi basisti ei kuitenkaan heti välttämättä ole bändin vakituinen jäsen, vaan ammattilainen, joka paikkaa Hietalaa tämän vuoden maailmankiertueella. Viime keväänä julkaistun Human. :II: Nature -albumin kiertue on siirtynyt koronan takia.

Ennakkotapauksesta käy Nightwishin rumpalin vaihtaminen. Vuonna 2014 yhtyeen alkuperäisjäsen Jukka Nevalainen jäi yhtyeen toiminnasta pois uniongelmien vuoksi. Vasta viisi vuotta myöhemmin korvaajaksi tulleen Kai Hahton kerrottiin olevan bändin virallinen jäsen.

– Tarjokkaista ei tule olemaan pulaa, kun Nightwishin basistin paikka on nyt auki, Nikula toteaa.

– Basisteja, taitavia soittajia löytyy varmasti, mutta haaste tulee olemaan laulavan basistin löytäminen, Pääkkönen sanoo.

– Toisaalta Nightwishin tapauksessa korvaajaa etsitään koko maailmasta. Ja Ewolla (Pohjola, Nightwishin manageri) on näyttöjä siitä, että hän pystyi etsimään Beast In Blackiin laulajan (Yannis Papadopoulos) Kreikasta. Jos vain Suomesta etsittäisiin, tarjokkaita voisi olla paljon vähemmän.

Entä Janne Joutsenniemi?

– No Janne ei välttämättä ole huono vaihtoehto, Pääkkönen vastaa.

Legendaarisessa Stone-yhtyeessä laulaja-basistina toiminut Janne Joutsenniemi toivottaa Hietalalle jaksamista.

– Ajatukseni ovat Markon omassa, henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa, hän sanoo IS:lle.

Kuten Pääkkönen, myös Joutsenniemi näkee Nightwishin haasteena nyt löytää basisti, jolta luonnistuu myös laulaminen.

Vai onko haastetta lainkaan? Juuri Joutsenniemi lauloi ja soitti bassoa Stonessa, joka 1980- ja 1990-lukujen taitteessa toimi tienraivaajana myöhemmin koetulle suomalaisen raskaan rockin maailmanvalloitukselle. Vielä maanantaina puolen päivän aikaan Joutsenniemeä ei ollut kysytty Nightwishiin, mutta jos kysyttäisiin, vastaus tulisi nopeasti.

– Jos kutsu kävisi, niin totta vitussa lähtisin mukaan. Soittaminenhan on hauskaa hommaa. Niillä on hyvät lauteet ja paljon yleisöä keikoilla, basisti-laulaja sanoo.

– Marko laulaa korkeammalta ja hänen äänessään on voimakas vibrato. Mutta kyllä täältä tulkintaa tulee. Ei siinä mitään.

Nightwishin tulevaisuuteen kokoonpanomuutos voi tuoda jopa positiivisen piristysruiskeen.

– Tuollaiset muutokset ovat aina isoja. Ne ovat positiivisia, jos bändin jättävällä tyypillä ei enää ole soittamiseen tarvittavaa paloa – on aina parempi, että mukana on ihmisiä, joilla se palo on. Ja kun se tyyppi on valittu niin, että se on bändiin sopiva, se tuo uutta intoa vanhoihinkin tyyppeihin, sanoo Joutsenniemi, joka koki bändiurallaan Stonessa ja Suburban Tribessä monia kokoonpanovaihdoksia.

Vertauksilta tuskin vältytään Hietalan ja Nightwishin uuden basistin välillä, mutta bändin näkökulmasta Joutsenniemi korostaa korvaajaksi tulevaa muusikkoa nimenomaan uutena henkilönä.

– Ei ne enää ole Markon saappaat, jotka pitää täyttää. Joku uusi basisti tulee bändiin – ja tuo omat saappaat mukanaan.

Kiteellä syntyneen yhtyeen tulevaisuudesta päättää loppujen lopuksi yksi ihminen. Bändin säveltäjä ja konseptinluoja, kosketinsoittaja Tuomas Holopainen on kiistaton kapellimestari, jonka näkemys teostensa toteuttamisesta sanelee myös Nightwishin kokoonpanon.

– Hänen näkemyksensä vaikutti aikanaan myös siihen, että Marko tuli bändiin, Nikula sanoo.

– Mitä Tuomas ajattelee? Kenelläkään muulla ei varmaankaan tule olemaan sanomista siihen. Nightwishin jatko on nyt yhden äijän päätös. Mitä hän haluaa? Pääkkönen kysyy.

Nightwish on jo osoittanut, että selviää isoista, kuohuttavistakin kokoonpanovaihdoksista. Tarja Turusen erottaminen oli iso uutinen syksyllä 2005 heti maailmankiertueen päättäneen Helsingin Hartwall-areena-konsertin jälkeen. Samoin oli Turusen korvaajan, ruotsalaisen Anette Olzonin vaihtuminen hollantilaiseen Floor Janseniin – Olzon erosi 2012, Jansenin liittyminen bändiin julkaistiin seuraavana vuonna.

– Jokaisen laulajavaihdoksen jälkeen suosio on vain kasvanut, Nikula sanoo.

– Hietalaa ei voi korvata yks yhteen. Jos hänen jälkeensä suosio pysyy edes entisellään, se on hyvä saavutus.