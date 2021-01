Poptähti Pink julkaisi nostalgisen kuvasarjan 15. hääpäivänsä kunniaksi – fanit riehaantuivat

Pink julkaisi yhteiskuvia vuosien varrelta miehensä Carey Hartin kanssa. Kuvissa esiintyvät myös heidän lapsensa Willow ja Jameson.

Pink on seurustellut miehensä Carey Hartin kanssa vuodesta 2001 alkaen. Pari meni naimisiin vuonna 2006.­

Poptähti Pink, 40, julkaisi Instagram-tilillään nostalgisen kuvasarjan 15. hääpäivänsä kunniaksi. Laulaja valitsi julkaisuunsa kuvia vuosien varrelta miehensä Carey Hartin, 45, kanssa. Myöhemmissä kuvissa esiintyvät myös heidän lapsensa.

– 15 vuotta. Olen ylpeä meistä rakas. Joskus itsepäisyys maksaa itsensä takaisin, Pink kirjoittaa viestissään.

Myöhemmissä kuvissa esiintyvät myös pariskunnan kaksi lasta Willow, 9, ja Jameson, 4.

Laulajan fanit riehaantuivat nostalgisesta ja rakkaudentäyteisestä julkaisusta. Kommentteja on kertynyt jo yli 16 000, ja niissä ylistetään pariskunnan pitkää ja menestynyttä avioliittoa. Seuraajien mukaan pari on kuin luotu toisilleen.

– Kaikkien aikojen inspiroivin perhe, yksi seuraajista hehkuttaa.

– Oikean elämän roolimallit pitävät asiansa aitoina. Rehellistä ja inhimillistä. Paljon kunnioitusta Hartin perheelle, toinen sanoo.

– On paljon hankalampaa jäädä kuin lähteä pois, kolmas toteaa.

Koko perhe oli paikalla, kun Pink sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle vuonna 2019.­

Pink, oikealta nimeltään Alecia Moore, on seurustellut miehensä kanssa vuodesta 2001 alkaen. Pari meni naimisiin vuonna 2006. Vuonna 2017 Pink puhui The Guardianin haastattelussa pitkästä avioliitostaan ja sen salaisuudesta. Pink muun muassa kertoi, ettei uskollisuus ole vaikeimpina aikoina ollut itsestäänselvä asia.

Kuten lähes jokainen suhde, myös Pinkin ja Hartin avioliitto on kokenut matkan varrella kolhuja. Itseasiassa pariskunta ehtinyt erota kahdesti ja kirjoitellut eron aikana jo avioeropapereitakin. Virallista avioeroa pari ei kuitenkaan ole ehtinyt tehdä.

– On hetkiä, jolloin katson miestäni ja mietin, että hän on maailman ajattelevaisin, loogisin ja pysyvin asia, kuin kallio. Hän on juuri sellainen isä, kuin toivoinkin, Pink kertoo.

– On myös hetkiä, jolloin ajattelen, että en ole koskaan edes pitänyt hänestä. En pidä mistään hänessä, eikä meillä ole mitään yhteistä. Huomaan miettiväni, että en halua koskaan enää nähdä häntä, Pink sanoo.

Pink paljastaa, että haastavimmat ajat avioliitossa ovat kestäneet joskus pitkäänkin.

– On ollut aikoja, jolloin seksiä ei ole ollut vuoteen. Silloin miettii, että tässäkö tämä oli. Haluanko hänet? Haluaako hän minut?