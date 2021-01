R&B-tähti The Weeknd pelästytti seuraajansa kuvalla kasvoistaan, jotka vaikuttivat käyneen läpi rajuja kauneusleikkauksia.

Laulaja The Weeknd, oikealta nimeltään Abel Tesfaye, 30, järkytti fanejaan tällä viikolla muuttuneilla kasvoillaan, jotka vaikuttivat olevan äärimmäisten kauneusleikkausten aikaansaannosta. Supertähden huulissa ja poskipäissä vaikutti olevan rutkasti täyteaineita.

Kyse oli kuitenkin maskeerauksesta, joka tehtiin hänen uusinta Save Yor Tears -musiikkivideotaan varten. Laulajalle oli tehty kasvoproteesi, jonka lisäksi hänen kasvojaan oli muunneltu digitaalisesti.

Fanit säikähtivät hurjaa muodonmuutosta pahanpäiväisesti. Artistin yli 27 miljoonaa seuraajaa reagoivat kuvaan kommenttitulvalla.

– Tämä on hemmetin pelottavaa, eräs seuraaja kommentoi.

– Miksi hän näyttää tuolta, toinen tiedustelee.

– Tämä ei ole viikonloppu, tämä on maanantai, kolmas sanailee

– Can’t feel my face sai täysin uuden merkityksen, yksi kommentoijista huomauttaa viitaten The Weekndin hittikappaleeseen.

Kommenteissa häntä verrataan myös useaan otteeseen Paavo Pesusieni -lastenohjelmasta tuttuun Jalmari Kalmari -hahmoon. Eräässä sarjan jaksossa Paavo Pesusieni satuttaa Jalmari Kalmaria läimäyttämällä oven hänen naamaansa vasten, ja plastiikkakirurgin käsittelyn tuloksena Jalmarista tulee todella komea.

The Weekndin yhdennäköisyys Jalmari Kalmarin komean version kanssa on huomattu myös muualla sosiaalisessa mediassa, ja siitä on tehtailtu useita meemejä.

Faniensa iloksi The Weeknd ”paljasti” oikeat kasvonsa jo pari päivää myöhemmin, kun hän jakoi Instagram-tilillään Pepsin mainosvideon, jolle hän osallistui. Mainoksen lopussa hän hymyilee kameraan näyttäen jälleen tutulta omalta itseltään.

The Weekndin kasvot aiheuttivat hämmästystä jo aiemmin syksyllä. Elokuussa hän esiintyi MTV:n musiikkivideogaalassa kasvot verisinä. Marraskuussa hän puolestaan nousi lavalle American Music Awards -gaalassa, jossa hänen kasvonsa oli verhottu sitein. Edellä mainitut esiintymiset olivat siis ilmeisesti valmistelua uuden musiikkivideon markkinointia varten.

The Weeknd on etiopialais-kanadalainen R&B-muusikko ja tuottaja. Hänen debyyttialbuminsa julkaistiin vuonna 2013 ja hänen suosituinta kappalettaan Blinding Lights on kuunneltu Spotifyssa lähes kaksi miljardia kertaa. The Weeknd esiintyi Helsingin Kaisaniemessä kesällä 2017.

Maaliskuussa julkaistu After Hours on The Weekndin ensimmäinen albumi sitten vuoden 2016 Starboy-albumin, joka sekin nousi suureen suosioon. After Hours -albumin kappaleiden musiikkivideoihin liittyy suomalaisittain kiinnostava yksityiskohta, sillä osan niistä on ohjannut nuori suomalaisohjaaja Anton Tammi.