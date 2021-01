Iskelmätähti Janne Tulkki lopettaa uransa: ”Laulut on laulettu”

Janne Tulkki kertoo Instagramissa haluavansa keskittyä perheeseensä ja työhönsä hierojana.

Laulaja Janne Tulkki, 45, lopettaa yli 20 vuotta kestäneen uransa. Iskelmätähti tiedottaa asiasta Instagram-tilillään.

– Olen pitkään harkittuani tullut tulokseen, että on aika jäädä kotiin. Viihdyttämään niitä, joiden elämästä olen niin pitkään ollut poissa. Omia lapsiani, Tulkki kirjoittaa.

Tulkki kertoo aikojen muuttuneen ja kokee alun perin tilapäiseksi suunnitellusta hierojan työstä tulleen hänelle asema, jossa hän kokee edelleen olevansa ”tarpeellinen ja kaivattu”. Hän kehuu kirjoituksessaan vuolaasti bändiään ja fanejaan.

– Päivääkään kanssanne en vaihtaisi pois. Tältä erää laulut on kuitenkin osaltani laulettu.

Tulkin ensilevytyksestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 22 vuotta. Hänen debyyttialbuminsa Janne Tulkki ilmestyi vuonna 1999 ja on myynyt tuplaplatinaa. Tulkki valittiin vuosina 1999 ja 2000 vuoden miessolistiksi, ja hän voitti vuonna 1999 miesartistitulokkaan Emma-palkinnon.

Tulkki on julkaissut yhteensä 12 albumia, joista useat ovat myyneet kultaa tai platinaa. Hänen viimeinen single-levytyksensä Kiitollinen sinusta julkaistiin tammikuussa 2019.

Tulkin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Sinisen taivaan sateenkaari, Tulvii Pohjanmaa, Yksinäinen pitkä tie, Tulinen sydän, Sisältä kultaa ja Kulkurin kuu.

Tulkki kertoi keväällä Ilta-Sanomille perheensä kituuttavan muutaman sadan euron kuukausituloilla koronapandemian vuoksi. Esiintymisen ohella hän toimi hierojana ja pyöritti mökkivuokrausbisnestä. Kaikki työt loppuivat kuin seinään koronarajoitusten myötä.

– Sattui niin saakelisti, kun koko elämä alkoi taas romahtaa. Tuli tunne, että menetänkö taas kerran kaiken, Tulkki kertoi IS:lle.

Hän sai pari vuotta sitten maksettua loppuun epäonnisesta konserttikiertueesta alkaneen satojentuhansien velkataakkansa. Tulkki maksoi joka euron, vaikka se vaati vuosikausien raatamista kolmessa työssä.

Tulkin musiikkipuolen töitä pyörittävä yritys sai keväällä ely-keskukselta 40 000 euron tuen. Tulkki painotti tuolloin, ettei tuki ole hänelle vaan hänen yritykselleen, joka työllistää myös hänen bändinsä.

Janne Tulkki sai puolisonsa Anna Orkolan kanssa poikalapsen kesällä 2019. Pari osallistui saman vuoden helmikuussa yhdessä Emma-gaalaan.­

Tuella aiottiin edistää musiikin välittämistä kuulijoille sekä artistien ja kuulijoiden kohtaamista netissä.

– Tuella työllistetään pari it-puolen osaajaa. Tarkoitus on kehittää kuulijoita palveleva systeemi, josta on hyötyä muillekin artisteille, Tulkki sanoi.

Tulkki asuu nykyisen puolisonsa Anna Orkolan kanssa Lopella Kanta-Hämeessä. Heillä on yksi yhteinen poika, joka syntyi kesällä 2019. Aiemmista liitoista Tulkilla on poika ja tytär. Hän on ollut naimisissa kolmesti ennen nykyistä suhdettaan.