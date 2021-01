Eicca Toppinen kuvailee Alexi Laihon olleen poikkeuksellinen lahjakkuus: ”Hän on esikuvallaan synnyttänyt kokonaisen metallikitaristien sukupolven”

Eicca Toppinen kehuu Alexi Laihon olleen esikuva lukemattomille kitaristeille.

Suomalainen musiikkikoulutus on huippuluokkaa, sehän tiedetään. Selloheviyhtye Apocalyptica koottiin Sibelius-Akatemiassa opiskelleista soittajista. Yhtye hurmasi jopa superbändi Metallican, kun sen ensilevy Plays Metallica by Four Cellos julkaistiin vuonna 1996.

Aikalaisena ponnisti maailman tietoon myös Alexi Laihon johtama Children of Bodom. Kitaristi Laiho oli opiskellut soittamista muun muassa Pop-jazz konservatoriossa.

Taitava muusikko ymmärtää toisen taitavan päälle, sellisti Eicca Toppinen kehuu kitaristia.

– Alexin kitarointi on esikuvallaan synnyttänyt kokonaisen metallikitaristien sukupolven, Toppinen sanoo IS:lle.

Voisi kuvitella, että 1990-luvun jälkipuoliskolla läpimurron tehneet suomalaisyhtyeet olisivat tunteneet toisensa hyvin, mutta näin ei välttämättä ole.

Alexi Laiho oli kuollessaan 41-vuotias.­

Musiikinteko ja keikkailu veivät aikaa kaikilta tuon ajan bändeiltä, jotka nostivat suomalaisen raskaan rockin siihen asemaan, että Yhdysvaltain presidentti Barack Obamakin osasi taannoin puheessaan puuttua siihen yhtenä suomalaisuuden tunnusmerkkinä.

– En tuntenut Alexia mitenkään superhyvin, vaikka paljon törmättiinkin matkan varrella, Toppinen toteaa.

Tämä ei tarkoita, etteikö Toppinen arvostaisi Laihoa, jonka kuolema on järkyttänyt laajasti vuoden 2021 ensimmäisenä maanantaina. Päinvastoin.

– Alexi oli ehdottomasti merkittävimpiä henkilöitä suomalaisessa ja jopa kansainvälisessä metalliskenessä. Bodomien oma tyyli on innoittanut ammatillisesti lukemattomia muusikoita.