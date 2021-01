Tuomas Holopainen kertoo hänen ja Alexi Laihon yllättävästä ystävyydestä – ”Luettiin tuntikausia Aku Ankkoja ja pelattiin lautapelejä”

Uutinen Alexi Laihon kuolemasta oli yllättänyt Nightwish-yhtyeen kosketinsoittajan, säveltäjä Tuomas Holopaisen kuten niin monet muutkin vuoden 2021 ensimmäisenä maanantaina.

– On ollut hyvin raskas päivä.

Tuomas Holopaisen, 44, ja 41-vuotiaana kuolleen Alexi Laihon muusikonurat kulkivat 1990-luvun lopussa samaa kiihdytyskaistaa rinta rinnan. Nightwish ja Laihon Children of Bodom levyttivät samalle Spinefarm -levy-yhtiölle.

– Meidän ensilevyt julkaistiin noin kuukauden välein, Holopainen muistelee IS:lle.

Nightwishin Angels Fall First ja Children of Bodomin Something Wild ilmestyivät molemmat kauppoihin marraskuussa 1997.

– Siinä oli ehkä puolen vuoden ajan sellaista tervettä kilpailua. Katsottiin, että ahaa, nyt noilla on noin paljon keikkoja – ja ahaa, nyt ne ovat listalla noin korkealla. Ja näitä verrattiin omiin keikkoihin ja listasijoituksiin. Mutta ei se mitään vakavaa ollut. Jo toisen levyn osalta kannustettiin toisiamme ja oltiin kavereita.

Ja miten hyviä ystäviä bändiensä pomoista tulikaan: vuosituhannen vaihteessa he viettivät paljon aikaa yhdessä.

– Kävimme yhdessä Orlandossa lomamatkallakin, Disney-fanina tunnettu Holopainen kertoo.

Orlandossa, Floridassa Yhdysvalloissa sijaitsee Disneyworld -huvipuisto.

– Olimme hyvinkin läheisiä. Meitä yhdisti intohimo musiikkiin, jopa lapsenomainen intohimo.

Holopainen kertoo, että Laiho vieraili hänen luonaan Kiteelläkin. Samankaltaisten oli helppo olla yhdessä.

– Luettiin tuntikausia Aku Ankkoja ja pelattiin lautapelejä. Tultiin hyvin juttuun.

Mutta niin kuin elämässä joskus käy, hyvätkin ystävät ajautuivat omille urilleen. Sekä Nightwish että Children of Bodom kasvoivat kautta maailman suosiota nauttiviksi bändeiksi. Tuli kiireitä enemmän kuin tarpeeksi. Laihon ja Holopaisen yhteydenpito väheni.

– Ei siihen mitään syytä ollut, mutta viime vuosina ei valitettavasti tullut pidettyä niin paljon yhteyttä, Holopainen toteaa.

– Vähän kliseisesti voi sanoa, että nyt jälkikäteen se harmittaa. Viimeisen kerran vaihdettiin viestejä viime keväänä, kun Alexi kertoi Bodom After Midnight -yhtyeensä suunnitelmista. Toivottelin tsempit.

Muistot jäivät.

– Ne ovat äärimmäisen lämpimiä. Hän oli lahjakas ja kiva tyyppi.

