Kommentti: Alexi Laiho purki vihaansa musiikkiin – ylistetty metallikitaristi oli oman tiensä kulkija, joka ei tehnyt myönnytyksiä

Kuolema yllätti maailman parhaaksi metallikitaristiksi valitun Alexi Laihon kesken kiivaan luomiskauden, kirjoittaa musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Metallimusiikkia rakastava Suomi ei olisi voinut saada synkempää uutista vuoden ensimmäisenä maanantaina. Manageritoimiston tiedotteen mukaan Alexi Laiho kuoli viime viikolla kotonaan Helsingissä 41-vuotiaana.

Laiho valittiin Guitar World- ja Total Guitar -lehtien lukijaäänestyksissä maailman parhaaksi metallikitaristiksi. Hänen teknisesti häikäisevä, nopea, tarkka ja melodinen soittonsa keräsi arvostusta niidenkin parissa, joille Laihon pitkäaikaisen yhtyeen Children of Bodomin musiikki oli liian rajua ja raskasta.

Jos Laihon kitaraa olisi kuultu Van Halen -yhtyeen tapaan pop-listoille kurottaneissa levytyksissä, olisi Laiho ehkä ollut suuren yleisön silmissä vastaava kitarajumala kuin viime vuonna kuollut Eddie Van Halen.

Mutta Laiho ei halunnut tehdä yhtyeensä kanssa myönnytyksiä kaupallisen menestyksen ja uuden yleisön saavuttamiseksi. Hän nautti siitä leveästä marginaalista, jossa hän sai ilmaista itseään. Children Of Bodomilla riitti uskollista yleisöä kaikissa metallimusiikkia kuluttavissa maanosissa.

Alexi Laiho menehtyi viime viikolla kodissaan Helsingissä. Laiho oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana.­

Fanit myös osoittivat, miten tärkeää Laihon Children of Bodomille tekemä musiikki heille oli. Muistan, kuinka ujo ja olemukseltaan flegmaattinen kitaristi sähköistyi haastattelussa kertoessaan, kuinka fanit Etelä-Amerikassa saarsivat yhtyettä kuljettaneen pikkubussin ja innostunut ihmisjoukko oli kaataa auton.

Se oli Laihosta mahtavaa ja kauhistuttavaa yhtä aikaa.

Niin taisi olla koko muusikon ura, ehkä elämäkin.

Laiho oli vanhan ajan rocktaiteilija, joka ammensi luovuutta ulkopuolisuudentunteesta. Hän keskittyi mieluummin soittamiseen, biisintekoon ja yhtyeen kokonaiskuvan rakentamiseen kuin vaikkapa musiikkinsa määrätietoiseen markkinointiin – tai ”henkilöstön johtamiseen” eli pitkäaikaisten bändikaverien tyytyväisenä pitämiseen.

Alexi Laihon kuolema on järkyttänyt faneja ympäri maailmaa.­

Hän kertoi avoimesti nuoruudessaan kärsineensä ahdistuksesta, joka johti masennukseen ja jopa itsemurhayritykseen 19-vuotiaana. Elämäkertakirjassa hän kuvaili alkoholiongelmaansa, jonka oli kukistanut itsekurinsa avulla, yksin.

Laihon mukaan tapa raitistua kiteytti hänen ehdottomuutensa hyvin.

– No, olen kyllä helvetin itsepäinen. Joskus ehkä liikaakin. Mutta toisaalta luupäisyys on tuottanut myös monia hyviä asioita. En itse asiassa usko, että olisimme päässeet bändinä näin pitkälle ilman sitä. Se on ollut yksi isoista tekijöistä, hän sanoi IS:lle huhtikuussa 2019.

Silloin, kaksi vuotta sitten julkaistiin myös Children of Bodomin viimeiseksi jäänyt, kymmenes studioalbumi Hexed.

Tuon levyn kiertueeseen päättyi myös yhtyeen pitkä, jo vuonna 1993 alkanut ura. Kolme soittajaa jätti bändin. Oli kansainvälisesti huomattu musiikkiuutinen 1. marraskuuta 2019, kun Children of Bodom ilmoitti lopettavansa jo kuuden viikon kuluttua esiintymisiin Helsingin jäähallissa.

Laihon kitara ei kuitenkaan ehtinyt pölyttyä.

Uusi yhtye Bodom After Midnight kävi työhön käsiksi saman tien. Koronan takia keikat olivat viime vuonna vähissä, mutta Helsingin Tavastialla ehdittiin lokakuussa kuulla, että Laihon kunnianhimo on tallella: Children of Bodomin vanhat kappaleet soivat siten kuin niitä oli totuttu kuulemaan.

Tiettävästi Bodom After Midnight ehti äänittää kolme uutta kappaletta ja tehdä yhden musiikkivideon ennen Laihon kuolemaa.

Metallimusiikin asiantuntija, Radio Rockin toimittaja Jone Nikula on kuullut uusia biisejä ja kommentoi niitä Instagramissa Laiholle kirjoittamissaan muistosanoissa näin:

”Viime viikolla kuulin pari Bodom After Midnight -biisiä, ja mietin, kuinka mahtavaa on, että Allulla piisaa virtaa keksiä itsensä biisinkirjoittajana ja sovittajana uudelleen uuden yhtyeen kanssa. Yksi kaikkien aikojen kovimmista metallimuusikoista ikinä oli uuden äärellä.”

Laiho oli siis taas onnistunut kääntämään vastoinkäymiset taiteelliseksi voitoksi. Jos vanhan bändin hajoaminen aiheutti nimikiistoineen negatiivisia tunteita, Laiho oli hyödyntänyt nämä tunteet uuden bändin hyödyksi.

Luovan työn hän koki koituneen pelastukseksi nuoruusvuosien viiltelyyn johtaneesta ahdistuksesta, jopa psykiatriseen hoitoon joutumisen jälkeen. Sama purkautumistehtävä musiikilla oli IS:n haastattelun mukaan vuonna 2019:

– Mulla on edelleen paljon vihaa sisälläni, mutta saan purettua sen kaiken nykyisin musiikkiin. Se kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta musiikki on mulle tavallaan terapiaa.

Children of Bodom -yhtyeen nokkamiehenä tunnettu Laiho oli yksi Suomen kaikkien aikojen kansainvälisesti menestyneimmistä muusikoista.­

Laiho asui viime vuodet sekä Suomessa että Australiassa, vaimonsa kotimaassa. Elämä kouluikäisen tyttären isäpuolena maistui IS:n haastattelun mukaan vajaat kaksi vuotta sitten.

Mutta nyt Laihon kitara on vaiennut.

Viimeisenä biisinä Tavastian viimeisellä keikalla kuultiin Children Of Bodomin Are You Dead Yet? -albumin (2005) raivokas kappale In Your Face. Se ja monet muut Laihon teokset jäävät antamaan lohtua kitaristin kuoleman jälkeenkin ihmisille, jotka purkavat synkkiä mietteitään metallia kuunnellen.

Laiho sai faneiltaan paljon palautetta, että hänen kappaleidensa energia auttoi yli masennuksen – aivan kuten niiden tekeminen oli auttanut Laihoa itseään.

– Periaatteessa hienointa, mitä voit saavuttaa kirjoittamallasi musiikilla, Laiho sanoi IS:lle huhtikuussa 2019.