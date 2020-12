Klamydia-yhtye kertoo Facebookissa, että bändin entinen rumpali Toni Karppi on kuollut.

Klamydian alkuperäinen rumpali Toni ”Kape” Karppi (ent. Pitkäsalo) on kuollut. Yhtye kertoo suru-uutisen Facebook-tilillään julkaisemassaan muistokirjoituksessa. Karppi kuoli yhtyeen mukaan 50-vuotiaana.

– Hän on poissa. Mies, jonka kynästä lähtivät miltei kaikki Klamydian alkupään sanoitukset. Mies, jonka luovuus ja jutut saivat meidät aina nauramaan. Mies, joka arvosti ystäviään, läheisiään ja isänmaataan. Mies, jonka kanssa ei tylsää hetkeä koettu. Otamme maljan sinulle, rakas ystävä. Meillä on ikävä sinua. Lepää rauhassa, Kape, Klamydia-yhtye kirjoittaa Facebookissa.

Klamydia on julkaissut muistokirjoituksen yhteydessä useita kuvia, joissa Karppi on mukana bändissä.

Karpin kuolemasta ensimmäisenä uutisoi musiikkisivusto Kaaoszine.

Toni Karppi soitti Klamydiassa rumpuja vuosina 1988–1990. Hän oli yksi yhtyeen neljästä alkuperäisjäsenestä. Klamydian verkkosivuilla olevassa historiikissa kerrotaan bändin syntytarina ja kuvaillaan bändin ensimmäisiä treenejä seuraavalla tavalla.

”Into oli kova, ja krapulakin nuorilla miehillä hellittänyt. Päätettiin, että jokainen ottaa lapasiinsa sellaisen soittopelin, josta vähiten ymmärtää yhtään mitään. Hetken arpomisen jälkeen Veskusta tuli kitaristi, Arto sai basson, Kape istui rumpujen taakse ja Apa suostuteltiin laulajaksi. Musiikillinen linja oli ”jotain Ramonesmisfitssotkua, johon tungetaan suomipunkkia niin vitusti sekaan.” Lyriikat olivatkin sitten aivan toinen juttu. Treenikämpän lattialta kaivettiin pyörimästä Kapen minirunoja joita herra oli aikansa kuluksi ja muita naurattaakseen skriivaillut.”

Vaasalaislähtöisessä Klamydiassa on ollut useita eri jäseniä ja ainoastaan yhtyeen laulaja Vesa ”Vesku” Jokinen on ainoa jäsenistä, joka on ollut punk-yhtyeen nykyisessä kokoonpanossa mukana alusta alkaen. Jokisen ja Karpin lisäksi yhtyettä olivat perustamassa basisti Arto Laaksoharju ja alkuperäinen laulaja Ari Aho, joka kuitenkin jätti yhtyeen muutaman treenikerran jälkeen, minkä vuoksi Jokisesta tuli laulaja.