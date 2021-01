Tältä näyttää Antti Tuiskun uusi musiikkivideo! Laulaja paljastaa siinä ennenkuulumattoman seikan itsestään

Antti Tuisku yllätti faninsa julkaisemalla uutta musiikkia pitkän hiljaisuuden jälkeen.

Suomen suosituimpiin poptähtiin lukeutuva Antti Tuisku on kaikessa hiljaisuudessa valmistautunut paluuseensa ja uuden musiikin julkaisuun. Uuden vuoden kunniaksi hän julkaisi uuden kappaleen nimeltään Treenaa.

Voit katsoa Treenaa-musiikkivideon alta:

Hilpeän ja menevän uutuuskappaleen musiikkivideolla pinkkihiuksinen Tuisku liikuttaa vartaloaan ohuessa trikookankaassa kuntosalilla ja ottaa selfieitä. Liikuntaneuvojaksi valmistunut artisti kertoo, mistä idea treeniaiheiselle biisille syntyi.

– Olen urheiluhullu ja oman musiikkini suurin fani, joten ajattelin, että miksi en tekisi sellaista musiikkia, jota voisin itse kuunnella treenatessa, Tuisku pohjustaa.

”Mie treenaan, sie treenaat. Kun treenaa, ei tuu darraa”.

Kyseinen mantra kumpuaa Tuiskun omasta elämästä. Hän paljastaa itsestään hämmentävän seikan, joka on kuulemma saanut jopa hänen kaverinsa kateellisiksi.

– Mulle ei tule koskaan krapulaa. Olen selittänyt tämän itselleni hieman vitsillä sillä tavoin, että sen täytyy johtua hyvästä kestävyyskunnostani, Tuisku ruotii.

”On hienoo sportata, perse pystyssä joogata.”

Kappaleesta kumpuaa Tuiskulle tyypillinen itseironia, mutta artistin mukaan sillä on myös kantaaottava teema.

– Yhteiskunta ja nykykulttuuri ovat luoneet vahvan käsityksen siitä, että menestynyt ihminen treenaa ja on fyysisesti hyvässä kunnossa. Me ihannoidaan sellaisia ihmisiä ja haluamme näyttää samalta, Tuisku pohtii.

Tuisku sanoo parodioivansa biisissä ennen kaikkea itseään. Hän on viime vuosina pysähtynyt miettimään, mitä ulkonäkö hänelle todellisuudessa merkitsee. Liikuntaan aina intohimoisesti suhtautunut laulaja myöntää kokeneensa ulkonäköpaineita.

– Sosiaalinen media on hyvin ulkonäkökeskeinen ja pullollaan treenaukseen liittyvää sisältöä. Olen joskus kuntosalilla peiliselfietä ottaessani miettinyt, että miksi edes haluan raportoida tästä. Tuntuu, että nykyään on pakottava tarve todistella muille, että minustakin on tähän, Tuisku sanoo.

Nykyään poptähdelle on tärkeää pystyä fyysisesti vaativiin livekeikkoihin, ei treenata pelkästään timmin ulkomuodon tai hyvän olon takia.

– Haluan toteuttaa ammattiani mahdollisimman korkealla tasolla ja tekemään lavalla sellaisia asioita, joihin muut eivät välttämättä kykene. Suhtaudun ammattiini huippu-urheilijamaisesti ja nautin laittaa itseni likoon, hän korostaa.

Tuisku nostaa myös esiin hyvinvointialan kääntöpuolen ja toivoo, että moni pohtisi omia motiivejaan treenaamiselle.

– Hyvinvoinnista on tullut järjettömän suosittu bisnes, mutta samaan aikaan se laittaa monet voimaan entistä huonommin. Jos ei pysähdy miettimään omia valintojaan, saattaa lähteä tavoittelemaan jonkun muun ihmisen tavoitteita, ja tulee silloin vahvistaneeksi kulttuuria, jossa kaikkien pitäisi olla samannäköisiä ja pystyä samoihin suorituksiin. Se on puistattava ajatus, Tuisku alleviivaa.

– Vuosi 2020 oli raskas kaikille, enkä halua ankeutta yhtään enempää elämääni. On hyvä aloittaa uusi vuosi biisillä, joka saa suupieleni nousemaan ylös – ja toivottavasti saa monet kysymään itseltään, onko motiivi urheilla aidosti lähtöisin itsestään, hän summaa.