Norjalaisessa pikkukylässä syntyy metallicovereita, jotka villitsevät kymmeniä miljoonia YouTubessa. Miltä mahtaakaan kuulostaa Last Christmas heviversiona?

Norjalaisella pikkupaikkakunnalla asuva muusikko Leo Moracchioli viihtyy yksityiselämässään yksin studionsa uumenissa, mutta työnsä puolesta hän on maailmankuulu YouTube-sensaatio. Moracchioli julkaisee Frog Leap Studios -kanavallaan covereita tutuista hiteistä ja joulun aikaan myös rakastetuimmista joululauluista.

Moracchiolin, 42, versiot popmaailman kuumimmista kappaleista ovat kuitenkin hyvin kaukana alkuperäisistä. Hän nimittäin taikoo kappaleet uuteen uskoon ja tekee niistä menevää heviä.

Moracchiolin YouTube-tilillä on yli neljä miljoonaa tilaajaa ja hänen videoitaan katsottu yhteensä yli miljardi kertaa. Käsittämättömästä suosiosta huolimatta muusikko viihtyy kuitenkin kotipaikkakunnallaan Ålgårdissa sekä pikkuruisessa Oltedalin kylässä, jossa hänen studionsa sijaitsee. Etelä-Norjassa sijaitsevassa kylässä asuu vain reilut 900 ihmistä.

Norjalaisen Byas-julkaisun mukaan Moracchiolin vaimo on vahvasti sitä mieltä, että hänen miehensä voisi elää yksin vuoren huipulla ja olla täysin tyytyväinen siihen. Muusikko nimittäin viihtyy kaukana muista ihmisistä ja tekee myös työtään yksin.

Byas-sivuston mukaan Moracchioli tekee kaiken covereihinsa itse. Hän soittaa kaikki soittimet kitarasta rumpuihin, laulaa, hoitaa tuotannon ja toteuttaa vielä musiikkivideonkin.

– Ei ole kyse maailmanvalloituksesta. Minä nautin siitä, mitä teen, ja se sopii minulle, sekä perheeni kannalta että taloudellisesti, Moracchioli toteaa Byasille.

Kun Moracchioli sitten lataa yksin studionsa uumenissa työstämänsä coverinsa YouTubeen, kerääntyy niille nopeasti miljoonia katselukertoja ympäri maailman.

– Se on niin hauskaa YouTubessa. Se (kappale) julkaistaan maailmanlaajuisesti samaan aikaan, joten joku voi hyvinkin nähdä videon Uudessa-Seelannissa ennen kuin naapurisi näkee sen, muusikko kertoi Byas-sivustolle kaksi vuotta sitten.

Joulun alla Moracchioli julkaisee aina cover-videon tunnetusta joululaulusta. Tänä vuonna hänen käsittelyynsä pääsi It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas ja aiemmin metalliversioiksi ovat taipuneet muun muassa Whamin Last Christmas ja Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You.

Moracchiolin suosituimpia covereita ovat muun muassa Adelen Hello, jota on katsottu yli 61 miljoonaa kertaa sekä Toton Africa, joka sekin on yltänyt yli 47 miljoonaan katselukertaan.