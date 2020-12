Arvaisitko? Tässä on radioiden soitetuin joululaulu – pitänyt kärkipaikkaa jo vuosia

Rakastetut joululaulut soivat vuodesta toiseen radioissa. Arvaatko, mikä on viime vuosien soitetuin joulukappale kaupallisilla radiokanavilla?

Wham!-yhtyeen Last Christmas oli jälleen viime vuonna kaupallisten radiokanavien ykkösjouluhitti, selviää tekijänoikeusjärjestö Gramexin perinteisestä selvityksestä. Kyseinen kappale on pysynyt listakärjessä jo useita vuosia.

Kakkosena tulee Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You.

Ensimmäinen kotimainen nimi on kolmossijalla, joka kuuluu Vesa-Matti Loirin esittämälle kappaleelle Sydämeeni joulun teen.

Nelosena listalla on Katri Helenan Joulumaa ja viidentenä Chris Rean Driving Home For Christmas.

20 soitetuimman kappaleen lista jakautuu puoliksi kotimaisten ja ulkomaisten kappaleiden kesken, sillä kumpiakin mahtuu joukkoon kymmenen. Myös kärkikymppi koostuu viidestä ulkomaisesta ja viidestä kotimaisesta kappaleesta.

Gramex koostaa joululaulutilastonsa kaupallisten radioiden soittotietojen perusteella.