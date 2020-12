Suvi Teräsniskan kolme poikaa seisovat rivissä kuin tinasotilaat, kun äiti suuttuu – laulaja kertoo avoimesti poikkeuksellisesta perhearjestaan

Suvi Teräsniska tunnetaan palkittuna artistina, joka loi menestyneen uran vain parikymppisenä. Yksityiselämässä hän on jämpti äiti, jonka suuressa kodissa kaikki on järjestyksessä ja jonka elämän keskipiste ovat tarhaikäiset ”jätkät”.

Suvi Teräsniskan perhearki poikkeaa paljon monien muiden lapsiperheiden elämästä. Välillä koko perhe on kiertueella yhdessä ja välillä äiti on poissa kotoa viikonkin kerrallaan.­

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 19. syyskuuta 2020.

Kello on kymmenen illalla ja Suvi Teräsniskalla on takana matka Oulusta Helsinkiin, Tähdet, tähdet -kuvauksia ja useamman tunnin lehtikuvaukset. Silti laulaja pulppuaa energiaa ja rempseää murretta, kun hän istuutuu syömään pasta carbonaraa iltapalaksi helsinkiläishotellissa, joka on hänen kotinsa seuraavan yön.

Ruoan kylkeen Teräsniska haluaisi lasin maitoa, mutta hotellin baarista löytyy vain laktoositonta maitojuomaa.

– Sitä en kyllä pysty juomaan, Teräsniska toteaa ja tyytyy veteen.

Oulussa asuva Teräsniska on tottunut hektiseen matkalaukkuelämään, sillä hän on jo yli kymmenen vuoden ajan reissannut ympäri Suomea. Kolarissa syntynyt laulaja on halunnut todistaa, että myös pohjoisesta käsin voi luoda menestyneen uran ja saada keikka-arjen toimimaan. Siinä sivussa hän on pyörittänyt myös perhe-elämää.

31-vuotias Teräsniska on paitsi palkittu laulaja, myös kolmen lapsen omistautunut äiti. Hänen perheeseensä kuuluvat puoliso Simo Aalto ja parin pojat, laulajan omin sanoina ”jätkät”, Terho, 5, Toivo, 4, ja Usko, 1. Aalto työskentelee vaimonsa miksaajana ja ääniteknikkona ja tekee keikkatöitä muille artisteille.

Musiikkialan huipulla olevan parin arki on hyvin erilaista kuin monen muun lapsiperheen. Kun sekä äiti että isä keikkailevat ympäri Suomea, pääsevät myös lapset reissaamaan. Teräsniskan pojat ovat tottuneet siihen, että majapaikat vaihtuvat ja välillä asutaan hotelleissa. Nykyään he tarkastavat heti, onko hotellissa leikkipaikkaa tai millainen mahtaa olla huoneen kylpyhuone.

– Olen välillä saanut kehitettyä itselleni sellaisen kriisin, että mitähän noista lapsista oikein kasvaa, kun ne kulkevat kiertueella mukana. Mutta he ovat kyllä viihtyneet tosi hyvin, Teräsniska kertoo nauraen.

–Meillä kaksi vanhinta poikaa ei ole ollut mitään musiikin super kuuntelijoita. He kyllä tykkäävät musiikista, mutta kun olemme vaikka autossa, pitää äidin soittaa Transformersista tai Star Warsista tuttuja biisejä, Teräsniska kertoo pojistaan.­

Kun koko perhe on tien päällä, on kaikilla omat rutiininsa. Teräsniskan Simo-puolisolla on ääniteknikkona erilaiset aikataulut kuin laulajalla itsellään ja hän majoittuu usein toiseen huoneeseen ja Teräsniska, lapset ja lastenhoitaja toiseen.

– Jotta me kaikki jaksamme paremmin, on hyvä, että Simo saa aamulla nukkua pidempään ja liikkua omien aikataulujensa mukaan. Minulla taas on mukana ihana lapsenvahti, joka vie yleensä jätkät aamupalalle niin, että myös minä saan nukkua vielä.

Silloin kun Teräsniskan perhe ei ole kiertueella, on heidän arkensa melko tavallista. Perhe asuu Oulun keskustan tuntumassa suuressa, 380-neliöisessä omakotitalossa, jonka jokaisen kaapin, laatikon ja sopukan tarkka ja järjestelmällinen Teräsniska on laittanut järjestykseen. Maustepurkit ovat keittiössä aakkosjärjestyksessä siisteissä riveissä ja lasten leikkihuoneessa jokaiselle pikkuautolle on oma paikkansa.

– Olen aina ollut sellainen tyyppi, joka tykkää pitää langat omissa käsissään, mutta olen kantapään kautta oppinut, että on myös asioita, joita minun ei tarvitse hoitaa itse. Minulla voi olla kirjanpitäjä ja meillä voi käydä kotona siivooja, eikä minun silti tarvitse hävetä sitä, etten pysty kaikkeen itse.

Omakotitalon lisäksi Teräsniskalla ja hänen puolisollaan on yli 200-neliöinen varastohalli, jossa säilytetään heidän yrityksensä tavaroita ja äänitekniikkaa. Myös hallilla kaikki on järjestyksessä ja johtokerät kauniisti niputettuina.

Arkipäivisin Teräsniskan pojat ovat tarhassa ja iltaisin perhe viettää aikaa yhdessä. Usein tavataan myös sukulaisia, jotka ovat tiiviisti mukana perheen elämässä ja osallistuvat lasten hoitamiseen ja kasvattamiseen.

Erityisesti isovanhemmat ovat Teräsniskalle tärkeitä ja hän on pyrkinyt opettamaan saman myös omille lapsilleen. Pojat viihtyvät Teräsniskan äidin seurassa ja jäävät mielellään tämän luokse hoitoon silloin, kun vanhemmat lähtevät työreissulle ilman heitä.

– Kun mummo astuu ovesta sisään, unohdumme minä ja mieheni sillä sekunnilla. Ei meillä ole lapset portailla vilkuttamassa äidille itku silmässä, että älä mene. Välillä jopa mietin, että eikö kukaan kaipaa minua, kun olen poissa, laulaja nauraa.

–Valtavan iso osa minua on se artistiminä, joka tulee yksin hotellihuoneeseen ja nauttii siitä, että se saa olla piittaamaton siitä, mitä lapsille kuuluu kotiin. Kun olen reissussa, en välttämättä soita koko päivänä kotiin, sillä tiedän, että kaikki on siellä hyvin, Teräsniska sanoo.­

Iltaisin Teräsniskan perheessä rauhoitutaan nukkumaan hyvissä ajoin ja vanhemmat lukevat vanhemmille pojille iltasadun. Pieni Usko ei vielä ymmärrä saduista, vaan nukahtaa tyytyväisenä pinnasänkyynsä. Terhon ja Toivon satuhetki sen sijaan on päivittäinen rutiini, josta ei ole varaa lipsua.

– Jätkät pitävät huolen, ettei iltasatua unohdeta. Meillä riidellään siitä, kumpi saa valita satukirjan eikä sitä jostain syystä ikinä muisteta, että kumpi edellisenä iltana valitsi sen. Olen siinä hommassa vähän lepsu ja ratkaissut asian niin, että kun minä luen sadun, molemmat saavat valita kirjan ja luen ne molemmat.

– Kohta, kun Uskokin osallistuu satuhetkeen, on meillä on varmasti edessä kolmen kirjan lukeminen. Veikkaan, että siinä vaiheessa tarinat lyhentyvät mystisesti ja sivut liimaantuvat yhteen, Teräsniska virnistää.

Vaikka Teräsniska on iltasatujen suhteen lepsu, on hän muuten jämpti äiti. Perheen pojat tietävät, että jos äiti suuttuu, on syytä totella.

– Mieheni käyttää sitä välillä pienenä uhkailukeinona, että odottakaa vaan, kun äiti tulee kotiin ja kuulee tästä. Jätkät seisovat kuin tinasotilaat sitten, hän nauraa.

– Yritän olla johdonmukainen niin, että rajat on olemassa, mutta olen silti lempeä, mutta kyllähän se pinna välillä palaa ja ääntä tulee korotettua. Jälkikäteen siitä tulee aina kuitenkin tosi huono fiilis.

Kun kotona on kolme vilkasta ja hyvin samanikäistä poikaa, ei ole ihme, että hermot joskus menevät. Silti Teräsniskan mieleen hiipii välillä epävarmuus omasta vanhemmuudesta ja tunne riittämättömyydestä.

– Arjessamme on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Olen välillä kauhuissani, kun pojat riitelevät ja hakkaavat toisiaan. Ajattelen silloin, että olen epäonnistunut kasvattajana. Sitten kun katson päiväkodin pihalla, että muiden lapset nujakoivat ihan samalla tavalla, huokaisen helpotuksesta.

Vaikka pojat ovat vilkkaita, rauhoittuvat he iltaisin helposti. Kaikki kolme ovat Teräsniskan mukaan loistavia nukkujia, jotka ovat perineet vanhempiensa unenlahjat.

– Minä nukun missä vain ja niin meidän pojatkin. Nuorimmainen menee kahdeksalta illalla nukkumaan ja saattaa herätä 11 seuraavana päivänä. Meidän jätkät ovat kaikki olleet sellaisia vauvasta asti ja se saattaa olla syy siihen, miksi heitä on peräti kolme.

Kaikissa perheissä ei olla yhtä onnekkaita ja Teräsniska tietää sen. Tänä syksynä hän toivoi tuovansa uudella aluevaltauksellaan edes vähän apua niille vanhemmille ja lapsille, joille nukkuminen on ainainen taistelu. Laulaja julkaisi kehtolauluja sisältävän Iltalauluja-levyn, joka jatkaa keväällä julkaistua samannimistä EP:tä.

– Näen asian niin, että lapsiperheissä isoin voima tai haaste on uni tai sen puute. Koen olevani tosi onnekas, koska olen itse saanut nukkua ja toivon, että Iltalaulut auttaisivat siinä myös muita perheitä. Jos saan edes yhden huonosti nukkuvan lapsen rauhoittumaan ja vanhemmille lepoa sen avulla, olen onnistunut, Teräsniska sanoo.

Idea rauhoittaviin kehtolauluihin ei tullut suinkaan Teräsniskan omilta pojilta, sillä he eivät suostu kuuntelemaan äitinsä laulua. Sen sijaan laulajan fanit lähestyivät häntä ja kertoivat hänen äänensä rauhoittavan niin lapset kuin lemmikitkin. Lopulta koronapandemia tuntui sopivalta hetkeltä julkaista musiikkia, joka toisi lohtua ihmisille.

– Olen saanut valtavasti palautetta, että nämä kappaleet oikeasti toimivat. Vanhemmat ovat kertoneet, että heidän ylivilkas muksunsa, joka ei ole ikinä nukkunut, onkin rauhoittunut.

Uudella levyllä on mukana sekä tuutulaulujen tuttuja klassikkoja kuten Sininen uni että myös Teräsniskan omia suosikkeja. Hän valitsi levylle muun muassa Suojelusenkeli-kappaleen, jonka lauloi esikoispoikansa ristiäisissä ja Nyt kerron mä sulle lapseni -laulun, jonka esitti 10-vuotiaana oman veljensä kastejuhlassa.

– Toivon, että tämä voi olla sellainen terapeuttinenkin levy niin perheellisille kuin yksin elävillekin, Teräsniska sanoo.

Kehtolaululevyn lisäksi Teräsniskan syksy kului Tähdet, tähdet -kisan tiimellyksessä. Tulevaisuutensa suhteen hänellä ei ole kovin tarkkoja suunnitelmia, sillä sekä korona-aika että läheisten kuolemat ovat opettaneet hänelle, että ikinä ei voi tietää mitä tapahtuu eikä elämää siksi aina voi ennakoida. Yksi käännekohta Teräsniskalle oli hänen hyvän ystävänsä Olli Lindholmin kuolema talvella 2019.

– Se opetti suhtautumaan tulevaisuuteen eri tavalla. Ollin kuoleman jälkeen ymmärsin oman rajallisuuteeni ja sen, ettei kaikki mene kuten on suunniteltu. Tällä hetkellä ajattelen elämää vain pari viikkoa eteenpäin. Elän enemmän hetkessä, vaikka toki joitain suunnitelmia on pakko olla myös pidemmällä tähtäimellä.

Mökillä oma rauha

Teräsniskalle ja hänen puolisolleen kävi koronakeväänä samoin kuin monelle muullekin suomalaiselle: he päättivät ostaa kesämökin, jossa voisi viettää aikaa kaikessa rauhassa kaukana muista ihmisistä.

– Haave mökistä on aina ollut kummittelemassa takaraivossa. Ajattelin aiemmin, että ostan sen sitten, kun olen aikuinen. Nyt kolmekymppisenä havahduin, että ahaa, nyt olisi varmaan se hetki, kun minulla on kolme lasta ja niin sanottu vakityö, Teräsniska kertoo.

Teräsniskan mökki sijaitsee Oulun lähistöllä joen rannalla, keskellä metsiä ja niittyjä ja kaukana naapureista. Sen sijainti on ihanteellinen, sillä sen pihasta hurauttaa Teräsniskan kotiin 40 minuutissa.

– Myyjä sanoi, että parasta mökissämme on se, että saunasta voi mennä alasti uimaan eikä kukaan näe, laulaja nauraa.

Teräsniskan mukaan 1960-luvun mökki on melko alkuperäisessä kunnossa ja vaatii remonttia ja laittamista. Sen kunnostus on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Mökin pihalle on suunnitteilla palju ja sisustus vaatii päivitystä.

Teräsniska tiedostaa, että mökki tulee olemaan työläs ja paljon rahaa vievä projekti.

– Isäni sanoi heti, että te tarvitsette klapikoneen, moottorisahan ja sitä ja tätä. Me olimme Simon kanssa setelinkuvat silmissä ja kauhuissamme, että hitto mikä rahareikä tämä tulee olemaan, laulaja kertoo nauraen.

Suvi Teräsniska lukee lapsilleen paljon, sillä hän kokee kirjojen sivistävän. –Lapsen sanavarasto kehittyy huikean paljon, kun hänelle lukee. Minulla on tavallaan oma lehmä ojassa, sillä olen itse aivan surkea lukemaan ja toivoisin, että lapset oppisivat lukemaan paremman kuin äitinsä, hän sanoo.­

Teräsniskan haaveena on, että mökistä tulisi perheelle paikka, joka pysyisi heidän mukanaan vuosikymmenien ajan. Vaikka muut asiat elämässä muuttuisivatkin, voisi sinne aina palata rauhoittumaan.

– Tarvitaanko me valtavaa kotitaloa 20 vuoden päästä, kun lapset on muuttaneet pois? Ei luultavasti. Mutta mökin saatamme tarvita.

