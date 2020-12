Mariska vitsaili Vain elämää -ohjelmassa kuivasta piparista ja lauloi panolauluja – nyt artisti julkaisi eroottissävytteisen joululevyn

Mariska on viettänyt joulua niin baarissa kavereiden kanssa kuin tuntien yksinäisyyttäkin. Nyt laulaja valmistautuu juhlaan pian viisi vuotta täyttävän tyttärensä ehdoilla.

– Tietty joulun ideaali, ihannesapluuna ei välttämättä toteudu hirveän monessa kodissa. Ei varsinkaan tänä jouluna, Mariska miettii.

Istumme turvavälein Helsingin ytimessä, Sanomatalon kahvilassa. Mariska on ollut meikattavana ja kuvattavana tätä juttua varten alakerran studiossa.

Hänen nykytyylinsä on tutumpi useammille kuin mikään aikaisempi: osallistuminen kuluneena syksynä Vain elämää -ohjelmaan esitteli uusillekin kuulijoille lähes 20 vuotta musiikkia tehneen artistin – laulajan, räppärin, sanoittajan ja säveltäjän.

Ihan naapurissa, Musiikkitalon paikalla kohosivat aikanaan VR:n makasiinirakennukset. Ne olivat nuorelle Mariskalle, Anna Maria Rahikaiselle tuttu paikka. Siellä hän pyöri alle parikymppisenä kavereineen, ennen kuin muutti Lontooseen rastatukkaisena opiskelemaan yliopistoon latinaa ja antiikkia. Mutta makasiineilla Mariska viihtyi ihan ”kiljupunkkarina”, kuten hän on myöhemmin muistellut.

Makasiineja ei enää ole, mutta mitä on jäljellä punkkari-Mariskasta?

Eipä ainakaan ulkoisia merkkejä, hän naurahtaa. Alle parikymppisenä Mariskalla oli kunnon irokeesikampaus.

– Just vaihdettiin frendin kanssa yhteisiä muistoja paperiroskiksissa nukkumisesta. Ne herättävät yhä lämpimiä muistoja. Mutta olen nykyisin mukavuudenhaluisempi. Viinikin saattaa maistua paremmalta kuin kilju.

Mutta asenne on hänen mukaansa edelleen aika ”punk”.

– Olen vähän vastarannan kiiski edelleen. Jos ei muuta, niin jupisen itsekseni himassa, hän kuvailee.

– Ja onhan koko musiikin tekemisessäni punkista tuttua tee-se-itse-meininkiä.

Mariskan omat levytykset tai hänen sanoituksensa muille artisteille, esimerkiksi klassikkokappaleet Jenni Vartiaisen Missä muruseni on? ja Duran Duran tai Anna Puun Mestaripiirros, eivät kuitenkaan edusta musiikillisesti punkkia.

– Aikuisuuden kynnyksellä tein itselleni selväksi, etten usko viestinnän tehokkuuteen punk-musiikin keinoin. Se oli enemmän ryhmän sisäistä, punk-väen omaa juttua. Viestin vieminen tuon jengin ulkopuolelle vaatii jonkinlaista paketointia, Mariska kuvailee, ja kiteyttää naurahtaen:

– Yritän nyt vallankumousta puku päällä.

Tai sanoituksissaan kertojana ilman rihman kiertämää.

Navidadii-levyllä on lauluja, joista on riisuttu joulun kiiltokuvamaisuus.­

Seksiä ei joululauluissa liiemmin Suomessa ole kuultu. Nyt kuullaan. Navidadii-joululevynsä duettokappaleissa Super Jannen kanssa Mariska jatkaa siitä, mihin Vain elämää -ohjelmassa pääsi. Hän laulaa naisena fyysisestä rakkaudesta naisen ja miehen välillä.

– Ne ovat eroottissävytteisiä. Vastaavaa asetelmaa täällä ei perinteisesti joululauluissa ole. Mutta esimerkiksi Jamaikalla on – mitä fyysisimmässä mielessä.

Siksi siis Super Janne ja Mariska laulavat yhdessä Voiko pukki tulla.

Vain elämää -ohjelmassa Mariska on nähty vitsailemassa pokerinaamaisena ”kuivasta piparista” ja laulamassa suorasukaista panolaulua Mariskalaatio, versiota Stigin Stigidilaatiosta. Ja Mariskan versiossa laulaja on tosiaankin toimintaan pystyvä subjekti, ei haaveitaan hölöttävä uhoaja.

Mariska kehuu tämän syksyn Vain elämää -kauden osallistujia (Mariskan ja Stigin lisäksi Jannika B., Arja Koriseva, Vesku Jokinen, Ressu Redford, Herra Ylppö, Reino Nordin) – ja paljastaa, että kaikki ryhmän jäsenet, niin naiset kuin miehetkin, pystyivät vastaavaan alatyyliseen huumoriin.

– Ehkä leikkaamossa oli saksittu muiden osuuksia enemmän tältä osin, Mariska arvelee.

– Kyllä kaikki kiertävän esiintyjän työtä tehneet ovat tottuneet tien päällä aika roisin läpänheittoon. Niin naiset kuin miehetkin.

Korona vaikutti artistien työhön tunnetulla tavalla: live-esiintymiset ovat olleet tänä vuonna kortilla.

Mariska sanoo keväällä ensimmäisen tautiaallon aikaan säpsähtäneensä, että tässäkö tämä nyt oli? Musiikintekijän ura. Sitten hän päätti alkaa kirjoittaa lauluja ja työstää niitä studiossa eteenpäin.

Linja löytyi ja sanottavaa riitti. Mariskalle koronavuosi on ollut tuottelias.

– Olen mieluummin kiireinen kuin joutilas. Olen tehnyt tänä vuonna varmaan enemmän musiikkia omissa nimissäni kuin koskaan ennen. Ja joululevyn ja Vain elämää -biisien lisäksi olen kirjoittanut vähän muillekin. Suunnitelmissa on myös toinen lapsille suunnattu runokirja, hän kertoo.

Kaksi vuotta sitten julkaistu Määt ja muut oli Mariskalle uusi aluevaltaus. Nyt lastenrunoutta tulee siis lisää, onhan kotona kohderyhmän täydellinen edustaja, pian viisi vuotta täyttävä lapsi.

Koska tytär ei varmaankaan lue juttua, mainittakoon, että ennen kuvausta Mariska näyttää käyneensä jouluostoksille.

– Joulupukki droppas Baby Bornin, hän virnistää.

Mariska on viettänyt hyvin erityyppisiä jouluja. Tärkeintä hänelle joulussa on stressittömyys.­

Joulua Mariska aikoo viettää tänä vuonna tyttärensä ja vanhan ystävänsä perheen kanssa.

– Omia traditioita ei ole. Tai ne ovat hyvinkin moninaiset: viime vuonna olimme kaveriperheen kanssa Marokossa. Nyt sitten näin. Jokainen joulu on ollut lapseni elämässä erilainen. Totta kai hänellä on odotuksia pukkia kohtaan. Ja sitä, että jouluaattona saa hillua hyvän ystävän kanssa.

Jos lapsi on ottaakseen oppia äidin joulunviettotavoista, oppi olkoon tämä: joulun ja siihen valmistautumisen ei tarvitse olla stressaamisen aikaa.

– Ympäri vuoden saa stressata vaikka mistä. Yritän välttää tilanteita, että joulun rakentamisesta tulisi lisäpaineita. Jos laatikoita ei jaksa tehdä, ne voi ostaa vaikka huoltoasemalta.

Navidadii-levyllä Mariska laulaa paitsi vihjailevia joululauluja, myös kappaleita, joista joulun kiiltokuvamaisuus on riisuttu. Lapsi havainnoi riitelyä kuin Leevi & The Leavingsin persoonallisissa mutta aikaa kestäneissä, katkeransuloisissa kappaleissa. On yksinäisyyttä, on kaipuuta. On ihmisiä virheineen, joulunakin.

Mariskan omat joulut ennen lasta ovat olleet monenlaisia, ja niistä useat levynkin laulut kumpuavat.

– Minulla on ollut monenlaisia jouluja. Ypöyksinäisiä, surullisia jouluja – ja ratkiriemukkaan runsaita, ystävien ja sukulaisten täyttämiä jouluja, Mariska kuvailee.

– Joulu kapakassakin on tullut nähtyä. Se on ollut omalla tavallaan hulvaton. On monta tapaa viettää joulua.

Mariskan joululevy Navidadii on juuri julkaistu.