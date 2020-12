Yhdysvaltalainen kantrimuusikko Charley Pride, 86, on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Afroamerikkalainen kantrimuusikko kuoli koronavirusinfektion seurauksena lauantaina. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Yhdysvaltalainen kantrimuusikko Charley Frank Pride kuoli Yhdysvaltain Dallasissa lauantaina koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Pride oli ensimmäinen afroamerikkalainen kantrimuusikko, joka nousi Yhdysvalloissa tähtiartistiksi.

Vuosien 1967 ja 1987 välillä Pride julkaisi 52 singleä, jotka nousivat Yhdysvalloissa singlelistojen kymmenen myydyimmän joukkoon.

Hänen tunnetuimpia hittikappaleitaan olivat muun muassa All I Have to Offer You (Is Me), Is Anybody Goin’ to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin’ ja Someone Loves You Honey.

Pride sai vuosien varrella lukuisia palkintoja musiikillisista ansioistaan. Vuonna 2017 häntä muistettiin Grammy-palkinnolla elämäntyöstään.

Kantrilegenda Dolly Parton noteerasi kantritähden kuoleman pikaviestipalvelu Twitterissä.

– Sydämeni on murtunut kuultuani, että yksi rakkaimmista ja vanhimmista ystävistäni, Charley Pride, on kuollut.

– Vielä kamalampaa on se, että hän kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Mikä kamala, kamala virus. Charley, me rakastamme sinua aina, Parton kirjoitti.