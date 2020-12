Amerikansuomalaisten tempaus tuo kylmät väreet – näin raikuu Sibeliuksen jälkeläisen soittama Finlandia

Amerikansuomalaiset lauloivat virtuaalisesti Sibeliuksen Finlandian juhlistaakseen Suomea. Esityksen säesti säveltäjän tyttärentyttärentyttärentytär.

Läntisen USA:n Suomi-kirkko järjesti ainutlaatuisen tempauksen. Seurakuntalaisia pyydettiin laulamaan videolle Jean Sibeliuksen Finlandia. Esityksiä tuli 68. Ne koottiin kuoroksi ja esitettiin itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa netissä.

Idean takana olivat pastori Jarmo Tarkki, kanttori Maria Männistö ja pianisti Ruusamari Teppo.

– Halusimme tehdä jotain merkittävää juhliaksemme Suomen itsenäisyyttä. Teemme sen Sibeliuksen Finlandialla, joka esitetään suurella kuorolla, Tarkki, 66, kertoo kotoaan Kalifornian Solvangista.

Katso esitys artikkelin videolta!

Hän on luotsannut Kalifornian ja Texasin siirtolaisseurakuntaa runsaat seitsemän vuotta.

– Täällä ulkomailla Suomen asema ja merkitys jotenkin kirkastuu ja terävöityy. Se on kotimaa, joka on antanut minulle paljon. Yritän antaa jotain takaisin palvelemalla ulkosuomalaisia, Tarkki toteaa.

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon johtava siirtolaispappi Jarmo Tarkki kotikaupunkinsa Solvangin pienkonekentällä. Pastori lentää itse pitämiinsä jumalanpalveluksiin Kaliforniassa­

Hän ja kaksi muuta pastoria, Kirsi Stjerna ja Veli-Matti Kärkkäinen, hoitavat maantieteellisesti laajaa aluetta, joka kattaa Yhdysvaltojen läntiset osavaltiot ja Meksikon. Maaliskuun alussa messut siirtyivät nettiin.

– Nettipalvelu Zoom on yhdistänyt laajan seurakunnan. Ihmiset ovat todella tykänneet kotoisesta tunnelmasta, jossa ihmiset ovat mukana lähikuvissa, pastori kehuu.

Pandemian laantuessa palataan osittain takaisin perinteisiin kirkonmenoihin.

– Osa messuista, kuten kauneimmat joululaulut, konfirmaatiot ja ehtoolliset pidetään fyysisesti. Mutta säilytämme myös nettijumalanpalvelukset, Tarkki suunnittelee.

Pastori Jarmo Tarkki St. Paul’s Lutheran Church –kirkossa, Santa Monicassa. Jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin maaliskuussa.­

Virtuaalikuoron esitykset koosti yhteen Seattlen suomalaiskirkon kanttori Maria Männistö, 38. Hän on syntynyt Yhdysvalloissa suomalaisille vanhemmille ja puhuu yllättävän hyvää suomea.

– Suomalainen kulttuuri on sydämessäni ja tunnen itseni suomalaiseksi, Männistö sanoo.

Sopraano laulaa konserteissa, opettaa laulua ja johtaa kirkkokuoroa.

– Kuoromme on laulanut keväästä lähtien netissä. Mukaan on tullut laulajia Kaliforniasta, New Yorkista, Utahista, jopa Suomesta asti. Onni onnettomuudessa tässä pandemiassa on, että voimme yhdistää äänemme, sopraano myhäilee.

Kuoroprojektiin osallistujat saivat sähköpostitse säestyksen oman äänilajin mukaan ja metronomin tahtiin. 68 ihmistä videoi lauluesityksensä ja lähetti ne Männistölle, heidän mukanaan sopraano Marjukka Tepponen ja tämän puoliso, baritoni Kevin Greenlaw.

Seattlessa vaikuttava suomalaiskirkon kanttori Maria Männistö kokosi Finlandia-lauluesitykset virtuaaliseksi kuoroksi.­

Männistön koostamalla, seitsemän minuutin pituisella videolla pianisti Ruusamari Teppo soittaa Finlandian flyygelillä. Väliin on editoitu maisemakuvia Suomen luonnosta ja kaupunkinäkymiä Helsingistä. Kuorolaiset ovat pukeutuneet parhaimpiinsa. Monilla on kuvassa mukana kynttilöitä ja Suomen lippuja.

Ruusamari Teppo on Jean Sibeliuksen tyttärentyttärentyttärentytär, eli Jean Sibelius oli hänen isöäitinsä isoisä.

– Minusta tämä oli aivan mahtava idea. Pystytään tällaisena vaikeana korona-aikana yhdessä juhlimaan Suomea ja innostamaan ihmisiä, saamaan yhteishenkeä. Olen otettu siitä, että minua pyydettiin mukaan. Ja Finlandia on hieno valinta, koska sen inspiraatio on juuri ollut se, että kyllä tästä selvitään, Teppo luonnehtii.

Finlandia-projektiin saatiin säveltäjän suvun siunaus. Hän käytti Sibeliuksen omaa pianosovitusta.

– Olen pikkuisen mukaillut sitä muutamassa kohdassa. Tätä sovitusta on esitetty aikaisemminkin maailmalla, mutta se tehdään nyt varmaan ensimmäistä kertaa näin, että orkesteriosuus soitetaan pianolla ja kuoro tulee hymniosaan ja loppuun, Teppo selittää.

Pianisti keskittyy kuhunkin esitykseen aivan kuin kuuluisa esi-isä pilven reunalta arvostelisi joka nuottia. Teppo itse kertoo eläytyvänsä musiikkiin joka aistillaan, saaden joskus performanssin aikana mielikuvia maisemista tai joutsenista.

Jean Sibeliuksen jälkeläinen, pianisti Ruusamari Teppo viisivuotiaan Annabel-tyttärensä kanssa. Tyttö on soittanut kolmevuotiaasta asti ja esittää nykyisin ylimääräisen numeron yhdessä äitinsä kanssa tämän konserteissa,­

Teppo on asunut Dallasissa, Texasissa kohta 20 vuotta. Alunperin hän tuli yksinäisen tähden osavaltioon opiskelemaan venäläisen pianisti Vladimir Viardon johdolla. Nyt hänellä itsellään on soitto-oppilaita. Väitöskirja on viittä vaille valmis ja Teposta tulee pian musiikin tohtori Pohjois-Texasin yliopistosta. Hän asuu omakotitalossa niin ikään pianoa soittavan viisivuotiaan Annabel-tyttärensä ja kahden koiransa kanssa.

– Olohuoneestani on tullut studio, josta soitetaan, harjoitellaan ja äänitetään pianonsoittoa, Teppo naurahtaa.

Äiti ja tytär ovat viime kuukausina eläneet eristyksissä muusta maailmasta. Koronajoulu sujuu kotona.

– Meillä on jo joulukuusi ja tehdään täällä suomalaisia jouluherkkuja ja varmaan naapurin takapihalla syödään jotain. Annabel on kiva seuralainen ja karanteenikumppani. Mulla kävi hyvä tuuri, että sain mukavan tyypin lapseksi, ylpeä äiti iloitsee.