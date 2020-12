Raskasta joulua -konserttien järjestäminen kuohuttaa somessa – järjestäjä vakuuttaa koronarajoitusten toteutuvan

Raskasta joulua -kiertueen järjestäminen keskellä koronaepidemiaa kuohuttaa suomalaisia.

Noora Louhimo on yksi Raskasta joulua -kiertueen solisteista.­

Sosiaalisessa mediassa käydään kiivasta keskustelua siitä, miten Raskasta joulua -konsertit voidaan järjestää tiukentuneiden koronarajoitusten keskellä.

Koronaepidemia on pahentunut monella alueella, ja uusia rajoituksia on jo otettu tai ollaan ottamassa käyttöön. Koronarajoitukset ovat kiristyneet nyt muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Esimerkiksi Helsingissä astui maanantaina voimaan rajoitus, jossa kaikki yleisötilaisuudet kielletään määräajaksi. Korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien järjestäminen sallitaan turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Kiristyneet koronarajoitukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä Raskasta joulua -kiertueen järjestelyistä ja siitä, toteutuvatko kaikki kiertueen konsertit. Raskasta joulua -kiertueen Facebook-sivuilla ollaan huolissaan siitä, onko konsertteihin ylipäätänsä turvallista mennä.

– Kyllähän näissä joukkoaltistumisen riski on melkoinen. Taidan itsekin myydä liput jos joku muu uskaltaa osallistua, Raskasta joulua -kiertueen Facebook-sivuilla kommentoidaan.

Laulaja Tommi Salmela kuvattuna Raskasta joulua -kiertueella 2019.­

Myös kiertueen huipentavan Hartwall-areenan konsertin kohtalo on herättänyt sosiaalisessa mediassa kysymyksiä. 19.12. Hartwall-areenalla järjestetään kaksi kiertueen päättävää konserttia. Toinen konserteista järjestetään klo 16, toinen klo 19.

Helsingissä koronarajoitukset astuivat voimaan 30.11. ja ne ovat voimassa 18.12. Rajoitukset eivät siis koske Hartwall Arenan konsertteja, jotka järjestetään 19.12.

Monet kiertueelle jo lippunsa ostaneet fanit kommentoivat Facebookissa, että haluaisivat palauttaa lippunsa koronatilanteesta johtuen. Myös turvavälit ja hygienia huolestuttavat ihmisiä.

– Yritäpä mennä Hartsulle ajoissa ja turvavälit pitämällä klo 19 keikkaan, kun aiemman konsertin porukka lähtee about samaan aikaan ulos, Facebookissa tuskaillaan.

– Voisitteko peruuttaa Hesan keikat? Siirtäkää vaikka ens jouluun! Ettei teistä aleta puhua koronalingoista, Facebookissa kirjoitetaan.

– Raskasta koronaa... kommenteissa puhistaan.

– Jos sairastuu tai ohjeistukset muuttuvat, niin onko lipulla palautusoikeus? Facebookissa kysellään.

– Toivottavasti tulee livestream joltain keikalta, olen valmis maksamaan siitä. Omaa ja läheisteni terveyttä en aio vaarantaa tunkemalla keikalle, jouluksi ei tautia tarvita.

Kiertueen tiedotuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että järjestäjät seuraavat tilannetta. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Raskasta joulua -kiertueen järjestäjää kommentoimaan asiaa.

Raskasta joulua -kiertueen Facebook-sivuilla kommentoidaan, että Hartwall-areenan konserttien suunnittelu jatkuu normaalisti.

– Tapahtumajärjestäjä jatkaa konserttien suunnittelua normaalisti, kaikkia viranomaisohjeistuksia tarkasti noudattaen. Tiedotamme asiakkaita heti, mikäli asiaan tulee muutoksia.

– Koko Raskasta Joulua -kiertue toteutetaan tänä vuonna koronaturvallisuus huomioon ottaen. Konserttipaikkojen yleisökapasiteettia on alennettu merkittävästi ja yleisön saapumiseen ja poistumiseen on varattu runsaasti aikaa. Konserttipaikoilla on saatavilla käsidesiä ja kasvomaskien käyttöä suositellaan. Konsertit toteutetaan Suomen valtioneuvoston ja AVIn ohjeita tarkasti noudattaen, kiertueen sivuilla kerrotaan.

Seuraava Raskasta joulua -konsertti järjestetään Vaasassa 4. joulukuuta.