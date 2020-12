Cheekin musiikki pauhaa yhä – Spotify julkisti kuunnelluimmat artistit ja kappaleet: kaksi tulokasta koki räjähdysmäisen suosion

Räppärit hallitsevat Suomen kuunnelluimpien artistien listaa vuonna 2020.

Suoratoistopalvelu Spotify on julkaissut vuoden 2020 kuunnelluimmat artistit ja kappaleet. Suomen suosituin rap-duo JVG pitää tiukasti kiinni ykkössijastaan kuunnelluimpien artistien listalla.

JVG:n jälkeen Suomen kuunnelluimmat artistit ovat Pyhimys, Eminem, Cheek ja Gettomasa.

Kyseiset suomalaisräppärit saivat kuluneena vuonna myös tunnustuksia musiikistaan. Gettomasa sai Emma-gaalassa 2020 viisi ehdokkuutta ja voitti Vuoden rap/rnb -Emman. Vastaavasti JVG kahmi peräti neljä Emma-palkintoa.

2010-luvun suosituimmasta muusikkoduosta ilmestyy ensi vuonna elokuva.­

Listan neljännelle sijalle pääsi yllättäen Cheek, jonka taipale suomalaisen rap-maailman huipulla päättyi elokuussa 2018 Lahden Mäkimontussa järjestettyihin jäähyväiskonsertteihin. Mikään Cheekin yksittäisistä kappaleista ei kuitenkaan yltänyt kymmenen kuunnelluimman listalle, mikä kertoo siitä, että hänen hittejään kuunnellaan tasaisesti – vieläkin.

Kun Spotify julkaisi vuonna 2018 tilastot kymmenen vuoden ajalta, Cheek oli peräti koko vuosikymmenen kuunnelluin artisti Suomessa.

Valot sammuivat Lahdessa elokuussa 2018, kun Cheek päätti uransa.­

Cheek eli Jare Tiihonen on artistiuransa lopettamisen jälkeen vetäytynyt julkisuudesta. Musiikista hän ei täysin ole luopunut, sillä Tiihonen on keskittynyt työskentelemään levy-yhtiössään Liiga Musicissa, muun muassa luotsaamaan muita artisteja, kuten Lukas Leonia. Tiihonen on pitänyt itsensä kiireisenä myös erilaisilla puhujakeikoilla sekä kiinteistö- ja yökerhobisneksellä.

Kaksi tulokasta

Kuunnelluimpien kappaleiden listalla edustavat uudet tulokkaat. Vuoden kuunnelluin kappale Suomessa on raumalaisen Williamin esikoishitti Penelope, joka pauhasi myös radiossa.

Elokuussa uutisoitiin, että Williamin eli Ville Virtasen helmikuussa julkaistua Penelopea oli kuunneltu Spotifyssä yli 9 miljoonaa kertaa ja siitä tuli pisimpään ykkösenä ollut suomalainen kappale.

William on vähän päälle parikymppinen opiskelija, joka on tehnyt musiikkia vasta muutaman vuoden ajan. Hän sai biisilleen vierailemaan isossa nosteessa olevan yhdysvaltalaisräppäri Cleverin, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa poptähti Justin Bieberin kanssa. William julkaisi syksyllä esikoisalbuminsa.

Toisiksi kuunnelluin kappale on The Weekndin kappale Blinding Lights, jonka jälkeen listalta löytyy toinen suuren yleisön tietoisuuteen vastikään noussut suomalaisartisti BEHM. Laulaja-lauluntekijä Rita Behmin kappaleita löytyy top-listalta peräti kolme: Hei rakas, Frida ja Tivolit. Kaihoisa rakkauslaulu Hei rakas on kerännyt Spotifyssa peräti yli 15 miljoonaa kuuntelukertaa.

Räjähdysmäisen suosion kokenut Behm ei ole halunnut kertoa julkisuudessa itsestään lähes tulkoon mitään. Medialle puhuessaan hän on korostanut, että ei halua puhua julkisuudessa muusta kuin musiikistaan. Kaiken muun hän on sanonut kokevansa ”turhana hömpötyksenä”.

Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari kommentoi IS:lle Behmin suosiota seuraavasti:

– Hän on sopivan mystinen hahmo. Some on arkipäiväistänyt artisteja mielestäni liikaa. On siistiä, että on myös sellaisia artisteja, joihin voit projisoida omia tunteitasi ja unelmiasi. Itse pidän siitä, että artisti näyttäytyy elämää suurempana hahmona. En haluakaan tietää heistä liikaa.

Rita Behm julkaisi debyyttialbuminsa syyskuussa. Hänen levynjulkistuskeikkansa Tavastialla myytiin loppuun.­

Vuoden 2020 kuunnelluimmat artistit Suomessa:

JVG Pyhimys Eminem Cheek Gettomasa BEHM Juice WRLD The Weeknd Elastinen Billie Eilish

Vuoden 2020 kuunnelluimmat kappaleet Suomessa: