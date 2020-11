Haloo Helsinki! palaa keikkalavoille – jättikonsertti Olympiastadionilla

Haloo Helsinki! -yhtye konsertoi ensi syksynä Olympiastadionilla.

Haloo Helsinki! esiintyy Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 14.8.2021.

– 15 vuotta sitten kun Haloo Helsinki! perustettiin, oli meillä kaikilla iso intohimo tehdä musaa ja päästä ylipäätänsä keikoille. Ja noista ajoista ei oikeastaan ole mikään sen suuremmin muuttunut henkisesti. Sama fiilis ja sisäinen ääni, mikä on ajanut meitä eteenpäin näiden vuosien aikana ihmisinä ja bändinä, takoo edelleen sydänalassa, yhtye kertoo tiedotteessa.

– Samalla tässä saa olla todella kiitollinen siitä, että jengi on ottanut Haloon omakseen ja kannustanut meitä tekemään uutta musaa vuodesta toiseen. Reilut pari vuotta se kuitenkin vaati tässä kohtaa meiltä itsellemme kypsytellä paluuta, niin musiikillisesti kuin muutenkin. Mutta nyt voi ilolla todeta, että me ollaan luotu nahkamme uudelleen, ja kaikki alkaa olla valmista ensi vuoteen 2021, yhtye iloitsee.

Haloo Helsinki! palasi lokakuussa yli kahden vuoden tauolta. Yhtye julkaisi tuolloin uuden singlen Lady Domina, joka on ensimmäinen single yhtyeen tulevalta albumilta. Haloo Helsinki! julkaisee seitsemännen studioalbuminsa vuonna 2021.

Yhtyeen mukaan Haloo Stadion! -konsertti on vuoden 2021 kohokohta ja samalla isoin keikka, jonka Haloo Helsinki! on koskaan tehnyt.

– Nyt on hyvä aika toteuttaa tämä yhteinen unelma. Me luvataan tarjota varmasti ikimuistoinen ilta teille kaikille! Pitkästä aikaa tässä on sellainen fiilis, että nyt on ilmassa jotain mitä odottaa yhdessä! yhtye riemuitsee.

Haloo Stadion! -konsertin liput tulevat myyntiin Lippu.fi:n kautta maanantaina 7.12.2020 klo 9.00.