Juice Leskinen teki John Lennonin Imagine-kappaleesta suomenkielisen version – 32 vuotta unohduksissa ollut sanoitus julkaistaan vihdoin levyllä

Juice Leskinen teki Imagine-kappaleelle suomenkieliset sanat luokkakaverinsa Eija Ahvon laulettavaksi. Se julkaistaan levyllä nyt, kun John Lennonin kuolemasta tulee 40 vuotta.

Eija Ahvolla on muistikuva lapsuudestaan Juankoskelta: Kun hän katsoo ikkunasta ulos, maantiellä viilettää Eino Leinon näköinen hahmo pitkässä ulsterissa ja lierihatussa.

Leskisen Jussi siellä tarpoi vaatteissa, jotka eivät edustaneet 1960-luvun alun nuorisomuotia. Mutta luultavasti juuri siksi hän olikin ne halunnut itselleen.

– Jussi oli käynyt meidän vintillä, josta hän oli saanut isäni vaatteita, Eija tietää.

Jussista tuli sanataiteen mestari ja laulaja Juice Leskinen. Juice-nimeä hän alkoi käyttää viisitoistavuotiaana. Eija Ahvosta tuli näyttelijä ja laulaja. Heitä yhdisti Juankoski ja lapsuuden muistot.

– Olimme samalla luokalla kansakoulussa, mutta oppikouluun pääsin vasta viidenneltä luokalta, Jussi pääsi vuotta aikaisemmin, Eija kertoo.

Luokkakuvassa he ovat molemmat etualalla, koska he olivat luokkansa lyhyimpiä, mutta pitkä on ollut molempien vaikutus esittävässä taiteessa.

Oppilaita Juankoskella. Eija Ahvo on edessä oikealla ja Jussi Leskinen kahden tytön takana vasemmalla.­

Oli ehkä vuosi 1988, kun Eija Ahvo ja Juice Leskinen juttelivat Ylen kuppilassa, kun he olivat esiintymässä samassa tv-ohjelmassa. Eija pyysi Juicea tekemään suomenkielisen tekstin Imagineen, maailman kuuluisimpaan rauhanlauluun.

Pian Eijan postiluukusta tuli kirjoituskoneella tehty Uneksi-kappaleen teksti. Vuosien aikana hän lauloi Juicen sanoituksen joissakin konserteissa, mutta muuten se säilyi julkaisemattomana.

Ei valtakunnan rajaa. Ei valtioitakaan. Ei tappaa ei kuolla edestä messiaan. Vain ihmiskunta luoda voi rauhan maailman. Tule mukaan päiväuniin. Ota osaa unelmaan. Me toteutamme kerran uneksien rauhan maailman Ote Juice Leskisen sanoituksesta

Uneksi-kappale julkaistaan 8.12., jolloin John Lennonin kuolemasta on 40 vuotta. Halavamusicin tuottama laulu on myös Eija Ahvon tammikuussa julkaistavalla juhla-albumilla.

– Olen tiennyt, että jonakin päivänä haluan julkaista tämän biisin. Nyt on oikea aika, kun Lennonin kuolemasta on 40 vuotta ja Minna Miettinen teki biisiin hienon sovituksen.

– Se on hieno teksti Juicen muiden hienojen tekstien rinnalla. Olen onnellinen, että saan tämän tehdä, Eija kertoo.

Eija Ahvon aiemmilla levyillä määräävä tekijä on ollut säveltäjä, joten Uneksi-kappale ei ole niihin sopinut. Tulevalle levylleen hän on valinnut itse kaikki laulut.

Imagine-kappaleesta on tehty toinenkin suomenkielinen versio, jonka levytti Marion Rung.

John Lennonin vuonna 1971 levyttämä Imagine on yksi maailman tunnetuimmista kappaleista.­

Mutta mitä tapahtui Eijan ja Juicen lapsuudenaikaiselle tuttavuudelle? Heidän yhteytensä katosi, kun Eija lähti lukioon Kuopioon. Juice muutti Tampereelle ylioppilaaksi päästyään.

– Riitannuin Juankoskella ruotsin opettajan kanssa. Kun hän uhkasi, etten pääse lukioon, sanoin, että lähdenkin Kuopioon. Satuin sitten myös pääsemään Kuopiossa lukioon ja musiikkiopistoon, Eija kertoo.

Juankoskella Eija oli mukana paikallisessa bändissä ja elämässä oli muutenkin paljon musiikkia. Mutta iloisesti hän myös lähti suureen maailmaan – Kuopioon.

Suurena vääryytenä kouluajalta Eija muistaa sen, miten äidinkielen opettaja luki aamunavauksessa Juicen aineen huonona esimerkkinä. Juice oli kirjoittanut novellin, mitä opettaja ei ollut tilannut.

Eivät Eija ja Jussi keskenään aikaa viettäneet. Siinä iässä pojat olivat poikien kanssa, tytöt tyttöjen kanssa.

– Jussi oli enemmän veljeni kanssa, Eija muistelee.

Juice kävi usein Ahvon perheen kotona, jossa musisoitiin ahkerasti. Eijan isä lauloi kvartetissa, johon kuului myös Kaj Chydeniuksen isä Rolf Chydenius.

Eijan vanhemmat olivat mukana myös Juankosken näytelmäkerhossa, jossa oli myös Juicen isä. Juice Leskisen isä kuoli traagisesti teatterin lavalla.

Eija Ahvon mielestä Juicella oli jo lapsena sana hallussa – puheissa ja kirjoituksissa.­

” Hän oli nuori, joka rakasti kirjallisuutta, sellainen Eino Leino -tyyppi. Tänä päivänä häntä ehkä sanottaisiin nörtiksi.

Juice Leskinen on kertonut, ettei hän viihtynyt Juankoskella, jossa häntä pidettiin liian erikoisena, mutta myöhemmin hän alkoi arvostaa kasvupaikkaansa. Juankoski, Here I Come -kappale oli häneltä rakkaudentunnustus kotiseudulleen.

Eija Ahvo ei muista ajatelleensa, että Jussi olisi jotenkin erikoinen, vaikka hän ei ollut mikään mopoporukan perusjamppa.

– Hän oli nuori, joka rakasti kirjallisuutta, sellainen Eino Leino -tyyppi. Tänä päivänä häntä ehkä sanottaisiin nörtiksi, Eija miettii.

Juice ei jäänyt myöskään sanattomaksi, ajatukset ja mielikuvitus pyörivät hänellä varsin vauhdikkaasti.

– Hänessä oli jo silloin arkitilanteissa älykästä sanariimittelijää ja tunneälyä, Eija kertoo.

Juankoskella on nykyään Juicen tori ja hänestä on myös tehty näköispatsas. Veikkolassa asuva Eija Ahvo käy Juankoskella ainakin kerran vuodessa.

– Juankoskella on vahva kiinnostus musiikkiin paljolti Juicen ansiosta.