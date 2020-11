Laulaja Kim Wilden unelma tuhoutui, kun ”ärsyttävä” kappale teki hänestä tähden – avautuu satumaisen menestyksensä kääntöpuolesta

Laulaja Kim Wilde täyttää tänään 60 vuotta. Kids in America -singlestä vuonna 1981 alkanut ura jatkuu edelleen.

Kim Wilden ura on kestänyt jo neljä vuosikymmentä.­

La la la la-la la, we're the kids in America! Whoa! Jos kävit 1980-luvulla discossa, olet taatusti hyökännyt tanssilattialle heti kuullessasi kyseisen lallatuksen.

Biisi on englantilaisen Kim Wilden debyyttisingle, joka oli huikea menestys eri puolilla Eurooppaa. Biisistä on sittemmin tullut Wilden tunnussävel ja aikakautensa popklassikko.

Wilde muistelee Mirror-lehdelle antamassaan haastattelussa, että hän suunnitteli jo lapsena myyvänsä läjäpäin levyjä – ei tosin levyttävänä artistina, vaan levykaupan myyjänä.

Ajatus lienee tullut verenperintönä, sillä Wilden Marty-isä oli rock-ikoni 1950-luvulla. Hän kuului siihen brittipoppareiden ensimmäiseen sukupolveen, joka tutustutti sateisen saaren nuorison amerikkalaiseen rock’n’rolliin.

Kids in America on itse asiassa Wilden isän ja hänen tuottajaveljensä Rickyn käsialaa.

Wilde ei ollut järin vakuuttunut kappaleesta kuunnellessaan sitä tekovaiheessa olohuoneen seinän läpi.

– Ricky teki sitä kannettavalla syntetisaattorilla ja se kuulosti minusta oudolta melulta. Hyvin ärsyttävältä sellaiselta. Enpä olisi arvannut, että se meteli tulee muuttamaan elämäni.

Kim Wilden isä oli tyttärensä superhitin takana.­

Wilde muistelee hakeneensa töitä siihen aikaan kun Kids in Americaa tehtiin.

– Äiti lähetti minut työnvälitystoimistoon ja he kysyivät, mitä haluaisin tehdä? Ilmoitin, että haluan työskennellä levykaupassa. Vain paria kuukautta myöhemmin levykauppa Hertfordissa tarvitsi apulaista ja minulle soitettiin työkkäristä. Olin aivan varma, että saan sen homman. Minä tiesin kaiken musiikista. Meidän kotimmehan oli kuin levykauppa. Sitten Kids in America nousi listoille ja pilasi suunnitelmani. Menetin unelmatyöni oman hittibiisini takia.

Single oli kuin katapultti, joka sinkosi Wilden tähdeksi poptaivaalle. Pelkästään Britanniassa levyä myytiin puoli miljoonaa kappaletta.

Wildesta tuli menestynein naisartisti Briteissä 1980-luvulla. Peräti 17 Wilden biisiä nousi Britannian top 40 -hittilistalle. Sellaiset biisit kuin Chequered Love vuodelta 1981, sekä Four Letter Word ja Never Trust A Stranger vuodelta 1988 keräävät edelleen miljoonia kuuntelukertoja Spotifyssä.

Isä-Marty oli – ja on edelleen – Wilden suurin inspiraation lähde.

– Isä on 81-vuotias ja häneltä ilmestyy pian kaksi levyä. Kukaan, edes Madonna, ei ole julkaissut kahta levyä kuukauden sisällä. Se on aivan mahtavaa.

Musiikin lisäksi Wilde rakastaa puutarhanhoitoa.

– Jos herään aurinkoisena aamuna, minun täytyy oikein vältellä puutarhaan menemistä, koska muuten olen siellä yöpuvussani useita tunteja putkeen, laulaja kertoi Guardianille.

Puutarhanhoito on laulajalle enemmän kuin harrastus. Odottaessaan ensimmäistä lastaan – Wilde on ollut vuodesta 1996 saakka naimisissa näyttelijä Hal Fowlerin kanssa – laulaja päätti opiskella hortonomiksi.

Eipä aikaakaan, kun hänet pyydettiin suunnittelijaksi Better Gardens -tv-ohjelmaan. Vuotta myöhemmin Wilde sai oman puutarhaohjelman Garden Invaders.

Kiirettä on pitänyt muutenkin. Wilde on julkaissut kaksi puutarhanhoitoon liittyvää kirjaa, emännöinyt omaa radio-ohjelmaa sekä esiintynyt lukuisissa mainoksissa.

Ensi vuonna, jos koronatilanne sallii, Wildelta julkaistaan Greatest Hits -albumi ja hän suuntaa kiertueelle.