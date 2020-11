Barack Obama julkaisi jälleen odotetun listan lempikappaleistaan – muistelee, kuinka Paul McCartney lauloi Michelle-kappaleen serenadina vaimolleen

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama riemastuttaa seuraajiaan monipuolisilla soittolistoillaan jo viidettä vuotta.

Barack Obamalla on laaja musiikkimaku.­

Musiikin ystävät saivat tänään uuden soittolistan kuunneltavakseen, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama julkaisi Facebookissa tuoreen listan suosikkikappaleistaan. Listaa on osattu odottaa, sillä Obama on julkaissut ennenkin vastaavia katsauksia musiikkimieltymyksistään.

– Musiikki on aina näytellyt isoa osaa elämässäni. Erityisesti tämä näkyi silloin kun olin presidentti, Obama kirjoittaa.

– Kun kävin läpi muistiinpanojani ennen tärkeitä tapaamisia, kuuntelin Jay-Z’n My 1st Songia tai Frank Sinatran Luck Be a Ladya.

Kun Obamat asuivat vielä Valkoisessa talossa, presidenttipari kutsui vieraikseen artisteja laidasta laitaan. Kylässä kävivät niin Stevie Wonder kuin Gloria Estefan.

– He vetivät iltapäivällä workshopin nuorille ja esiintyivät illalla East Roomissa, Obama muistelee.

Muutamat artistivierailut jäivät erityisesti Obaman mieleen.

– Muistan aina sen, kun Beyoncé esitti At Lastin virkaanastujaisissamme. Ja sen kerran, kun Paul McCartney lauloi serenadin Michellelle. Kappale oli tietysti Michelle. Kerran Bob Dylan väläytti minulle virnistyksen, ennen kuin häipyi esitettyään Times They Are a-Changin -biisin.

Obaman tuoreelta listalta löytyy muun muassa kantria (Brooks & Dunn), soulia (Aretha Franklin), bluesia (B.B. King) ja jatsia (Miles Davis ja John Coltrane).

Eikä Obama hyljeksi rockiakaan, sillä levylautasella on pyörinyt myös U2, Bruce Springsteen ja The Beatles.