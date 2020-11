Katso Helsingin Joulunavaus suorana ISTV:ssä: Lavalla Mariska, Koriseva, Ida-Elina, Vapaavuori, joulupukki ja Pertsa ja Kilu!

Helsinki avaa valtakunnallisen joulukauden sunnuntaina 22.11.2020, kun Helsingin ydinkeskusta saa jouluvalaistuksensa jo 72. kerran. Avajaisten juhlaesitys Tuomiokirkon portailta alkaa kello 15.

Lavalla seikkailevat ohjaaja Taavi Vartian uutuuselokuvasta Pertsa ja Kilu tutut päähenkilöt Pertsa ja Kilu. Vartia on käsikirjoittanut avajaisshow'n, jossa esiiintyvät myös Nelosen Vain Elämää -ohjelman artisteista Arja Koriseva ja Mariska. Artisti Ida-Elina soittaa jouluista pop-musiikkia kanteleella. Ja totta kai paikalla ovat myös joulupukki ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin jouluperinne alkoi vuonna 1949, jolloin Aleksanterinkadun ja sen lähiympäristön kauppiaat koristelivat kadut kaupunkilaisten iloksi havuin ja valoin.

– Kaupunkijouluun liittyy monia perinteitä, joista Joulukatu Helsingissä, on yksi vanhimmista. Monille sukupolville Joulukadun avajaisista on tullut se hetki, joka avaa virallisen joulunodotuksen. Vaikka vietämme tänä vuonna joulua poikkeuksellisissa olosuhteissa, on hienoa, että Joulukadun perinnettä voidaan kuitenkin jatkaa, pormestari Jan Vapaavuori sanoo Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Avajaisten yhteydessä järjestetään perinteiset hyväntekeväisyysjärjestöjen joulumyyjäiset, joista on ostettavissa muun muassa jouluisia herkkuja ja järjestöjen omia tuotteita.

Senaatintorille päästetään koronarajoitusten mukaisesti rajoitettu määrä katsojia seuraamaan tapahtumaa. Turvallisuussyistä tänä vuonna ei järjestetä Aleksanterinkatua pitkin kulkevaa jouluparaatia, mutta Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen Ikkunapolku. Sen näyteikkunasommitelmia kaupunkilaiset ja pääkaupungissa vierailevat voivat käydä ihastelemassa omaan tahtiinsa.