Pro Finlandia -mitalilla palkitun muusikon kasvain luokiteltiin heinäkuussa pahanlaatuiseksi.

Kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto kertoo Ylelle elämästään heinäkuussa diagnosoidun pahanlaatuisen aivokasvaimen varjossa. 46-vuotiaalle muusikolle tehtiin elokuussa laaja aivoleikkaus.

– Olen onnekas, ettei leikkaus vaurioittanut minua millään tavalla. Päähäni tehtiin iso reikä, ja sieltä poistettiin aika paljon tavaraa, kolmen kuukauden sairauslomalle joutunut Kuusisto kuvailee tapahtunutta Ylelle.

Tällä hetkellä Kuusisto kertoo voivansa hyvin ja olevansa aktiivisen hoidon sijaan vain kevyellä lääkityksellä. Parantumaton sairaus ei ole hänen mukaansa kuitenkaan helppo taakka kannettavaksi.

– Sairaus on varjo, joka kulkee mukana joka päivä. Lähinnä sitä pyrkii tietoisesti ohjaamaan ajatukset muualle.

Ilta-Sanomat uutisoi Kuusiston diagnoosista heinäkuussa, jolloin muusikko oli käynyt Lappeenrannassa pään magneettikuvauksessa. Kuusisto kertoi diagnoosistaan Facebookissa ja varoitti sairauden vuoksi keikkojen mahdollisista peruuntumisista.

– Ainoa asia josta osaan olla tällä hetkellä tyytyväinen on se, että tajusin (Maijan myötävaikutuksella) lähteä lääkäriin lievilläkin oireilla. Käykää ihmiset lääkärissä aina kun jotain ilmenee, Kuusisto kehotti.

Kuusiston ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, ja on levyttänyt myös klassisen genren ulkopuolella.

Kapellimestarina Kuusiston ohjelmisto on laaja ja kattaa teoksia barokista nykymusiikkiin. Hän on työskennellyt lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina. Syksystä 2018 alkaen Kuusisto on toiminut Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Kuusiston sävellystuotanto kattaa lähes 40 teosta, ja pitää sisällään kamari- ja laulumusiikkia, orkesteriteoksia ja konserttoja, elokuvamusiikkia sekä oopperoita. Teospari Makuukamariooppera ja Leirintäalueooppera ovat saaneet runsaasti esityksiä viime vuosina, ja koko perheen ooppera Koirien Kalevala on nähty Savonlinnan Oopperajuhlien lisäksi myös Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa.

Kuusisto on myös tehnyt runsaasti sovitus- ja orkestrointitöitä. Muun muassa kansainvälistä mainetta niittäneet lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen- konserttikokonaisuudet ovat Kuusiston käsialaa.

Tällä hetkellä Kuusisto toimii Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana. Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.

