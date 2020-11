Samu Haberilta yllätyspäätös: suuntaa soolouralle – julkaisee uuden kappaleen suomeksi

Sunrise Avenue -solistin ensimmäinen suomenkielinen kappale julkaistaan Spotifyssa ensi yönä.

Sunrise Avenue -yhtyeen nokkamiehenä tunnettu Samu Haber palkitsee fanien odotuksen huomenna perjantaina, kun hän julkaisee ensimmäisen kappaleensa sooloartistina. Haberin uutta musiikkia on odotettu siitä asti, kun Sunrise Avenue ilmoitti yllättäen joulukuussa 2019 lopettavansa yhteisen taipaleensa.

Haberin uusi materiaali on suomenkielistä ja hänen ensimmäinen singlensä kantaa nimeä Enkelten kaupunki. Kappale on Haberin säveltämä ja sanoittama ja sen on tuottanut Jukka Immonen yhdessä Antti Riihimäen kanssa. Immonen tunnetaan muun muassa Anna Puun ja Jenni Vartiaisen lukuisten hittien tuottajana.

Haberin luotsaama Sunrise Avenue ilmoitti lopettamispäätöksestään joulukuussa 2019.­

Haberin tulevaisuudensuunnitelmat ovat Sunrise Avenuen lopettamispäätöksen jälkeen herättäneet paljon spekulaatioita. Päätöksestä kerrottiin viime vuoden joulukuussa. Yhtye on sen jälkeen julkaissut yhden kappaleen sekä ilmoittanut suuresta jäähyväiskiertueestaan, joka siirtyi ensi vuoteen koronapandemian vuoksi.

– Itse asiassa minähän taisin paljastaa suunnitelmani jo kirjassani, josta tarkkasilmäisimmät sen bongasivatkin, Haber kertoo tuoreessa tiedotteessa viitaten hiljattain julkaistuun Forever Yours -elämäkertaansa.

– Mutta kuten kirjassakin kerron, lopettamispäätöksen jälkeen biisejä alkoi syntyä kuin itsestään, sillä paras lääke siihen tunnemyrskyyn oli musiikki. Noiden kuukausien aikana syntyi myös halu palata juurille ja tuntui ihanalta palata kotiin. Se helpottunut ja haikea fiilis kiteytyi ihanasti tähän kappaleeseen.

Suomenkielistä musiikkia Haberilta on odotettu erityisesti sen jälkeen, kun hän osallistui suosittuun Vain elämää -ohjelmaan vuonna 2017. Muun muassa Haberin versio Irinan Hiljaisuus-hitistä nousi tuolloin yhdeksi kyseisen vuoden suurimmista radiohiteistä. Haber nähtiin ohjelmassa toistamiseen sen 10-vuotisjuhlakaudella vuonna 2019.

Samu Haber lähtee luomaan uraa sooloartistina.­

Sunrise Avenue ja Haber ovat nauttineet erityistä suosiota Saksassa. Heinäkuussa Haber ilmoitti myös palaavansa lauluohjelma The Voice of Germanyn tähtivalmentajaksi kolmen vuoden tauon jälkeen. Myös Sunrise Avenuen ensi vuonna toteutuvaan jäähyväiskiertueeseen lukeutuu monia konsertteja Saksassa.

Myös muualla Keski-Euroopassa suosioon noussut Sunrise Avenue perustettiin vuonna 2002. Suomalaisyhtyeen hittejä ovat muun muassa Hollywood Hills, Fairytale Gone Bad ja Forever Yours.

Yhtye kertoi lopettavansa yhteisen taipaleensa joulukuussa 2019. Haber kertoi IS:n haastattelussa, kuinka musiikin tekeminen yhtyeelle ei vain ollut enää entisellään. Uutiset järkyttivät fanit, joita oltiin kutsuttu tiedotustilaisuuteen ympäri Eurooppaa.