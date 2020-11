Main ContentPlaceholder

Musiikki

Lisää herkkua AC/DC:n ystäville – bändi julkaisi jo toisen biisin perjantaina ilmestyvältä albumiltaan

Shot in the Dark on soinut jo taajaan radiossa. Nyt lähtee Realize.

AC/DC julkaisee uuden albuminsa Power Up tulevana perjantaina. Esimakua saatiin kuukausi sitten, kun bändi päästi ilmoille Shot in the Dark -sinkun. Myös Demon Fire -biisiä on päästy makustelemaan ennakkoon – tosin vain 53 sekunnin mittaisena teaserina. Nyt ikirokkarit hemmottelevat fanejaan tänään julkaistulla Realize-biisillä. Power Upin biisit ovat Angus ja Malcolm Youngin käsialaa. Malcolm kuoli vuonna 2017, mutta miehen riffit jäivät elämään. – Levyllä on biisejä, joiden tiesimme sopivan meille, mutta meillä ei ollut koskaan aikaa levyttää niitä, Angus kertoi UCR:lle. – Oli aikoja, kun Malcolm ja minä emme tehneet muuta kuin istuimme pienessä studiossamme ja teimme koko ajan töitä. Meillä on todella paljon materiaalia siltä ajalta. Kun teimme Black Ice -levyä, meillä oli laatikoittain kappaleita. Sitten vain avasimme yhden niistä laatikoista.