Näin yhdistetään matkailuohjelma ja metallimusiikki – Tuska Utopiassa Keihäsmatkatkin jäävät kakkoseksi

Uusi keikkakonsepti vie artistit konsertoimaan ja yleisön matkalle kotimaan kiehtovimpiin maisemiin rauniokirkoista kaasukelloihin.

Mitä saadaan, kun yhdistetään metallikeikka, visuaalinen musiikkivideoestetiikka ja matkailuohjelma? Lyhyt vastaus: Tuska Utopia.

Painetaanpa tässä kohtaa hieman jarrua, sillä aihe vaatii myös pidemmän vastauksen.

Marraskuussa ensi-iltansa saava Tuska Utopia on Tuska-metallifestivaalin organisaation luoma ja tuottama konsepti, joka vie katsojat matkalle Suomen omaperäisimpiin maisemiin. Tunnin mittaisissa jaksoissa nähdään konsertti ja artistihaastattelu, sekä tutustutaan kohteeseen matkailuohjelman hengessä.

Lost Societyn Samy Elbanna isännöi Tuska Utopiaa.­

Kuvauspaikkojen saloja selvitettiin yhdessä historioitsija Teemu Keskisarjan kanssa, ja ohjelmassa niihin sukelletaan muun muassa Lost Societysta tutun Samy Elbannan johdolla. Ohjaajana toimii niin television kuin musiikkivideoidenkin puolella ansioitunut Taku Kaskela.

Kolme ensimmäistä Tuska Utopia -jaksoa on jo valmiina. Turmion Kätilöt valtasivat Suvilahden kaasukellon ja jakso on nähtävissä 13. marraskuuta. Power metal -yhtye Battle Beast soittaa salaisessa kivilinnassa 20. marraskuuta ja sellometallin sanansaattaja Apocalyptica Pälkäneen rauniokirkossa 27. marraskuuta.

Tuska Utopian ainutkertainen idea vaatii soiton Finnish Metal Eventsin toimitusjohtajalle Eeka Mäkyselle.

Tuus nyt itse kertomaan, mistä on kyse?

– Tämä on pitkän pallottelun tulos, Mäkynen naurahtaa puhelimessa.

– Jo alkukesästä aloimme miettiä millaisia streamausjuttuja alkaisimme tuottaa. Päädyttiin siihen, että karsitaan kaikki, mikä ei ole aitoa. Ei ole blue screenejä, ei virtuaalimaailmaa. Ja jos tehdään samalla matkailuohjelmaa, niin mennään oikeaan lokaatioon oikeiden ihmisten ja oikeiden laitteiden kanssa.

– Jossain vaiheessa sanoimme ääneen, että mehän olemme tekemässä enemmän telkkariohjelmaa kuin konsertti-streamiä.

Mäkynen, jonka näpeissä myös Tuska-festivaali on, painottaa, että Tuska Utopia ei korvaa varsinaista festivaalitoimintaa.

– Toki tästä toivotaan syntyvän pysyvää liiketoimintaa. Uutta polkua, joka kulkee muun toiminnan rinnalla. Pitää vaan löytää bändin ja paikan täydellinen kombo.

Entä itse festivaali? Tuska oli menossa uuteen ennätykseensä kaikilla mittareilla, kunnes korona laittoi laput luukulle.

– Me olimme viime keväänä sellaisessa tilanteessa, että olimme ottaneet merkittäviä kasvuaskeleita festivaalin suhteen. Olimme nostaneet kapasiteettia, sijoittaneet ohjelmaan ja infraan. Lipunmyyntikäyrä seurasi juuri sitä, mitä oli odotettu. Piti tulla kaikkien aikojen kesä. Kovin line up ikinä. Festarin palveluita oli rakennettu kuin Iisakin kirkkoa. Siinä meni henkisesti tosi pitkään, että pystyi hyväksymään ajatuksen, että tämä ei toteudu. Kaikki haaveet piti laittaa sivuun.

Battle Beast­

Jotain Mäkynen ja muu komppania pystyi pelastamaan. Osa bändeistä esimerkiksi saatiin siirrettyä tulevaan kesään. Silti tulevaisuus on hämärän peitossa.

– Ennen kuin pääsemme samaan tilanteeseen, jossa keväällä olimme, on edessä monien vuosien homma. Ja vaikka maailma ja ennusteet ovat muuttuneet, kukaan ei näe mitä tapahtuu edes kahden viikon kuluttua.

Yksi asia on varma. Ensi kesän Tuskaa ei järjestetä pienimuotoisena tapahtumana.

– Meillä on täyden kapasiteetin ohjelma. On paljon esiintyjiä, joita ei ole vielä edes julkistettu. Mutta raakileversiota Tuskasta en näkisi. Ensi kesänä ei vedetä suojamaskeilla ja turvaväleillä. Pitää olla muut aseet käytössä ja niitähän on jo, kuten vaikkapa pikatestaus.

Turmion Kätilöt­

Koko tapahtuma-ala on ottanut vastaan kovan iskun suoraan vyön alle koronapandemian puhjettua. Mäkynen laskee, että Tuskan tapauksessa rahaa on palanut helsinkiläisen omakotitalon verran – ja niitä euroja ei nähdä enää koskaan.

– Kun me vedettiin plugi irti maaliskuussa, niin siinä meni todella monen ihmisen täysipäiväinen työ. Puhumattakaan kaikista kumppaneista. Otettiin kovat ruhjeet. Onneksi olemme saaneet tukea muun muassa opetusministeriöltä. Silti vedimme megaperseet. Tämä on pahin taloudellinen vuosi, eikä sitä pystytä ensi kesänä millään kokonaan paikkaamaan.

Ei vaivuta silti toivottomuuten. Mäkysellä on myös hyviä uutisia: Tuska Utopia on saamassa jatkoa. Mies paljastaa, että uusia paikkoja ja uusia bändejä etsitään jo.

– Bändejä on jo jonossa, ja tosi mielenkiintoisia nimiä.