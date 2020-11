Uutuuskirja: näin Remu Aaltosen omintakeinen laulutyyli syntyi – jopa rocktähti itse järkyttyi kuultuaan lopputuloksen

Hurriganesin aloittaessa Remu Aaltonen kauhisteli lauluääntään.

Hurriganesin klassikkolevyn Roadrunner (1974) tuottanut britti Richard Stanley kuuntelutti vastavalmistuneen albumin The Who -yhtyeen kitaristilla Pete Townshendilla.

– Helvetin hyvää rock’n’rollia, mutta en vaan ymmärrä, miten nää sanat oikein menee, totesi Townshend torstaina julkaistun Vesa Kontiaisen kirjan mukaan.

Hurriganes – Albumit 1973–1988 (Bazar) kertoo, miten Remu-englannista tuli käsite. Oleellista ei ole mitä laulaa. Tärkeintä, että svengaa. Tämä tiedettiin jo rock’n’rollin alkuvuosina: Tutti Frutti, Be-Bop-A-Lula, Bama Lama Bama Loo.

Remun kohdalla klassisin esimerkki on Ganes-hitti Get On.

– Heitin sinne kaikkia vanhoja rockhokemia ja biisien nimiä sekaisin. Jotkut kelas sitä tekstiä. Sanoin, sillä ei ollu mitään väliä, kokonaisuus ratkaisee, Remu kertoo Kontiaisen kirjassa.

Remu jatkoi rockin nonsense-perinnettä. Taustalla tosin oli fakta, että hän ei osannut englantia.

Remu tiesi, mitä teki. Ura laulajana oli silti loppua alkuunsa itsekritiikin tähden. Treeneissä ja keikoilla kovalla itseluottamuksella laulanut Remu säikähti, kun kuuli ensi kerran omaa ääntään nauhoitettuna.

– Mä sanoin, että tätä ei julkaista ikinä. Se mun ääni kuulosti niin huonolta. Mä olin, että v...u mä en voi laulaa noin huonosti, Remu kauhisteli.

Remu rumpujen takana laulamassa 1971.­

Kaikkeen tottuu, omaan ääneensäkin. Muutaman vuoden päästä Ruotsi kutsui Suomen ykkösbändiksi noussutta Hurriganesia.

Kun manageri Joni Heinonen kertoi Tukholmaan sovituista keikoista, kieliasia nousi taas esiin.

– Mä olin, että miten jumalauta me sinne voidaan mennä. Mä laulan tätä pula-ajan siansaksaa, hiljaa, kovvoo, suomee, savvoo. Mä aattelin, että ne voi heittää vaikka kivillä meitä, Remu muistelee.

Eivät heittäneet. Vuoden 1977 alun keikat olivat läpimurto Ruotsissa. Yleisöennätykset rapisivat, kun suomalaistrio kiersi naapurimaata.

Hurriganes vuonna 1977.­

Saman vuoden lopulla Hurriganesilla oli 12 keikan kiertue Englannissa. Kova juttu suomalaisbändille tuohon aikaan.

Jälleen törmättiin kielimuuriin. Remu-englanti ei avautunut englantia kotikielenään puhuville. Keikoilla spiikit hoiti kitaristi Ile Kallio.

Alun hämmennyksen jälkeen homma pelitti.

– Lontoon ulkopuolella oli aivan s...tanan hyvä meininki, miksaajana toiminut Hande Mertanen todistaa.

Hyvästä alusta huolimatta homma kuivui kokoon. Remu hermostui, kun ei pystynyt kunnolla kommunikoimaan brittimedian kanssa.

Cisse Häkkinen vuonna 1979.­

Keikkapaikatkin olivat pieniä, sadan hengen klubeja. Suomessa ja Ruotsissa tuhatpäisiin yleisöihin tottunut bändi oli uuden edessä. Remu ja Cisse Häkkinen saivat tarpeekseen, pakkasivat kesken kaiken kamansa ja lensivät Suomeen.

– Tuollainen mahdollisuus tulee kerran elämässä ja sitä ei saisi mokata, Kallio manaa.

Samaan rytäkkään Hurriganes sai puhelun Pariisista. Tarjolla oli neljä keikkaa putkeen kaupungin ykkösrock-klubissa.

Suomeen suunnannut Remu ei ollut kiinnostunut. Hän ja Cisse palasivat vielä Englantiin tekemään muutaman keikan. Tinkimättömään tyyliinsä Remu onnistui neuvottelemaan keikkapaikat isommiksi.

Albert Järvinen tuli Ile Kallion tilalle Hurriganesin kitaristiksi.­

Eurooppa odotti. Hurriganes oli tehnyt diilin 30 keikan kiertueesta Status Quon lämppärinä. Englannin tapahtumien takia Quo-leiri repi sopimuksen. Ile Kalliota se harmittaa edelleen.

– Mä uskon, että Saksassa Ganes olisi uponnut tuhannella siihen aikaan, ihan varmasti.

Epäilemättä. Pari vuotta myöhemmin Hurriganes lämppäsi Thin Lizzyä Ruotsissa. Laihat Lissut hermostuivat suomalaisten suosiosta niin, että keskeyttivät Ganes-keikan. Lämppärin ei sopinut olla pääbändiä suositumpi.