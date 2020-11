Torille! Poptähti Kylie Minogue löi päänsä yhteen suomalaisen biisintekijän kanssa – kertoo IS:lle erityisestä suhteestaan Suomeen

Ikinuoren Kylie Minoguen ura on kestänyt jo yli 30 vuotta. Nyt hän kertoo, kuinka uusi albumi syntyi rakkaudesta suomalaiseen osaamiseen.

Videopuhelun mustan ruudun takaa kajahtaa tasan kolmelta iltapäivällä tervehdys, joka on niin ystävällinen, että sen voisi luulla tulevan levy-yhtiön pr-henkilön suusta.

Paino pysyy kuitenkin sanalla voisi, sillä Kylie Minoguen äänestä ei voi erehtyä. Kotikaupungistaan Lontoosta jutteleva, laajalti pelkkänä Kylienäkin tunnettu popikoni ehtii myös pahoitella videokuvan puuttumista, vaikka haastattelussa on ollut alusta asti kyse puhelusta.

Ja puhetta riittää, vaikka musiikista puhuminen tuntuu Minoguesta hieman oudolta tällaisena aikana. Vielä oudompaa on uuden musiikin julkaiseminen.

Outous väistyy nopeasti innostuksen tieltä. Työtä on takana paljon sen jälkeen, kun artisti kipusi edellisellä Golden-albumillaan 2018 jälleen kerran hittilistojen kärkeen.

Goldenilta tuttu kantri-Kylie on niin ikään historiaa, sillä 6. marraskuuta julkaistavan Disco-albumin promokuvissa keimailee sama diskokuningatar, millaisena Minogue kenties parhaiten tunnetaan suosionsa korkeimmalta huipulta 2000-luvulla.

Tuolloin hän luopui pop-prinsessan kruunusta tullakseen tanssilattioiden kuningattareksi muun muassa hitillään Can’t Get You Out of My Head, joka saavutti ykkössijan peräti yli 40 maassa.

Laulaja aloitti uransa jo 80-luvulla.­

Uusi albumi on nimensä mukaisesti huoletonta poppia, joka on kaikessa yksinkertaisuudessaan helppoa kuunneltavaa.

Juuri se on ollut Minoguen tarkoituskin. Hän toivoo musiikkinsa saavan kuulijansa ajatuksia muualle kaiken arvaamattomuudenkin keskellä.

– Ja varsinkin tanssittavan, hän pohtii ääneen.

Siitä 52-vuotiaalla tähdellä on kokemusta.

Samalla kokemuksella maailmantähti tietää, mikä suomalaistoimittajaa kiinnostaa.

– Tiedätkin varmaan, mutta yksi albumin pääkirjoittajista on suomalainen, Teemu Brunila, Minogue toteaa ja purskahtaa lämpimään nauruun kuullessaan, kuinka Brunilan etunimi ääntyy suomalaisittain.

– Eikä hän ole koskaan korjannut minua. Hän on juuri sellainen, aina niin kohtelias, Minogue päivittelee huvittuneena.

Minouge kertoo, kuinka Teemu, nyt huomattavasti suomalaisemmin äännettynä, on ollut yksi albumin kantavista voimista. Brunila päätyi alun perin kirjoittamaan sinkkuna julkaistua Magic-kappaletta tiimissä, johon lukeutuivat Minoguen lisäksi Michelle Buzz sekä tanskalaistuottajat Peter Wallevik ja Daniel Davidsen.

– Rakastuimme häneen niin, että järjestimme kahden viikon reissun hänen luokseen Los Angelesiin, Minogue pohjustaa. Tarkoituksena oli muun muassa äänittää kappaleita tulevalle albumille.

– Mutta kaikki tietävät, mitä sitten tapahtui.

Teemu Brunila saa Kylieltä ylistystä biisintekijän kyvyistään.­

Kuudes maaliskuuta on pinttynyt artistin mieleen päivänä, jolloin hän esiintyi toistaiseksi viimeisen kerran.

Minogue joutui jäämään koronan sulkemaan Lontooseen, missä hänen kotinsa on sijainnut jo vuosia. Ensimmäinen etäsessio jouduttiin perumaan, sillä Brunila joutui muuttamaan perheensä kanssa pandemian riivaamasta Los Angelesista Suomeen. Mutta kun Brunila ja Minogue viimein pääsivät työn äärelle, laulaja tiesi löytäneensä rinnalleen luottotyypin.

– Hän on todellinen timantti, Minogue sanoo.

– Teemu on paitsi uskomaton laulunkirjoittaja, mutta myös korvaamaton apu kaikessa albumin tekoon liittyvässä. Olen pitänyt kirjoitussessioita etänä, mutta äänittäminen oli aivan toinen juttu. Kukaan ei tiennyt, miten albumi äänitettäisiin, mutta vaihtoehtoja ei ollut.

Brunila pystytti Suomesta käsin Minoguen Lontoon-kotiin studion, auttoi teknisissä asioista ja piti lankoja käsissään, jotta artisti voisi hoitaa oman työnsä mahdollisimman hyvin.

Kaksikko päätyi viettämään lukemattomia tunteja yhdessä, etäyhteyden päässä toisistaan. Omituisesta tuli arkista.

– On erikoista tutustua toiseen ihmiseen niin perinpohjaisesti kaksiulotteisessa ympäristössä. Teemu oli läsnä ja ymmärsi minua myös silloin, kun tunsin oloni todella haavoittuvaiseksi.

– Olen iloinen, että pääsen puhumaan Teemusta. En malta odottaa, että pääsen rutistamaan häntä livenä.

Ura alkoi jo 80-luvulla

Kylie Minogue on konsertoinut Suomessa uransa aikana useita kertoja, joista viimeksi Pori Jazzeilla 2015. Linjan päästä kuuluu huokaus. Minoguen Suomen-kokemukset ovat silti ”samaa turhauttavaa tarinaa”, joissa maailmantähdet vierailevat toinen toistaan upeammissa paikoissa, mutta ehtivät raapaista kulttuurista vain pintaa. Hotellihuone, järjestäjät, keikkapaikka ja tietysti tärkein: yleisö.

Brunilan Suomen-kutsua siis odotellessa – ainakin teoriassa.

– Minulla on kaunis ajatus siitä, millaista Suomessa on. Mutta jos minut tuotaisiin sinne keskellä pimeintä talvea, todennäköisesti purskahtaisin itkuun, tähti nauraa.

Minoguen juuret ovat Australiassa, missä jo 11-vuotiaana näyttelemisen aloittanut nuori näyttelijä teki läpimurtonsa 1986 australialaisessa saippuasarjassa Neighbours. Laulajan ura alkoi vielä saman vuosikymmenen puolella raketin lailla, kun esikoissingle The Loco-Motion kiilasi suoraan listaykköseksi.

Vuonna 1988 julkaistulla esikoisalbumillaan Kylie otti haltuunsa musiikkimaailman ilmatilan ja aloitti uran, joka on kestänyt jo yli 30 vuotta. Se on tehnyt Minoguesta Australian kaikkien aikojen menestyneimmän naisartistin.

Kokemus on opettanut luovimaan menestyksen aallonharjalla, missä sekä hyvillä että huonoilla kuvilla on tarkoituksensa. Ja juuri siksi Minogue näkee vuosikymmenten kokemuksensa vahvuutenaan.

– Siinä on jo melkoinen kokoelma, hän hymähtää.

Ehtaa kasaria henkiviä Discon albumikuvia katsoessa on vaikeaa uskoa, että ne promoavat Minoguen 15. studioalbumia. Ajankohtaisena pysyminen vaatii musiikilta jatkuvaa uusiutumista, mutta liki yhtä paljon mediahuomiota on saanut hämmennys siitä, kuinka Minogue pysyttelee vuosikymmenestä toiseen yhtä nuorekkaana.

– Hah! Siihen on hyvä syy, ettei tämä ole videopuhelu. Valmistaudun täällä verkkareissani glamouria tihkuvaan tapaamiseen osteopaatin kanssa, hän vitsailee huvittuneena, mutta vakavoituu nopeasti.

Julkisuuteen vain 19-vuotiaana ponnahtanut tähti on kasvanut sen alati valvovan silmän alla.

– Ihmiset ovat nähneet minun käyvän läpi aikoja, jolloin kaikki on ollut hyvin ja planeetat ovat olleet kohdallaan. Mutta sitten on aikoja, jolloin olin esimerkiksi sairas ja minusta tuntui, etten näyttänyt itseltäni moneen vuoteen, Minogue viitaten rintasyöpään, johon sairastui vuonna 2005 kesken mittavan maailmankiertueensa.

– Muut eivät ehkä huomaa sitä, mutta huomaan sen itse.

Minogue painottaa, että keikoilla ja kuvissa nähtävän ikinuoren tähden takana on valtava määrä ammattilaisia, joiden tehtävä on tehdä Kylie Minoguesta artisti Kylie Minogue.

– He saavat minut näyttämään hyvältä, esiintymään tietyllä tavalla ja luomaan täydellisyyden illuusion. Se ei ole pelkkää työtä vaan myös iso osa minua, sillä minä olen se, joka tekee sen työn, hän selvittää.

– Uskon, että ihmiset voivat arvostaa sitä ymmärtäen, ettei se ole aitoa tai koko totuus.

Sekä hyvillä että huonoilla kuvilla on tarkoituksensa, Minogue uskoo. Sillä on tärkeää myös pitää elämä aitona.

– Mutta jos hengailisimme täällä nyt, olisimme molemmat kyllä verkkareissamme.