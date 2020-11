Suomalaisbasisti Kaisa Mäensivun puoliso ja Kaisa’s Machine -jazzbändin rumpali Joe Peri on tuttu myös Lady Gagan bändistä.

Basisti Kaisa Mäensivu ja rumpali Joe Peri tapasivat toisensa 2015 legendaarisessa Manhattan School of Musicissa, jonne Mäensivu saapui vaihtoon Sibelius-Akatemiasta.

– Tapasimme harjoitushuoneessa. Eräs saksofonisti oli kutsunut meidät soittamaan, Peri muistelee.

Mäensivu huomasi, että vastatapaamallaan rumpalilla on positiivinen elämänasenne.

– Jossain vaiheessa soitimme jotenkin väärin. Saksofonisti ihmetteli mitä tapahtui. Joe sanoi, että tapahtui mitä tahansa, se on aina hyvää, Mäensivu kertoo.

Yhteinen sävel löytyi pian myös yksityiselämässä. Basisti ja rumpali muodostavat soiton perustan, joten syvempi yhteisymmärrys ei ole haitaksi.

– Työskentelemme todella hyvin yhdessä, Peri sanoo.

Lady Gagan jazzbändissä rumpuja soittanut Joe Peri tuli basistipuolisonsa Kaisa Mäensivun kanssa alun perin pariksi kuukaudeksi Suomeen, mutta nyt visiitti näyttää venyvän ensi kesään asti.­

Joe Peri vakuuttaa, että yksityiselämän asiat eivät soittoon sotkeudu.

– Se hämmästyttää ihmisiä. He kuvittelevat, että jos meillä on riitoja, ne näkyvät lavalla. Niin ei koskaan käy. Kun soitamme, suljemme kaiken muun ulkopuolelle.

– Emme kyllä riitele paljon lavan ulkopuolellakaan, Mäensivu täsmentää.

Kaisa Mäensivu alkoi New Yorkissa säveltää ja perusti oman yhtyeen Kaisa’s Machine, joka kuuluu suomalaisen uuden jazzin kärkinimiin. Nykyisin rumpujen takana istuu oma elämänkumppani.

Peri on henkilö, joka ensimmäisenä kuulee Mäensivun uudet biisit. Usein jo sävellysvaiheessa.

– Jos Kaisa jää jumiin melodian kanssa tai tarvitsee rytmistä apua, avustan häntä.

Apu tulee kovalta taholta, sillä Peri on soittanut myös Lady Gagan bändissä.

– Olimme Kaisan kanssa soittamassa Suomessa. Kun palasin New Yorkiin, töitä ei juuri ollut. Sain soiton trumpetistilta, joka kysyi haluanko liittyä bändiin.

Työ kelpasi, tottakai.

– Kaveri on Lady Gagan ystävä. Gaga tuli katsomaan keikkaamme ja lauloi muutaman laulun kanssamme. Se oli hullua. Ensin ei ollut keikkoja ja pari viikkoa myöhemmin olin lavalla Lady Gagan kanssa.

Peri liittyi Gagan bändiin tämän yhdessä Tony Bennettin kanssa tekemän Cheek to Cheek -kiertueen jälkeen. Bändi tunnetaan yleisesti nimellä Lady Gaga’s Jazz Band.

– Hän teki omia showkeikkojaan ja esiintyi meidän kanssamme pienemmillä lavoilla. Virallisella kiertueella en ollut mukana, mutta tein hänen kanssaan jonkin verran töitä studiossa.

– Gaga on suuri jazzfani. Hän ottaa siltä suunnalta vaikutteita ja käyttää niitä ohjelmistossaan. Gaga esiintyy mielellään jazzmuusikoiden kanssa. Oli ainutlaatuinen kokemus työskennellä maailman yhden tunnetuimman julkkiksen kanssa.

Supertähti Lady Gagan jazzbändiin Joe Peri päätyi ystävänsä kautta. Kuvassa Peri näyy Lady Gagan taustalla Austinin-keikalla joulukuussa 2017.­

Viime vuonna Peri lähti yhtyeestä.

– Oli joitakin ongelmia. Olen tavallaan jazzpuristi. Sain muita työtarjouksia. Gagan bändi olisi halunnut täydellisen sitoutumisen. Puhdas jazz on intohimoni, joten jatkoin eteenpäin.

– En tiedä, työskentelenkö enää koskaan Lady Gagan kanssa, mutta outoja juttujahan tapahtuu.

Kaisa Mäensivun musiikillinen ura alkoi pianotunneilla. Teini-ikäisenä hän sai pystybassoherätyksen.

– Katsoin Levyraatia ja siellä soitti mimmibasisti musiikkivideolla. Ajattelin, että toi on niin siistiä, että pakko päästä itsekin kokeilemaan. Kerroin toiveen äidille ja hän otti siitä heti kopin, Mäensivu sanoo.

Hyvä, että otti. Basismi vei Mäensivun mennessään.

– Sain opetuksessa ensin käteeni jousen. Ajattelin, että ai jaa, pitääkö alkaa klassista vetelemään.

Ei tarvinnut, piti vain ottaa perusasiat haltuun. Hämeenlinnasta kotoisin oleva Mäensivu aloitti opinnot Helsingissä Pop & Jazz -opistossa.

Sieltä hän jatkoi Sibelius-Akatemiaan, josta suuntasi 2015 vuodeksi vaihtoon New Yorkiin Manhattan School of Musiciin.

Kaisa Mäensivu on esiintynyt yhtyeensä kanssa muun muassa Pori Jazzeilla 2018.­

Sillä tiellä hän on edelleen eikä yksin sen takia, että tapasi Perin. Meno oli mukavaa ja keikkojakin alkoi tulla. Mäensivu pääsi kouluun vakioppilaaksi.

– New Yorkissa on ihan mahtavaa. Se on jazzin keskipiste. Mielettömästi mahdollisuuksia ja kovatasoista tekemistä.

Mäensivu tekee keikkaa freelancerina eri yhtyeiden riveissä jazzklubeilla, yritystilaisuuksissa ja ravintoloissa.

Nainen käskyttämässä pystybassoa ei enää ole ihmetyksen aihe. Alussa tilanne oli toinen.

– Jos ei ole nimeä, naispuolisena muusikkona joutuu tekemään enemmän töitä ja kohtaa ennakkoluuloja. Kyllä bassonsoittoa ihmetellään vieläkin, jopa ääneen. Yleensä hyvällä, että ahaa, osaatkin soittaa.

Pystybasson valinta ei roudausmielessä ollut paras mahdollinen, mutta kaikki hoituu. Kun bassokotelossa on rullat alla, se kyllä kulkee mukana New Yorkin kaduilla. Ja saa sen taksiinkin mahtumaan.

Pariskunta on Suomessa, koska New York meni koronan takia totaalisesti kiinni.

– Siellä loppuivat kaikki työt. Tulimme kesällä Suomeen pariksi kuukaudeksi, mutta alkoi näyttää siltä, ettei kannata palata. Olemme Suomessa luultavasti ensi kesään asti.

Peri aikoo opetella hiukan suomea, tutustua suomalaiseen jazzskeneen ja soittaa täkäläisten muusikoiden kanssa.

– Suomessa on todella loistavia soittajia, Peri kehuu.