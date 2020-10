Gimme Some Lovin' -hitin tehnyt Spencer Davis on kuollut 81-vuotiaana

Jopa Beatlesin soittolistalla päihittänyt walesislaiskitaristi oli 1960-luvun musiikki-ikoneita.

Spencer Davis kuoli 81-vuotiaana maanantaina sairaalassa sairastettuaan keuhkokuumetta, kertoi hänen agenttinsa BBC:lle.

Hän oli yksi johtohahmoista The Spencer Davis Group -yhteessä, jonka hittejä olivat muun muassa kappaleet Keep On Running ja Somebody Help Me. Bändi kiersi maailmaa yhdessä The Who- ja Rolling Stones -yhtyeiden kanssa 60-luvulla.

Swenseassa Walesissa 1939 syntynyt Davis aloitti huuliharpun ja harmonikan soittamisen jo 6-vuotiaana.

1963 hän muodosti yhdessä laulaja Stevie Winwoodin, basistiveljensä Muffin ja rumpali Peter Yorkin kanssa yhtyeen, jonka nimeksi lopulta muotoutui The Spencer Davis Group.

Yhteen läpimurtohitti oli Keep On Running, jonka esitti Jackie Edwards. Se nousi Britannian soittolistan ykköseksi 1966 päihittäen The Beatlesin singlen We Can Work It Out/Day Tripper.

Davis sai tuolloin odottamattoman onnittelusähkeen legendaariselta bändiltä.

– Missä lie paperikasassa nyt? Siinä luki, että ”Onnittelut ykköspaikasta – The Beatles”, muisteli Davis BBC:lle 2009.

Davisin bändin hittitehtailu ei jäänyt tähän. Heiltä muistetaan muun muassa biisit I'm A Man ja Gimme Some Lovin', joka soi yhä radiossa The Blues Brothers -leffan coverina.

Spencer Davisia jäi kaipaamaan pitkäaikainen puoliso June ja kolme aikuista lasta.