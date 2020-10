Näin ovelalla kikalla 17-vuotias Annika Metsäketo hommasi itsensä ja ystävänsä ilmaiseksi Kissin keikalle ja takahuoneeseen

Annika Metsäketo oli 17-vuotiaana innokas heavyfani ja hinku keikoille oli kova. Jos bonuksena pääsi takahuoneeseen, aina parempi.

Mikael Huhtamäen uutuuskirja Scream for me Finland! (Bazar Kustannus, 2020) sisältää lukuisia tarinoita kansainvälisten heavybändien edesottamuksista Suomessa 1980-luvulla. Yksi luku käsittelee bändäri-ilmiötä.

Annika Metsäketo oli nuorena innokas fani, ja hän keksi ystävineen ovelan kikan, jolla he puhuivat itsensä Kissin keikalle ja takahuoneeseen.

– Me hiffattiin jossain vaiheessa, että on täysin mahdotonta yrittää pääbändin kautta bäkkärille. No, me katsottiin, että Kings of the Sun oli Kissin lämppärinä, Metsäketo muistelee kirjassa.

Siitä alkoi operaation ensimmäinen vaihe. Metsäketo ystävineen paineli kirjastoon kuuntelemaan heille tuntemattoman bändin levyjä. Seuraavaksi opeteltiin bändin jäsenien nimet. Kirjastosta matka jatkui lentokentälle.

– Mentiin lentokentälle päivystämään. Osattiin suurin piirtein laskea, millä koneella tulevat, kun oltiin katsottu missä edellinen keikka on ollut. Ja aivan oikein, olimme oikeana päivänä ja about oikeaan aikaan paikalla.

Paikalla oli paljon muitakin faneja. Kun kaikki ryntäsivät Kissin soittajien luokse, Metsäketo ystävineen aloitti operaation toisen vaiheen.

– Kaikki on Kissin kimpussa, jolloin me mennään niille Kings of the Sunin kundeille, että ”Heei! Ihanaa et te ootte täällä. Mitä Clifford ja hei Jeffrey”.

Yhtyeen pojat olivat ihmeissään. Heidät tunnetaan Suomessa.

– Tiedätteks te oikeesti meidät? he kysyivät.

– Joo joo, teillä on ihana se yks biisi. Me siis oltiin harjoiteltu biisien nimiäkin. Kummallakin meillä oli muka oma favouritebiisi.

Kävi ilmi, että Kings of the Sunin soittajat olivat mukavia heppuja. Nuorten naisten huomio myös hiveli bändin jäseniä.

– Kysyttiin, että onko teillä mitään vieraslistaa? On meillä, haluutteks te bäkkärille?Juu. Me päästiin sinne sitten ja nähtiin Kiss ihan yhtä hyvin, paremmin kuin että oltaisiin kissiläisiltä kysytty onko teillä vieraslistaa.