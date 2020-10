Popimpaa poljentoa Puppetsiin? Miley Cyrus yllättää julkaisemalla Metallica-coverlevyn

Moni varmaan miettii, että mitähän tästä tulee?

Miley Cyrys on tekemässä kokonaista albumillista Metallica-covereita.

Wrecking Ball -laulaja paljasti asian Interview-lehdelle.

– Työskentelen parhaillaan Metallica-covereiden parissa. Olen onnekas, että pääsen tekemään moista näinä aikoina. Aluksi homma ei oikein inspiroinut, mutta nyt olen totaalisen mukana hankkeessa, Cyrus jutteli.

Idea ei ole lopulta niin kaukaa haettu kuin ”rässifanit” voisivat luulla.

Cyruksen on kerrottu olevan todellinen rokkari, vaikka hän on asiasta pääosin vaiennutkin.

Ja onhan laulaja esittänyt Metallican kappaleita aiemminkin.

Hän on tehnyt oman versionsa Nothing Else Matters -biisistä ja tarttunut myös grungebändi Temple Of The Dogsin Say Hello 2 Heaven -kappaleeseen Chris Cornell -tribuuttikeikalla. Varsinkin jälkimmäisen vedon kerrotaan jättäneen jopa aina puheliaan Lars Ulrichin sanattomaksi.

Cyrus ei ole vielä kertonut, mihin legendaarisiin biiseihin hän aikoo tarttua.