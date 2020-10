Annika Metsäketo bailasi 17-vuotiaana useiden ulkomaisten yhtyeiden takahuoneissa – kerran isä puuttui nololla tavalla tyttärensä toimintaan

Annika Metsäkedolla oli nuorena naisena monia tapoja luoda bändisuhteita, kerrotaan Mikael Huhtamäen uutuuskirjassa.

Mikael Huhtamäen uutuuskirja Scream for me Finland! (Bazar Kustannus, 2020) sisältää lukuisia tarinoita kansainvälisten heavybändien edesottamuksista Suomessa 1980-luvulla.

Yksi kirjan luku keskittyy bändäri-ilmiöön, joka syntyi Suomessa jo 1970-luvun alussa. Yksi näistä nuorista naisista, jotka halusivat bändien takahuoneisiin oli Annika Metsäketo, tuolloin 17-vuotias lukiolainen.

Annika kehitti ystävineen useita tapoja bändisuhteiden luomiseksi. Yksi temppu vaati eritystä pokerinaama.

– Mulla ja mun kaveripiirillä oli hyvä systeemi. Me soitettiin hotelleihin, koitettiin kuulostaa vanhemmilta ja leikittiin jonkun lehden toimittajaa. Niin me saatiin selvitettyä missä hotellissa kukin soittaja on, Metsäketo kertoo kirjassa.

Temput toimivat ja pian Annika ystävineen nähtiin Kissin, Bon Jovin, Mötley Crüen ja monen muun bändin keikalla – ja lopulta keikanjälkeisissä bileissä.

Fanittaminen oli kuitenkin kilttiä. Metsäketo kavereineen erottui muista bändäreistä.

– Me nähtiin mitä ne touhuu ja osittain heidän takia myös meistä luultiin, että me jaetaan siellä toosaamme tuon tuosta. Usein puhuttiin bändin jätkien kanssa, ja ne sanoi: ”vitsi kun on kiva, että ette oo semmosii kuin mimmit yleensä, näitä groupie-tyyppejä”.

Pitkäkestoisin yhteys Metsäkedolle syntyi Yngwie Malmsteenin keikan jatkobileissä joulukuussa 1988 bändissä laulaneen Joe Lynn Turnerin kanssa.

Tuolloin Metsäkedon isä – muusikko Martti Metsäketo – puuttui tyttärensä tomintaan.

– Oltiin bilettämässä Inter-Continentalin yökerhossa ja mähän olin alaikäinen, 17-vuotias. Muistan sen aina, kun tanssittiin ja juotiin olutta ja sai polttaa sisällä ja biletettiin. Koko ajan olin nähnyt sivusilmällä, että joku seisoo siellä ovella, mutta en katsonut tarkemmin. Muistan sen hetkenkin. Se oli isi. Isi oli tullut hakemaan mut kotiin sieltä, Metsäketo muistelee kirjassa.

Metsäkedon ulkovaatteet olivat Joe Lynn Turnerin hotellihuoneessa. Ne piti hakea, ennen kuin tyttö saateltaisiin kotiin.

– Me oltiin saatu passit Joelta, jonka piti tulla avaamaan hotellihuoneensa ovi, että saan rotsin ja muut sieltä. Sitten mentiin hissiin ja isi mittaili katsellaan Turneria, joka vaan esittäytyi: ”Hi, I’m Joe Lynn Turner, nice to meet you”. Ja isi katsoi sen kättä ja käänsi päänsä pois. Mä kuiskasin, että: et sä voi tehdä tolleen, et sä tajuu että toi on Yngwie Malmsteenin laulaja. Isi sanoi, että sulla on tasan kaksi minuuttia aikaa olla tuolla alhaalla. Jaaha, selvä.

Seuraavana aamuna isä ajoi Metsäkedon kouluun. Jäipä hän vielä varmistamaan, että tyttö myös pysyy koulussa.

Isän väliintulo ei kuitenkaan estänyt nuorta Metsäketoa palaamasta Turnerin luokse. Kaikkea muuta.

– Mä sitten ajattelin hilppasta siitä heti kun isi lähtee. Mut ei se lähtenytkään. Se oli aika monta tuntia auton kanssa siellä ulkona, tuntee tyttärensä. Jossain vaiheessa huomasin, että nyt se lähti. Eiku rotsi päälle ja Interiin.

Matka jatkui hotellista bändin mukana.

– Mä karkasin vielä keikalle Ruotsiin.

Suhde Turneriin lujittui ja Metsäketo tapasi laulajan aina, kun tämä oli keikalla Suomessa. Tapaamiset ovat jatkuneet viime vuosiin saakka.

Turner on tehnyt Metsäkedolle jopa Imagination-nimisen biisin soololevylleen. Keikoilla Turner omisti usein Rainbow’n Street of Dreams -biisin fanilleen.

– Rakkautta oli puolin ja toisin ihan hirveesti, Annika muistelee kirjassa.

Annikan halu tavata bändejä perustui fanitukselle.

– Mä olen ollut kauhean naiivi ja lapsellinen, tietyllä lailla. Että mä olen pitänyt niitä mun idoleina, mä olen rakastanut ja ihannoinut niitä, ne on olleet mulle kaikki kaikessa. Mutta se on ollut tavallaan pyyteetöntä, että en ole kuitenkaan odottanut mitään vastakaikua – tai toivonut mitään, että tästä tulisi joku rakkausromanssi. Et se on ollut vain jotain ihailua.