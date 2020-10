Juristi Kari Uotin Henna-puoliso esiintyy sensuellilla videolla – kieriskelee lakanoissa pitsiin pukeutuneena

The Voice of Finlandissa nähty Henna Uoti julkaisi uransa rohkeimman videon torstaina.

The Voice of Finlandista tuttu laulaja Henna Uoti julkaisi torstaina uuden Näkyvä-singlensä musiikkivideon. Sensuellilla videolla Uoti nähdään laulamassa läheisyydestä pitsivaatteissa sängyllä.

Uoti tunnetaan paitsi laulajana, myös juristi ja ex-liikemies Kari Uotin puolisona. Hän toivoo herättelevänsä kappaleellaan ihmisiä siihen, miten korona-aika on vaikuttanut parisuhteisiin ja saattanut muuttaa puolison itsestäänselvyydeksi.

– Korona on tuonut moneen parisuhteeseen haasteita, ja juuri toisen näkeminen oikeasti on yksi niistä asioista, joka pitää suhteen elossa, Uoti sanoo tiedotteessaan.

Koronapandemia on vaikuttanut runsaasti myös Uotin omaan elämään, sillä hän sairastui myös itse virukseen.

Instagram-tilinsä Stories-osiossa Uoti avaa tuoretta Näkyvä-kappaleensa maailmaa lisää.

– Se, että me muututaan toisillemme näkymättömiksi ja pidetään ehkä toisiamme itsestäänselvyytenä, niin se voi olla tänä päivänä aika yleistäkin. Mä haluan, että ihmiset pysähtyisivät miettimään sitä omaa parisuhdetta tai muuta suhdetta, mitä tahansa suhdetta, Uoti selittää ja jatkaa:

– Meillä kaikilla on sellainen perustarve tulla nähdyksi, huomatuksi ja rakastetuksi. Tämä kappale kertoo siitä suhteesta toiseen ihmiseen, rakkaudesta ja kauniista kaipuusta. Siitä, että olisi vielä näkyvä, niin kuin silloin joskus.

Näkyvä-kappaleen sanat on loihtinut Yö-yhtyeen sanoittajanakin toiminut Sanna Häkkinen. Sen on säveltänyt muun muassa Jari Sillanpään ja Suvi Teräsniskan levyttämiä kappaleita aiemmin tehnyt Petri Somer.

Uoti kertoo Instagram-tilillään, että torstaina julkaistu musiikkivideo on hänen toistaiseksi rohkein videonsa ja sen saama vastaanotto jännittää häntä siksi.

– Se on tähän astisista videoista kaikista rohkein. Kyllä jännittää nyt, miten jengi ottaa sen vastaan.

Henna Uoti osallistui The Voice of Finland -laulukilpailuun viime vuonna. Uotin puoliso Kari Uoti tunnetaan puolestaan käräjäsaleista. Juristi ja ex-liikemies on nähty oikeussalissa lukuisissa huomiota herättäneissä, korkean profiilin oikeustapauksissa.

Hän oli paljon esillä julkisuudessa toimiessaan muun muassa valelääkäri Esa Laihon oikeusavustajana muutama vuosi sitten.