Mia Siren nähdään jälleen mystisenä viettelijättärenä.

M/S Romantic -suosikkisarjan ”mysteerinaisena” tutuksi tullut Mia Siren nähdään We Exist -yhtyeen fetissi- ja kauhuelokuvateemoja yhdistelevällä uudella musiikkivideolla.

Joni Hietasen ja Koutun yhtyeen Animal-video julkaistiin viime viikolla. Bändin taustalla vaikuttavat myös Jonin veljet Jimi ja Jesse. Kolmikon vanhemmat ovat Anne Pohtamo ja Arto Hietanen.

Burleski-taiteilijana toimiva Mia Siren on julkaissut Instagram-tilillään kuvia kuvauksista ja kiittää työryhmää sekä videon katsoneita.

Vähissä vaatteissa ja jälleen varsin mystisenä videolla esiintyvä Siren houkuttelee videon pääosassa toikkaroivaa mieshahmoa seuraamaan itseään, kunnes sankari päätyy erään saunamökin kellariin.

– Jonilla oli visio musiikkivideosta, joka kuvattaisiin Villi-Iran kartanossa jossa olisi villit swinger-bileet. Referenssinä hän pyysi minua katsomaan Smashing Pumpkinsin Ava Adore biisin joka sattuu myös olemaan yksi suosikkivideoistani. Se poiki uusia ideoita, jotka yhdistin omien esikuvieni Stanley Kubrickin ja David Lynchin henkeen. Videossa on vähän tuota Ava Adorea, hitunen Eyes Wide Shutia ja ripaus Twin Peaksia. Siitä tuli ihan mielenkiintoinen soppa ja olen kyllä erittäin tyytyväinen lopputulokseen, Jesse Hietanen kuvailee videon tekoa.

Siren kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että M/S Romantic -sarjaan hän päätyi mukaan tuttavan vinkattua roolista hänelle. Hän sopi tuotantotiimin mielestä mysteerinaiseksi ja sai roolin. Roolityö johti yllättävään yhteydenottotulvaan.

– Minulle on tullut aivan järjettömän paljon viestejä ja kysymyksiä M/S Romanticista. Se on jännää, koska ihmiset ovat nähneet oikeasti vaivaa löytääkseen minut. Minua hämmästyttää, että he ovat ihan etsimällä etsineet tietoa siitä, kuka minä olen. Heillä on ollut ihan haku päällä, että kuka tämä henkilö on, Siren kertoi vuosi sitten.