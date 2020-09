Lontoossa kuvatulla näyttävällä videolla Saara Aallon rinnalla nähdään kappaleessa feattaava Baga Chipz, joka on yksi Englannin tunnetuimmista drag queeneistä.

Suomalaistähti Saara Aalto julkaisee nyt musiikkivideon elokuun lopussa julkaistuun When The Sun Goes Down -kappaleeseen. David Guettalle ja One Directionille työskennelleen Red Triangle -tuottajatiimin kanssa tehdyllä biisillä kuullaan Englannin tämän hetken suosituinta drag queenia Baga Chipzia.

Katso uunituore video alta!

Uudella musiikkivideolla Aalto ja Baga Chipz nähdään yhdessä lontoolaisessa The Stratford -hotellissa. Video on kuvattu syyskuun puolessa välissä. Tarkkojen turvatoimien ja maskien kanssa kuvatun videon on ohjannut lontoolainen Samuel Douek, joka on musiikkivideo- ja dokumenttikuvaaja sekä arkkitehti. Hänet tunnetaan työstään LGBTQ+ -yhteisön parissa.

– Oli mahtavaa päästä vihdoin tapaamaan Baga Chipz ajan kanssa. Kappale äänitettiin kahdessa eri maassa, mutta videon kuvauksissa saimme kokea yhdessä oikean ”tyttöbändi-momentin”. Kuvauksia oli seuraamassa myös paparazzit, josta saimmekin mahtavaa materiaalia myös musavideoon, Aalto kertoo levy-yhtiön tiedotteessa.

– Kuvauspäivä oli pitkä, sillä minulla nähdään monta eri peruukkia ja tyyliä. Upeiden asujen joukossa on kaksi suomalaisen suunnittelemaa vaatekappaletta: Mimmisiirappi-brändin Karoliina Karjalainen loihti mulle upean kimaltelevan bodyn sulkaolkapäineen ja videolla nähdään myös Anne-Mari Pahkalan upea tylliunelma, Aalto kertoo.

Saara Aalto teki uutuusbiisinsä David Guettalle ja One Directionille työskennelleen Red Triangle -tuottajatiimin kanssa.­

Kappale on herättänyt kiinnostusta ympäri Euroopan, ja se on lisätty mm. brittiläisen The Hits Radion Pride-soittolistalle. When The Sun Goes Down on julkaistu Saara Aallon omalla No Fear Music -levymerkillä.

Vuodelle 2021 on suunniteilla myös In Bed with Saara & Baga -niminen kiertue.

Alkuvuodesta 2020 Saara Aalto laajensi No Fear -brändinsä myös podcasteihin ja laulukouluun.

Baga Chipz nähdään isossa roolissa Aallon uudella musiikkivideolla.­

Baga Chipz on Britannian tämän hetken kuumin drag queen, joka oli juuri maailmankuulun tv-ohjelman RuPaul’s Drag Race UK:n finalisti.

Calvin Kleinin mainoskampanjastakin tuttu Baga on myös The Frock Destroyers -bändin jäsen. Yhtyeen Break Up (Bye Bye) - viraalihitti oli vuoden alussa UK Top 10 listan kärjessä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun drag queen -yhtye on päässyt Englannin Top 40 -listalle. Baga Chipz on tunnettu myös osallistumisestaan Celebrity Masterchef -ohjelmaan