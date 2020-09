Tiesitkö? Slayerin Kerry King on kuulunut myös Megadeth-miehistöön

Slayerilla ja Megadethilla, kahdella thrash-jätillä, on yhteistä historiaa.

Ennen kuin kitaristi Kerry King nousi maailmanmaineeseen Slayer-yhtyeessä, hän soitti myös hetken Dave Mustainen johtamassa Megadethissa, Ultimate Classic Rock kertoo.

Oli vuosi 1984. Slayer oli julkaissut debyyttialbuminsa Show No Mercy vain paria kuukautta aiemmin.

King vietti aikaa Pohjois-Kaliforniassa, kun yhteinen ystävä yhdytti hänet Megadethin kanssa.

– Etsimme niihin aikoihin toista kitaristia keikkakokoonpanoon, Megadethin basisti ja yksi bändin perustajista David Ellefson paljastaa Todd Kernin Youtube-kanavalla.

– King tuli koesoittoon. Siihen aikaan Slayer käytti vielä meikkejä. He eivät olleet vielä löytäneet omaa juttuaan.

Basisti oli vaikuttunut Kingin taidoista.

– Hän vain seisoi siinä aivan ilmeettömänä ja katsoi kun Dave soitti riffejään. Sen jälkeen Kerry otti kitaransa ja soitti samat riffit nuotilleen. Olin aivan, että ei helkkari, tämä kaverihan pesee Daven.

King itse kertoo ihailleensa aina Mustainea.

– Näin Metallican, kun Dave vielä soitti bändissä. Olin aivan puulla päähän lyöty siitä, kuinka hyvä se penska oli jo silloin, King jutteli vuonna 2010.

King Helsingissä vuonna 2018.­

Koesoitto poiki Kingille pestin Megadethiin.

Hän soitti viisi keikkaa bändissä ennen kuin palasi Slayerin rosteriin.

– Se oli aika hassua. Vaikka Kerry soitti meidän kanssamme, hänellä oli silti päällään Slayerin esiintymisasu. Me muut vedimme lenkkareissa, mutta ei hän, Ellefson muistelee.

Myös Mustaine on kehunut Kingin vierailua orkesterissaan:

– Meillä oli todella hauskaa. Hän on fiksu soittaja ja oppi kaiken erittäin nopeasti.

Vaikka Mustaine ja King arvostavat toisiaan, miesten suhde on kokenut kovia aikoja.

Sanasotaa on käyty lehtien palstoilla useaan otteeseen.

Tunteet kuumenivat varsinkin vuonna 1991, kun Slayer, Megadeth, Anthrax ja Alice in Chains olivat Clash of Titans -kiertueella. Vuosikymmenien ajan miehet jakelivat toisilleen loukkauksia julkisuudessa.

Vuonna 2005 Mustaine kyseenalaisti Kingin taidot ja King puolestaan kutsui Mustainea ”surkeaksi tyypiksi”.

Vuonna 2015 miesten välit olivat jo paremmalla tolalla.

– Se oli hyvää aikaa. Dave oli silloin paljon coolimpi, King muisteli Loudwiren haastattelussa Megadeth-pestiään.

Myös Mustaine on tullut vastaan ja unohtanut riidat.

– Meidän välillämme on ollut ylämäkiä ja alamäkiä, koska Kerry on hyvin suorasanainen. Välillä hän vitsailee, ja joskus hän on aivan tosissaan, Mustaine kertoi Rock and Roll Garagelle.

– Mutta hän on hieno ystävä ja kunnioitan todella paljon Slayerin saavutuksia.