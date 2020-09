Nopsajalka teki kappaleen aiheesta, josta musiikkialalla vaietaan – loppuunpalaminen sai muusikon vetäytymään parrasvaloista

Nopsajalka on oppinut elämään burnoutin kanssa. Kun se varoittaa itsestään, artisti kiittää – ja muistaa levätä.

Nopsajalka eli Antti Hakala, 42, tarttuu uudella kappaleellaan arkaan aiheeseen, jota toisaalta kutsuu ”kansantaudiksi” ja toisaalta ”ystäväkseen”. Burnout eli loppuun palaminen on Hakalalle tuttua, sillä hän sai diagnoosin henkisen ylikuormituksen aiheuttamista oireista ensimmäisen kerran vuonna 2007.

– En ensin tajunnut mistä on kyse. Enkä oikein uskaltanut puhuakaan asiasta, hän muistelee.

Ajat ovat muuttuneet.

13 vuoden aikana monet musiikkiartistit ja muilla aloilla toimivat ihmiset ovat kertoneet julkisesti siitä, että voimat eivät ole riittäneet omien tai ulkopuolisten vaatimusten täyttämiseen.

Eivätkä he ole yksin. Burnoutia voi pitää jonkinlaisena kaupungistuneen 2000-luvun Suomen kansantautina.

–Olen oppinut tuntemaan burnoutin, Nopsajalka sanoo.­

Hakala sanoo, että esiintyvät artistit ovat erityisryhmä, jonka pitäisi erityisesti hoitaa itseään, sillä heidän työkuntonsa vaikuttaa monen muun ihmisen palkanmaksuun.

– Toivoisin, että burnoutista puhuttaisiin musiikkialan sisällä. Artistit ovat vaikeassa asemassa, koska heistä on niin moni riippuvainen: bändin soittajat, roudarit, levy-yhtiö, kustantaja ja manageri. Jos artisti oireilee, se saattaa herättää pelkoa myös ympärillä. Siksikin olisi tärkeä puuttua oireisiin varhaisessa vaiheessa.

Hakala hämmentyi saatuaan 2007 ensimmäisen soololevynsä valmiiksi. Hän oli nauttinut menestystä jo Soul Captain Bandin ja Kapteeni Ä-ni -yhtyeen riveissä, mutta oman levyn tekeminen oli vaatinut lopulta enemmän kuin Hakalalla oli antaa.

– Olen oppinut tuntemaan burnoutin. Se iskee aina herkimpään kohtaan: minulta on mennyt lauluääni. Ja kun keskityin tuottajantyöhön, jossa joudun puhumaan, aloin kadottaa sanojani. Mutta aluksi en osannut yhdistää henkistä uupumista näihin oireisiin.

”Ei minulla koskaan ole ollutkaan mitään varasuunnitelmaa”

Tuttu on monille tunne siitä, että on ”aina töissä”. Artisteille siirtyminen fyysisten äänitteiden tekemisestä suoratoistomaailmaan on tuonut uuden mahdollisuuden stressaantua aivan jatkuvasti: oma suosio on koko ajan mitattavissa reaaliajassa.

Spotifyn artisti-sivulla voi tarkkailla, kuinka moni kuuntelee omaa hengentuotetta juuri nyt. Lisäksi oma viehätysvoima on laskettavissa sosiaalisen median tykkäyksissä.

– Tuo tukahduttaa luovuuden, Hakala puuskahtaa.

– Yhden julkaisun jälkeen tarkkailin Spotify-kuunteluja koko ajan. Lopetin sen kahden viikon jälkeen, kun huomasin, etten ole sinä aikana kirjoittanut yhtään uutta biisiä.

Burnout-kappale on esimakua lokakuussa julkaistavalta Sade-albumilta. Levyllä Hakala astuu entistä näkyvämmin esiin Nopsajalka-hahmon takaa. Tuo taiteilija- ja roolinimi hänellä on ollut vuodesta 1997 – Soul Captain Bandin perustamisesta lähtien.

Sen suojissa hän on tehnyt myös uransa suurimman hitin Lupaan olla (2014) sekä toiminut Elokuu-yhtyeen jäsenenä.

– Se hahmo alkoi hallita elämää liikaa. Nopsajalka ei vanhene, vaikka minä vanhenen, Hakala toteaa.

Nopsajalka ei tule kotiin, jossa Hakala on neljän lapsen isä.

Tuleva albumi on myös paluulevy. Neljä vuotta sitten burnout otti Hakalasta taas niin kovan otteen, että hän päätti vetäytyä musiikinteosta kokonaan.

Vetäytymispäätös osoittautui kuitenkin niin suureksi helpotukseksi, että burnoutin oireet hellittivät – ja uusia lauluja alkoi taas syntyä.

– Ei minulla koskaan ole ollutkaan mitään varasuunnitelmaa, hän sanoo.

– Päätin jo 12-vuotiaana keskittyä musiikkiin. Se onkin ainoa tapa toimia artistina. Jos on joku toinen ura, siihen kyllä tulee tarttuneeksi kohdatessa vastoinkäymisiä. Niitä musiikkialalla riittää.

Nyt Hakala kokee, että burnout muistuttaa häntä fyysisten oireiden kautta, milloin hänen on syytä levätä.

– Siksi pidän sitä ystäväni.

Kuuntele Nopsajalan Burnout-kappale YouTubesta: