Korona vei Laura Voutilaisen keikat ja musikaalityöt – toivoo, että päättäjät huomaisivat kulttuurialan ahdingon

Biisinteko ja tv-työ ovat jääneet laulajan kalenteriin, kun keikat ja musikaalityöt peruuntuivat.

Vielä kolmisen viikkoa sitten Laura Voutilainen toivoi IS:n haastattelussa, että voisi tehdä loppuvuoden aikana ”aivan tykin uuden bändinsä” kanssa konserttisalikiertueen.

Toiveeksi jäi.

– Vähitellen kaikkien keikkojen päälle on vedetty raksit, hän kertoi IS:lle Kinky Boots -musikaalin ensi-illassa Tampereen Työväen Teatterissa.

– Tuntuu hyvältä edes nähdä esityksiä.

Voutilainen oli tullut Tampereelle katsomaan ja kannustamaan erityisesti Lauri Mikkolaa, joka on kiinnitetty Kinky Bootsiin Lolan/Simonin rooliin. Saman keskeisen roolin Mikkola veti myös Kinky Bootsin Helsingin Kaupunginteatterin tulkinnassa taannoin.

Voutilainen ja Mikkola nähdään ensi vuonna yhdessä We Will Rock You -musikaalin pääparina. Queen-yhtyeen musiikkiin perustuvan musikaalin esitykset peruuntuivat viime keväänä, kun koko kulttuurialan esiintymistyöt loppuivat koronan takia.

– Kaikki meni minultakin, Voutilainen sanoo.

Hän on osallistunut kulttuurialan työntekijöiden mielenilmauksiin ja toivoo, että alan ahdinko huomioitaisiin.

– Kävin istumassa siellä eduskuntatalon portailla.

Monet tapahtumatyötä tekevät ovat olleet jo yli puoli vuotta ilman hommia. Yhteiskunnan tuki olisi tarpeen.

Voutilainen on keskittynyt uuden musiikin tekemiseen.

– Biisileirejä on pidetty ja pari uutta sinkkua on jo julkaistu.

Kesäkuun 4. -kappale julkaistiin tuoreimpana syyskuun alussa.

Voutilainen nähdään myös Nelosen uudessa musiikkiohjelmassa All Together Now lokakuussa.

Tähtäin on kuitenkin paljolti ensi vuodessa. Keikoilla ja musikaalilavalla Voutilainen nähdään taas 2021.