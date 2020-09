John Bonham joi viimeisenä iltanaan 40 annosta vodkaa ja vuorokautta myöhemmin manageria odotti karmiva näky – kaikkien aikojen rumpalin kuolemasta 40 vuotta

Kun rumpali John Bonham kuoli syyskuussa 1980, Led Zeppelin lopetti toimintansa.

Tänään 25. syyskuuta tulee kuluneeksi 40 vuotta yhdestä rockhistorian tragediasta: rumpali John Bonham kuoli.

Samalla kaatui rockin dinosaurus. Led Zeppelin lopetti.

Led Zeppelin oli yksi 1970-luvun suurimpia yhtyeitä. Varsinkin vuosikymmenen alkupuolella Bonham, laulaja Robert Plant, kitaristi Jimmy Page ja basisti John Paul Jones tekivät rockia mullistaneita levyjä, jotka kävivät kaupaksi.

Englantilaisyhtyeen 300 miljoonaa myytyä albumia riittää edelleen kärkikahinoihin kaikkien aikojen myydyimpien artistien ja yhtyeiden joukossa. Vaikka myyntimäärät ja sijoitukset vaihtelevat eri listauksissa, Led Zeppelin mainitaan aina Beatlesin, Elviksen ja Yhdysvalloissa suositun kantritähti Garth Brooksin kanssa samassa ykkösmenestyjien joukossa.

Tuon menestyksen tekijänä Bonham oli vähintään yhden neljäsosan roolissa – sekä musiikillisesti että bändin rokkisekoilumaineen osalta.

Se sekoilu vei myös hänen henkensä.

Led Zeppelin Los Angelesin legendaarisen Chateu Marmont -hotellin portailla. Vuosi on 1969.­

40 ANNOSTA vodkaa kuulostaa tappavalta. Sitä se valitettavasti oli.

Bonham oli juonut noin paljon viimeisen vuorokautensa aikana. Hän aloitti aamiaisella neljällä annoksella, ja jatkoi päivän ryypäten Kanadan-kiertueelle tähdänneiden bänditreenien läpi. Illalla hän jatkoi juomista Jimmy Pagen kotona Lontoon kupeessa Windsorissa, kunnes sammui.

Seuraavana iltapäivänä John Paul Jones ja bändin kiertuemanageri löysivät hänet elottomana.

John Bonham oli kuollut tukehtuen omaan oksennukseensa.

Hän oli vain 32-vuotias.

RÄVÄKKÄ hauskanpito oli ollut Led Zeppelinillä yhtä lailla uraauurtavaa kuin heavy rockille, grungelle ja stoner rockille suuntaa näyttänyt bluespohjainen hard rock, jota yhtye esitti.

John Bonham on rockin historian arvostetuimpia ja kuuluisimpia rumpaleita. Bonhamin rumputyöskentelyä pidettiin ratkaisevan tärkeänä osana Led Zeppelinin persoonallista soundia.­

Juuri John Bonhamin kerrotaan ajaneen moottoripyörällä ”Riot Houseksi” kutsutun Hyatt-hotellin, nykyisin Andaz West Hollywoodin käytäviä pitkin. Led Zeppelin varasi itselleen ja seurueelleen tuosta hotellista Kaliforniassa oleillessaan kuusi kerrosta leikkikentäkseen.

Joidenkin tarinoiden mukaan juuri Bonham toisti myös samassa hotellissa Rolling Stones -kitaristi Keith Richardsin tempun ja heitti television ikkunasta ulos.

Bonham innoitti osaltaan ohjaaja Rob Reineria, joka teki rockyhtyeiden älyttömistä tempauksista komediaelokuvan This Is Spinal Tap (1984).

Tosielämässä hauskanpito muuttui kuitenkin synkeämmäksi Bonhamin päihderiippuvuuden myötä. Ruumiinavauksessa rumpalin verestä löytyi vain alkoholia reseptilääkkeiden lisäksi, mutta hänen on kerrottu käyttäneen myös heroiinia. Lisäksi Bonham kärsi masennuksesta.

Soittajana Bonham uudisti rockrumpalien soittotyyliä. Kun Bonham soitti, meno oli kuin Palefacen biisissä: käsi iskee – ja isi käskee. Hyvä siihen oli Robert Plantin karjua päälle ja Jimmy Pagen soittaa riffejään, kun varsin musikaalinen rytmiryhmä John Bonhan & John Paul Jones jyskytti Led Zeppelinin soundiin tukevan pohjan.

Bonham Herb Greene Studiolla San Franciscossa tammikuussa vuonna 1969.­

Ei siis ollut ihme, että Bonhamin kuoltua Led Zeppelin ilmoitti nopeasti lopettavansa.

Päätös on pitänyt. Led Zeppelin on Beatlesin, Abban ja The Clashin ohella harvoja musiikkihistorian jättiläisiä, jotka eivät hajottuaan ole lähteneet suurtenkaan rahallisten tarjousten perässä kokeilemaan, vieläkö vanha taika on tallella.

Comeback oli lähellä 2007, jolloin bändi soitti yhden keikan Lontoon O2-areenassa. Silloin rumpuja soitti Jason Bonham – John Bonhamin poika. Suunnitelmat kokonaisesta kiertueesta kuitenkin kariutuivat.

