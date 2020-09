Uriah Heepin ja Ozzy Osbournen rumpali Lee Kerslake on kuollut

Rumpalin kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Rumpali Lee Kerslake on kuollut, kerrotaan Uriah Heepin Facebook-sivulla.

Kitaristi Mick Boxin allekirjoittamassa julkaisussa todetaan Kerslaken olleen ”yksi maapallon mukavimmista miehistä”.

– Hän eli suurella tunteella ja fanit rakastivat häntä. Samoin häntä rakasti jokainen, jonka kanssa hän oli tekemisissä, Box toteaa.

– Rokkaa rauhassa, ystäväni ja sano terveisiä Davidille, Garylle, Johnille ja Trevorille.

Myös Ozzy Osbourne muisteli miestä omalla somekanavallaan.

– Siitä on 39 vuotta, kun näin Leen, mutta hän elää ikuisesti niillä levyillä, joilla hän soitti kanssani, eli Blizzard of Ozzilla ja Diary of Madmanilla, Ozzy totesi.

Kerlake oli kuollessaan 73-vuotias.