Jope Ruonansuun Mari-leski murtui kyyneliin muistokonsertissa – ”Jope antoi voimaa kaikilla tavoin”

Lahdessa järjestetään lauantaina muistokonsertti, jossa muistellaan 56-vuotiaana kuollutta Jope Ruonansuuta.

Viihdetaiteilija Jope Ruonansuun kunniaksi järjestetyssä muistokonsertissa koettiin liikuttavia hetkiä jo ennen tilaisuuden alkua. Heinäkuussa 56 vuoden iässä edesmenneen Jopen Mari-lesken kasvoilta paistoi suuri suru hänen saapuessaan Lahden maineikkaaseen moottoripyörämuseoon.

Mari-leski esiintyi miehensä rinnalla harvoin julkisuudessa, eikä hän ollut ennen lauantaita puhunut tämän kuolemasta mitään. Nyt Mari oli valmis kertomaan tuntemuksistaan, koska Aatteleppa Jope -hyväntekeväisyyskonsertilla kerätään rahaa nimenomaan hänen perheelleen.

– Tämä on mahtava kunnianosoitus Jopelle ja koko meidän perheelle. Olen ilahtunut ja liikuttunut, että tällainen tilaisuus järjestetään, Mari sanoi ja pidätteli ilmiselvästi itkuaan.

– Haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat olleet järjestämässä tätä konserttia – kaikkia paikalle saapuneita artistejakin.

Imitaattorina, laulajana ja näyttelijänä tunnetulla Jope Ruonansulla oli kolme lasta. Viimeisiin niistä syntyi vuonna 2016. Mari-leski kertoi tunteikkaasti omasta voinnistaan surun keskellä.

– Olen jaksanut vaihtelevasti. Välillä on ollut tosi vaikeaa ja tullut itkua, mutta kun olen ollut kahden pienen lapsen kanssa kotona, niin aina en ole onneksi ehtinyt edes miettiä asioita liikaa, Mari kertoi.

– Hautajaiset olivat pienet ja kauniit. Sen jälkeen olen saanut vaikeilla hetkillä voimaa Jopesta, erilaisista muistoista.

Jope oli koko kansan tuntema koomikko, kun taas Mari siis pysytteli mielellään taustalla. Eläminen laajasti tunnetun taitelijan rinnalla oli Marin mukaan aluksi vaikeaa.

– Aluksi se kaikki julkisuus tuntui sokilta. Jope osasi kuitenkin selittää asiat sillä tavoin, että ”eihän se julkisuus nyt mitään ihmeellistä ole”. Jope oli ihana ihminen, joka antoi minulle voimaa kaikilla tavoin, Mari selvittää.

”Aatteleppa Jope -muistokonstin” järjestäjiä ovat olleet muun maussa Lahden moottoripyörämuseon johtaja Riku Routo, muusikko Mato Valtonen, Jopen ex-työkaveri Mika Räinä sekä ex-manageri Tapio Pieskä. He halusivat järjestää tilaisuuden auttaakseen Maria haastavassa tilanteessa. Mari kertoi tilaisuudessa, että Jope joutui pitämään keikkataukoa elämänsä pari viime vuotta.

– Meillä oli perheessä sellainen työnjako, että Jope hoitaa keikkansa rauhassa ja minä pysyn kotona työttömänä ja hoidan perheen. Tämä järjestely oli Jopelle kunnia-asia, Mari sanoi.

Perheen tulot putosivat dramaattisesti Jopen jäätyä keikkatauolle. Marin mukaan Jope pääsi työkyvyttömyyseläkkeelle vasta helmikuussa 2020, vaikka hänen syöpänsä oli todettu jo 2018. Kun Marilta kysyttiin, että onko perheellä ollut taloudellisesti vaikeaa, vastaus kuului:

– Tota, tota. Kyllä leipääkin on syöty, mutta tämä on aika henkilökohtainen asia, ja siihen on vaikea vastata. Sanotaan niin, että tiettyjä taloudellisia rasitteita on, leski linjasi.

Marin mukaan viime kuukaudet olivat Jopelle erityisen raskaita. Sitä ennen oli parempiakin jaksoja, mutta arki kotona kävi koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Tässä kohti Marin liikutus voimistui.

– Lapset ovat olleet yllättävän sopeutuvaisia tilanteeseen. Mutta kyllä se oli vaikea paikka, kun kymmenvuotias poika näki loppuaikoina vierestä, kuinka äiti joutui auttamaan isän pois tuolilta eivätkä tämän jalat aina kantaneet, Mari sanoi herkistyneenä.

Tässä vaiheessa kyyneliä alkoi ilmestyä Marin poskipielille. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun hän muisteli Jopen viimeisiä hetkiä kotosalla Heinolassa.

– Jope oli kotona vielä silloin sen viikon maanantaina… Mari sai sanotuksi ja purskahti itkuun.