Reggae-tähti Toots Hibbert on kuollut koronavirukseen – julkaisi uuden albumin vain viikkoja sitten

Toots and the Maytals -yhtyeen nokkamies menehtyi sairauteen.

Toots Hibbert on kuollut 77-vuotiaana.­

Laulaja-lauluntekijä Frederick ”Toots” Hibbert on kuollut 77-vuotiaana. Perheen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että Hibbert menehtyi sairauteen, johon hän sai hoitoa kotimaassaan Jamaikalla.

Perhe ei kertonut julkisuuteen, mistä sairaudesta oli kyse. Musiikkialan arvostetuimpiin julkaisuihin lukeutuva Rolling Stone -lehti kertoo, että Hibbert olisi menehtynyt koronaviruksesta seuranneisiin komplikaatioihin.

Lehti kertoi elokuussa Hibbertin sairastuneen koronavirukseen. Tuolloin kerrottiin, että hänet oltaisiin vaivutettu koomaan sairauden vuoksi.

– Raskain sydämin joudumme kertomaan, että Frederick Nathaniel ”Toots” Hibbert menehtyi tänä yönä perheensä ympäröimänä West Indiesin yliopistollisessa sairaalassa Kingstonissa, Jamaikalla, tiedotteessa kerrottiin.

Hibbert muistetaan erityisesti reggae-pioneerinä. Toots and the Maytals -yhtyeen nokkamiestä ollaan pidetty merkittävänä tekijänä reggaen tuomisessa suurten yleisöjen tietoisuuteen.

Hibbert perusti Henry ”Raleigh” Gordonin ja Nathaniel ”Jerry” Matthiasin kanssa 1960-luvulla Toots and the Maytals -nimisen yhtyeen, joka nousi nopeasti yhdeksi genrensä suosikeista. Sen tiet erosivat 1981, minkä jälkeen Hibbert aloitti soolouransa.

Toots and the Maytals esiintymässä Lontoossa vuonna 1975.­

Vuonna 2004 Hibbert voitti parhaan reggaealbumin Grammy-palkinnon teoksellaan True Love. Soolouransa jälkeen hän perusti Toots and the Maytalsin uudella kokoonpanolla.

Vuonna 2010 The Rolling Stone -lehti valitsi Hibbertin historian 100 parhaan laulajan joukkoon. Hän sijoittui listalla paikalle 71.

Grace Jones ja Toots Hibbert esiintyivät yhdessä vuonna 2009.­

Vuonna 2013 Hibbert loukkaantui, kun hänen päälleen heitettiin pullo kesken keikan. Reggaetähti alkoi pelätä esiintymistä, eikä kiivennyt lavalle pitkiin aikoihin.

Hibbert kuitenkin voitti pelkonsa ja palasi lopulta keikkailemaan. Samalla hän teki jatkuvasti uutta musiikkia. Yhtyeen viimeisin albumi Got to Be Tough ilmestyi elokuussa vain viikkoja ennen sen nokkamiehen kuolemaa.