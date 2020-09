Saara Aalto jätti suuren levy-yhtiön ja perusti omansa. Laulaja on löytänyt hiljattain myös naiseutensa uudella tavalla. – Tahtoisin esiintyä lavalla alasti, Aalto paljastaa.

Kun laulaja Saara Aalto, 33, porhaltaa haastatteluun, leopardikuvioisen paidan hihat heiluvat mennessään ja puhe pulppuaa tutulla Oulun murteella. Vierellä astetta tyynempänä astelee hänen manageripuolisonsa Meri Aalto (o.s. Sopanen), jonka kanssa Aalto avioitui viime huhtikuussa. Ennen haastattelun aloitusta Aalto lähettää puhelimestaan vielä ääniviestin kiireiseen työasiaan liittyen.

Viestissä on kyse Aallon nettisivujen kuvista ja Aalto pahoittelee, ettei juuri nyt itse ehdi muokata kuvia, sillä hänellä on haastattelu alkamassa. Aallolla on viime kuukausina pitänyt kiirettä ja etenkin tämä viikko on hektinen, sillä se on Aallon uuden When The Sun Goes Down -nimisen popbiisin julkaisuviikko.

Aalto on tottunut tekemään paljon itse, ja siksi hän naurahtaakin, että kuvien muokkaaminen on hänelle ihan normaalia puuhaa, vaikka kovin moni muu artisti tuskin itse tämänkaltaisia asioita kaiken muun ohella tekee.

Saara Aalto ihmettelee, miksi alastomuus ja seksuaalisuus ovat edelleen tabuja yhteiskunnassamme.­

Itsetekeminen on hiljan korostunut entisestään, sillä viime vuoden lopussa Aallon ja Warner Music -levy-yhtiön tiet erosivat kahden yhteisen vuoden ja albumin jälkeen. Aalto kertoo tahtoneensa kuunnella sydäntään, minkä vuoksi hän ilmoitti Warnerille tahtovansa perustaa oman levy-yhtiön. Uusi biisi julkaistaankin Aallon omalla No Fear Music -levymerkillä.

Aalto suunnittelee, että jonain päivänä hänen levy-yhtiössään olisi myös muita artisteja hänen itsensä lisäksi. Suunnitelmissa on myös kasvattaa No Fear -brändiä. Saara ja Meri Aalto ovat muun muassa julkaisseet No Fear – Rohkeampi minä -nimistä podcastia. Lisäksi Aallolla on No Fear School -niminen laulukoulu, jonka kautta hän myy laulutuntejaan.

– Minua inspiroi se, että saisin oman kokemukseni kautta auttaa aloittelevia artisteja.

Aalto kertoo tekevänsä itse jatkuvasti töitä sen eteen, että uskaltaa kuunnella sydäntään. Hän sanoo, että vaikka ulkopuolisille saattaisi näyttää siltä, että hän tekee isoja ratkaisuja äkkinäisesti ja helposti, aiheuttavat päätökset hänessä pelkoa.

Hän uskoo korona-ajan vauhdittaneen sitä, että hän uskalsi lähteä Warnerilta.

– En vain enää tahtonut siihen samaan oravanpyörään, jossa olin ollut viimeiset viisi vuotta.

Aalto kuvailee, että sen jälkeen kun hän osallistui Britannian X Factoriin 2016, alkoi järjetön lumipalloefekti. Yhtäkkiä hänet tahdottiin joka paikkaan samaan aikaan sekä Britanniassa että Suomessa.

– En ehtinyt itse pysähtyä ja miettiä, mitä tässä oikein tapahtuu. Uusia keikkoja ja projekteja tuli jatkuvasti lisää.

X Factorin jälkeen Aalto muun muassa keikkaili jäähallikeikoilla muiden kisan osallistujien kanssa Britanniassa, teki kaksi albumia, edusti Suomea euroviisuissa, oli Suomen X Factor -kisan tuomarina ja osallistui Britannian Dancing on Ice -ohjelmaan. Kaiken tämän päälle tulivat vielä keikat.

– Uuvuin täysin. Eihän tuollaista määrää hommia kukaan pysty uupumatta tekemään. Tästä eteenpäin tärkein tehtäväni on löytää tasapaino työn ja levon välillä. Se on minulle vaikeaa, Aalto myöntää.

Aalto toteaa saavuttaneensa jo kaikki unelmansa, minkä vuoksi hän parhaillaan etsii uusia unelmiaan. Yksi niistä olisi oman kirjan kirjoittaminen, mutta se odottaa vielä sopivaa hetkeä.

Uransa, kuten muunkin elämänsä suhteen, Aalto kertoo kuuntelevansa vahvasti sydämensä ääntä.

– Strategiani on aina se, että asioita, mitkä ovat itsestäni kivoja.

Hiljattain Aalto nousi otsikoihin, kun hän ja Erika Vikman villiintyivät euroviisuristeilyn keikalla läpsimään toisiaan takapuolille ja juhlimaan aamukahdeksaan asti. Aalto nauraa otsikoille huvittuneena ja kertoo riehaantuneensa keikkatunnelmasta. Keikkaa edeltänyt jännitys purkautui lavalla, sillä koronakriisin vuoksi Aalto ei ollut keikkaillut yhdeksään kuukauteen.

– Meillä ei kummallakaan ole Erikan kanssa kauheasti mitään estoja. Ja minä en edes tarvitse tuollaiseen meininkiin alkoholia, Aalto naurahtaa.

Aalto kertoo tuntevansa Vikmanin jo pidemmältä ajalta entisen miesystävänsä laulaja Teemu Roivaisen kautta. Roivainen on vuoden 2014 tangokuningas ja Vikman vuoden 2016 tangokuningatar.

Kysymys siitä, kokeeko Meri mustasukkaisuutta siitä, kun hänen vaimonsa läpsii toisia naisia takapuolelle lavalla, saa laulajan itsensä purskahtamaan nauruun ja Merin pyöräyttelemään silmiään.

– En todellakaan ole mustasukkainen Saarasta. Näen lavalla kaksi rohkeaa naista ja mielestäni on hienoa, että he uskaltavat esiintyä estoitta, Meri Aalto tiivistää.

Meri ja Saara Aalto menivät keväällä naimisiin vain kahden läheisimmän ystävänsä läsnä ollessa.­

Saara ja Meri avioituivat huhtikuussa kotonaan hyvin pienessä vihkiseremoniassa. Hääparin lisäksi läsnä olivat vain maistraatin vihkijä ja pariskunnan kaksi ystävää.

– Uusimaa oli silloin suljettu, joten perheenjäsenemme eivät edes olisi päässet paikalle, Aalto kertoo.

Kuusi vuotta yhdessä ollut pariskunta oli päättänyt hääpäivänsä jo etukäteen eikä tahtonut koronan vuoksi sitä siirtää.

– Sitten kun tilanne on koronan suhteen parempi, tahdomme kyllä pitää juhlat läheisillemme.

Avioliitto ei ollut Aallolle itsestäänselvyys. Hän kertoo pohtineensa asiaa vuosien varrella paljon, sillä jossain vaiheessa hän ei tahtonut kuulua mihinkään instituutioon.

– Rakastan erilaisia kokemuksia ja avioliittohan on varmasti yksi elämäni rakkaimmista kokemuksista. Ajattelin, että tämän tahdon kokea Merin kanssa yhdessä.

Koronakriisi vaikutti myös Saara Aallon työtilanteeseen, muun muassa kaikki kesälle sovitut keikat peruuntuivat hetkessä.­

Aalto pitää tärkeänä myös sitä, että hän ja Meri voivat julkisesti olla esimerkkinä samaa sukupuolta olevien avioliitosta.

– Olen kuitenkin itse ollut eduskuntatalon edessä megafoni kädessä taistelemassa sen edestä, että me saamme mennä naimisiin.

Aalto kuvailee olevansa kyseenalaistaja, jota lähtökohtaisesti ärsyttävät yhteiskunnan valmiiksi syöttämät asiat.

– Minulla on esimerkiksi yksi unelma, joka on ehkä puoliksi läppä. Tahtoisin nimittäin esiintyä jokin päivä alasti lavalla. Tahtoisin riisuutua kaikista kahleista ja astella lavalle alasti estoitta.

Aalto toteaa, että lavalla alasti olemiseen ei tarvitsisi liittyä mitään seksuaalista.

– Miksi meidän pitää olla vaatteet päällä vaan siksi, että joku vain on joskus sanonut, että se on siveellistä?

Aalto muistuttaa, että vaikka alastomuudessa itsessään ei olisi mitään seksuaalista, ovat kaikki ihmiset seksuaalisia olentoja. Hän kokee myös musiikin lähtevän samasta paikasta kuin seksuaalisuuden eli syvältä ihmisen itsensä sisältä.

– Mielestäni on mielenkiintoista, että seksuaalisuus olisi jonkinlainen tabu tai erillinen asia ihmisessä, koska se ei ole. Senkin takia ihmiset ovat varmaan niin sekaisin, kun seksuaalisuus yritetään pakottaa meissä johonkin erilliseen lokeroon kaikesta muusta.

Saara Aalto kuvailee olevansa yrittäjähenkinen. Oman levy-yhtiön pyörittäminen on hänellä tuttua, sillä hän on aiemmin julkaissut viisi albumia hänen ja hänen ex-miesystävänsä Teemu Roivaisen entisen levy-yhtiön kautta.­

Aalto kertoo itse heränneensä yli kolmekymppisenä omaan naiseuteensa uudella tavalla, kun hänen kehossaan tapahtui muutoksia.

– Olin aina ollut langanlaiha tikku ja yhtäkkiä minulle tulikin muotoja eri tavalla. Olen joutunut käsittelemään sitä, että minusta tuli ”oikeasti nainen” näin kolmekymppisenä, Aalto naurahtaa.

Mitä tulee ulkonäköpaineisiin, niitä Aalto ei ole koskaan kohdannut. Siitä hän kiittää äitiään.

– Äitini on ihanan höpsö, sillä hän on aina ihastellut itseään peilistä ja todennut olevansa luonnonkaunis. En ole kasvanut siten, että haukuttaisiin omaa ulkonäköään enkä ole ikinä kuullut sellaista.

Tullaanko julkisuudessa jatkossa näkemään siis entistä avoimempi ja rohkeampi Saara Aalto? Aiemmin Aalto on usein nähty julkisuudessa prinsessamaisessa tyylissä ja hänet tunnetaan vannoutuneena Disney-prinsessojen fanina.

– Luulen, että minusta kasvaa koko ajan moniulotteisempi artisti. Olen sydämeltäni ikuisesti Disney-prinsessa. Se ei lähde minusta ikinä pois.

Aalto toteaa, että tässäkin asiassa näkyy se, että ihmiset tahtovat pistää hänet tietynlaiseen lokeroon.

– Ihmiset ajattelevat, että kun olen tällainen prinsessamainen, olen vain tietynlainen hahmo vähän sellainen kuin vanhoissa Disney-leffoissa. Mutta Disneyn prinsessatkin kehittyvät ja muuttuvat. Jos miettii vaikka Frozenin Elsaa, niin hänhän on todella voimakastahtoinen ja seksikäs!

– Olen kaiken prinsessamaisuuden lisäksi samaan aikaan itsenäinen aikuinen nainen, joka tietää, mitä tahtoo. Miksi nämä kaksi asiaa eivät voisi olla samassa paketissa? Olen uuden ajan Disney-prinsessa!