Toppo Koponen perusti kohuyhtyeen, jonka jäsenet putoilivat kännipäissään lavalta – Eläkeläisistä tuli lopulta hitti, josta hän maksoi kovan hinnan

Toppo Koponen on pitkän linjan musiikkimies, jolle juopotteleva humppayhtye Eläkeläiset on ollut rahallinen siunaus sekä kirous, joka uhkasi jopa omaa parisuhdetta.

– Onneksi Eläkeläiset ei päässyt Euroviisuihin. Siinä olisivat menneet parisuhteet ja työpaikat.

Näin sanoo Jarmo ”Toppo” Koponen, 58, jonka moni muistaa parhaiten huumorihumppayhtye Eläkeläisistä. Siinä hän käyttää taiteilijanimeä Onni Waris.

Yhtye pyrki Suomen edustajaksi Euroviisuihin kymmenen vuotta sitten kappaleella Hulluna humpasta, mutta jäi Suomen superfinaalin kolmanneksi.

– Ihmiset ajattelivat, että pilailemme, kun juhlimme kolmatta sijaa kuin voittoa. Mutta olimme siitä oikeasti iloisia. Voittaminen olisi ollut meille kamalaa.

Jos ei tunne Koposta, vaan ainoastaan Wariksen, on nyt aika tutustua.

Samalla tulee tutustuneeksi tietokoneiden parissa työskentelevään Jarmo Koposeen, joka harrastaa vanhojen autojen korjaamista ja entisöintiä sekä vaikkapa kesämökillään nikkarointia.

Ja muusikko Toppo Koposeen, jonka tuotannon runsaus hakee suomalaisessa rockhistoriassa vertaistaan – hän on levyttänyt satoja kappaleita useissa eri yhtyeissä, joita voi jo perusidealtaan pitää taideteoksina.

Hypätään Koposen kuplavolkkarin kyytiin. Auto on ollut liikenteessä kutakuinkin yhtä kauan kuin kuljettajansa – vuodesta 1962.

Maisema vaihtuu kuplalla, joka on tällä hetkellä Koposen ainoa harrasteauto. Harvinaisen Citroën Acadianen myi äskettäin.

– Pahimmillaan minulla oli viisi Citikkaa yhtä aikaa liikenteessä. Piti ottaa järki käteen ja alkaa harventaa.

Sympaattisesti pörisevä auto herättää huomiota Joensuun keskustassa. VW on alkuperäisessä maalissaan, jota Volkswagen aikanaan kutsui nimellä gulf blue. Ohjaamosta löytyy kuitenkin usb-laturi puhelinta varten, vaikka auto näyttää ulospäin autenttiselta aikamatkalta 1960-luvulle.

– En minä harrasta museoautoja. Tämä on tavallisessa rekisterissä, sillä ajan tällä ympäri vuoden.

Vanhoilla harrasteautoillaan Koponen on käynyt myös keikoilla bändinsä kanssa. Kumikameli-yhtyeen keikkabussina palveli kuulemma taannoin useampikin Volkswagenin Kleinbus, 1960-luvun autoja nekin kaikkine mukavuuksineen – tai niiden puutteineen.

– Kerran ajoimme Lahdesta Joensuuhun tammikuussa. Sisällä autossa mitattiin 27 astetta pakkasta. Kun silloin lähdettiin keikoille, kuskilla oli pilkkihaalari, meillä muilla vaatteiden päällä makuupussit, Koponen kertoo.

Ja tietysti vanhat autot saattoivat jättää tielle.

– Tietysti. Mutta sitten niitä korjattiin. Yksinkertaisiahan nämä ovat.

Tänä kesänä Koposella on ollut aikaa korjata volkkaria – ja laittaa viimeinen Citikka myyntikuntoon. Korona vei kesän keikat, mutta Koponen ei pahemmin valita. Varsinkin uuden musiikin tekeminen on hänelle muiden, pimeämpien vuodenaikojen huvia.

– Kesäisin olen muutenkin mieluummin rakennellut autoa tai rintamamiestaloa ja vanhaa mökinröttelöä.

Ja käynyt töissä. Etänä, kuten moni muu.

– Olen nörttihommissa, hän kuittaa arkityönsä, jota on tehnyt sekä kotoaan että kesämökiltään vuoroviikoin.

Päivätyö tuo elannon, mutta musiikkihommien tulot mahdollistavat harrastelun.

– Ilman Eläkeläisiä en olisi voinut hankkia esimerkiksi vanhoja autoja.

Puhe kiertyy Eläkeläisiin vähän väliä. Koposelle bändi on sekä siunaus että kirous. Jos joku olisi sanonut hänelle vuonna ennen bändin ensimmäistä keikkaa vuonna 1993, että tästä tulee hänen musiikkiuransa merkittävin yhtye, niin hän tuskin olisi uskonut.

Jos Koponen olikin tehnyt Kumikameli-yhtyettä kunnianhimoisesti, Eläkeläisiä ei ole tehty. Tuntui hyvältä vitsiltä, että soittajat ovat niin kännissä, että hädin tuskin pystyvät esiintymään. Ja kappaleet kertovat yhtyeen nimenmukaisesti eläkeläisten elämästä – tai heidän elämästään niin, kuin Koponen ja bändikaverit vähän yli kolmekymppisenä eläkeläiset aikanaan näkivät: bingoa, kahvipaketteja ja humppaa päivätansseissa.

Musiikki oli humppaversioita rockin klassikoista ja ajankohtaisista pop-hiteistä.

Vitsi on jaksanut naurattaa 27 vuotta. Humppa ei kuole, vaan kysyntää bändille riittää pitkin Eurooppaa.

Euroopan mukiviikot, kuten Eläkeläiset itse kutsuu ulkomaankiertueitaan, ovat käsite. 1990-luvulta lähtien on Suomessakin aika ajoin raportoitu esiintymistä, jotka keräävät esimerkiksi Saksassa paikallisia julkkiksia ihmettelemään humppaperformanssia.

Soittimia rikotaan, muusikot sönköttävät toisilleen ja putoilevat jopa lavalta. Eläkeläisten reissumuistona Koposeltakin on muun muassa murtunut käsi.

Välillä kunnianhimoisesta Koposesta on tuntunut, että bändin brändi on liiankin vahva. Että Eläkeläisten keikoilla ja levyillä kelpaa mikä tahansa.

– Joskus tuntui, että kaikki, mitä Onni Waris tekee, menee läpi.

Riittää, että humppakomppi kulkee ja esiintyjät ovat humalassa.

Keikkareissuista muodostui raskaita, kun rooli otettiin tosissaan. Koponen ei käytä alkoholia tai tupakkaa arjessaan, mutta esiintymismatkoilla ei lasiin syljetty tai savua väistelty.

Hinta tästä oli se, että Koponen ja puoliso muuttivat omiin asuntoihin, kun ”vaimo ei jaksanut katsella minua keikkareissujen jälkeen”. Mutta suhde kuitenkin jatkuu, se saatiin asumisjärjestelyllä pelastettua.

– Meillä tämä toimii.

Eikä Eläkeläiset ole aktiivinen ympärivuotisesti, vaan periodeittain, kuten useimmat bändit nykyään.

Koposella jää aikaa myös muuhun musiikkiin. Hän on pyörittänyt useita eri bändejä, jotka kaikki ovat omanlaisiaan: jokaisessa on jokin idea, jota on lähdetty toteuttamaan – ja on ideassa pysytty tai ei, persoonallista jälkeä on syntynyt.

Viime aikojen aktiivisin kokoonpano on ollut Jukka Hyrkäksen kanssa perustettu Tekramütisch -duo, johon idea tuli Koposen geokätköharrastusreissulla.

Muusikko ihmetteli vanhan ajan ”höyläämättömästä kakkosnelosesta tehtyjä” tanssilavoja ja halusi perustaa bändin, jonka valokuviin ikuistetaan lavatanssiajan Suomi. Tiedotteessaan yhtye on kuvaillut musiikkiaan ”Havukka-ahon ajattelijan ja Mielensäpahoittajan välimaastossa operoivaksi sarkastiseksi höpsismiksi”.

Eli pelkkiin valokuviin ei tyydytä, vaan musiikkia tehdään ja julkaistaan – ja paljon:

– Päätimme julkaista viisi albumillista musiikkia vuodessa.

Lisäksi Koponen tekee ”äsäkkää suomenkielistä rokkia” yhtyeessä ATK, jonka perustamisidea oli aikanaan musiikkimaailman sovellus etätyöstä:

– Tarkoitus oli, että bändin jäsenet eivät koskaan tapaa toisiaan, vaan musiikki tehdään etänä. Mutta biiseistä tuli niin hyviä, että lähdimme keikoille.

ATK:n muiden jäsenten muita bändejä ovat muun muassa metallisuosikki Stam1na ja Viikate.

Lisäksi Koposen yhtyeistä on levyttänyt Kantri-Antero & Rahtarit, jonka rekkamieskantria kuvaavat hyvin bändin kappaleiden nimet: Unelmien rekka, Rahtarin joulu, Kilometritehtaalla ja Lännen surullisin pikku porttola.

Oletko koskaan ajatellut, mitä siitä olisi voinut tulla, jos olisit käyttänyt kaiken energiasi yhteen projektiin?

– Hyvin pitkään Kumikameli oli ainoa bändi, ja vielä Eläkeläisten menestyksen aikaankin sitä on tehty ihan vakavissaan, Koponen vastaa.

Kumikameli herättikin kovasti huomiota 1980-luvun loppupuolella. Bändillä oli levytyssopimus ison levy-yhtiön kanssa ja osana tuolloin vallinnut joensuulaisen rockin invaasiota, Kumikamelin odotettiin astelevan huipulle Alangon veljesten Sielun veljien ja Neljän ruusun vanavedessä.

Kaupallinen menestys kuitenkin karttoi äkkivääriin musiikillisiin ratkaisuihin mieltynyttä yhtyettä.

Koponen ei ole lannistunut, matka jatkuu niin Kumikamelissa kuin muissakin bändeissä. Niitä hän alkoi perustaa kyllästyttyään odottamaan Kumikamelin satunnaisia bänditreenejä.

Yhtyeelle kävi kuten monille nuoruusvuosien kokoonpanoille: bändin jäsenet muuttivat opiskelujen ja työn perässä eri paikkakunnille eikä tiiviiseen harjoitteluun ollut mahdollisuuksia.

Niinpä Koponen perusti yhden sivuprojektin, Eläkeläiset. Sitten aika monta muuta.

– Lähti vähän lapasesta. Eikä tunnu pysyvän lapasessa vieläkään.

Entä jos Koposen kaikkia bändejä, autoharrastusta ja koko elämää tarkastelee kokonaistaideteoksena?

Ja ajattelee, että eri projektit ovat paitsi hauskanpitoa, myös eri näkökulmien ottamista maailmaan? Kaikkia bändejä – ja vaikkapa koristetarroja Koposen kuplavolkkarissa – yhdistää vino pohjoiskarjalainen huumori.

– Kaikilla tuntemillani muusikoilla täälläpäin on samanlainen huumorintaju. En sitten tiedä, tunnenko vain yhdenlaisia ihmisiä, Koponen naurahtaa.

Volkswagen kaartaa ravintolan pihalle.

Koponen jättää kuitenkin lounaan väliin.

– Mie en syö päivällä. Rupeaa nukuttamaan.